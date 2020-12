Wat is Strava, hoe werkt het en is het de moeite waard om voor te betalen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Strava heeft 50 miljoen gebruikers en zei in februari 2020 dat het groeide met ongeveer 1 miljoen gebruikers per maand.

Dus wat is Strava en waarom zou je erbij betrokken moeten zijn? Wat nog belangrijker is, is het de moeite waard om te betalen voor het abonnement dat het plezier echt ontgrendelt?

Strava is het Zweedse werkwoord "streven" en het bedrijf classificeert Strava als een gemeenschap voor atleten. Hoewel de aantallen vrij klein zijn in termen van grote sociale netwerken - die honderden miljoenen gebruikers kunnen bogen - houdt Strava het goed tegen merken als Fitbit, met iets minder dan 30 miljoen gebruikers (op basis van Statista-gegevens ).

Strava is volledig gericht op atleten. Veel van wat Strava biedt, gaat over de analyse van je prestaties en, belangrijker nog, het bijhouden van je training. De sociale aspecten van Strava hangen echt af van je activiteiten, maar kortom, het is een hulpmiddel voor degenen die sporten.

Handig gezien is het een universeel platform dat alle atleten kunnen gebruiken, ongeacht met welk apparaat of platform ze oorspronkelijk hun sportgegevens vastlegden.

Er zijn een aantal activiteiten waar Strava de voorkeur aan geeft en dat is fietsen en hardlopen.

Terwijl je andere activiteiten kunt vastleggen - van wandelen tot yoga - is Strava op zijn best bij het analyseren van prestaties en het bieden van interessante vergelijkingen van routes - wat erg aantrekkelijk is voor fietsers en hardlopers.

Met veel gebruikers die veel gegevens binnenstromen, is Strava geweldig voor het bekijken van routes, het vergelijken van segmenten (delen van een route), maar in wezen om je eigen prestaties en trainingsdoelen bij te houden.

De belangrijkste elementen van Strava zijn als volgt onderverdeeld: het registreren van uw activiteit, uw feed, uw training en prestaties, routes en segmenten en tot slot uitdagingen. Strava heeft ook een heatmap van je training - die bekendheid verwierf toen deze de krantenkoppen haalde en een grotere focus op privacy op het platform veroorzaakte - terwijl sommige functies prominenter aanwezig zijn op de website dan in de app.

De activiteitenfeed is in feite het startscherm van Strava, waar je berichten ziet met details over de activiteiten van de mensen die je volgt, evenals die van jou. In plaats van door een verzameling handmatige berichten of gedeelde memes te bladeren, worden de meeste hiervan vaak gesynchroniseerd vanaf de trainingsapparatuur van gebruikers - of dat nu Apple Watch, Garmin, Fitbit of anderen zijn.

Er kunnen handmatige berichten worden gemaakt, maar deze komen niet zo vaak voor; je kunt ook fotos plaatsen, maar nogmaals, fotos worden meestal toegevoegd aan activiteiten.

Activiteiten kunnen zowel in Strava zelf worden opgenomen als handmatig worden toegevoegd en voor degenen zonder volgapparaat is opnemen in de Strava-app vaak een handige route.

Je kunt reageren op een activiteit, complimenten geven en berichten delen - en een van de geweldige dingen die Strava biedt, is de mogelijkheid om groepsevenementen te delen of andere gebruikers bij je activiteit te betrekken als ze niets hadden om het bij te houden.

Je kunt doorgaan met een activiteit om er meer details over te krijgen - naast snelheid of afstand, je kunt ook kijken naar vermogen, hartslag, snelheid of andere meetgegevens die de oorspronkelijke atleet deelde - en de route onderzoeken. Vanaf de website kun je routes bewerken en opslaan zodat je die route zelf kunt gebruiken als je geabonneerd bent.

Het verkenningsgedeelte behandelt een reeks functies die je Strava-ervaring uitbreiden. Het behandelt uitdagingen (in de app - de website heeft een apart tabblad voor uitdagingen), zoeken naar clubs en atleten. De Strava-smartphone-app heeft ook een vriendenzoeker op de feedpagina - het is tenslotte een sociaal netwerk en het maken van verbindingen maakt deel uit van wat je zou moeten doen.

Het is het zoekgedeelte voor atleten waar je vrienden kunt vinden, ofwel door automatisch te zoeken (bijvoorbeeld Facebook-vrienden, contacten), of door op naam te zoeken. Strava stelt ook mensen voor die je misschien kent en die je misschien wilt volgen, maar het is de moeite waard om te kijken of die persoon actief is op Strava, omdat veel contacten mogelijk een profiel hebben aangemaakt, maar dan geen actieve gebruiker zijn.

Met Uitdagingen kun je je aanmelden voor verschillende dingen om te proberen je gemotiveerd te houden, zoals een afstands-, klim- of duurdoel voor een week of maand. Sommige hiervan worden gesponsord met een aantal beloningen, zoals een korting in een winkel voor deelname aan een bepaalde uitdaging. Het is een beetje leuk.

Er zijn clubs die je kunt vinden en volgen, sommige zijn commerciële bedrijven die inhoud delen - een beetje meer zoals je zou vinden op een Facebook-pagina bijvoorbeeld, maar er zijn ook meer lokale clubs die routes en evenementen delen, zoals georganiseerde ritten - en nogmaals, je kunt de geplande route van een club stelen als je het alleen wilt proberen.

Ten slotte hebben we in de sectie Ontdekken Segmenten, wat een groot deel van Strava is, en zijn eigen sectie van deze uitleg absoluut waard is.

Zoals de naam doet vermoeden, maken segmenten deel uit van een langere route. Strava is niet de enige die dergelijke secties aanbiedt, Garmin doet ook een deel van de segmenten in Garmin Connect, maar het is lang niet zo handig als in Strava.

Met segmenten kunt u uw prestaties over een cursus vergelijken met eerdere inspanningen. Omdat er veel segmenten zijn, kunt u uw prestaties op een bepaalde klim, afdaling, vlakke sprint of offroad-route bekijken - wat u maar wilt.

Wanneer u een activiteit voltooit, worden de segmenten die door de route worden bestreken, weergegeven als onderdeel van de uitsplitsing in de details van die activiteit. Als je die segmenten eerder hebt doorlopen, kun je zien of je sneller of langzamer was - en na verloop van tijd kun je een gedetailleerd beeld krijgen van je prestaties op dat specifieke segment.

Als je nog een stap verder gaat, kun je zien hoe je prestaties zich verhouden tot die van je vrienden en andere atleten, je kunt strijden om hun tijden te verslaan, je kunt tegen iedereen strijden om de kroon te pakken - en het is allemaal heerlijk opgenomen in Strava.

Segmenten zijn misschien wel het meest fascinerende onderdeel van het Strava-platform en er is niets zo bevredigend als terugkijken op een lange rit en zien hoe je op die segmenten hebt gepresteerd.

U kunt ook segmenten favoriet maken en doelen stellen voor segmenten om u te helpen uw prestaties te richten. Het mooie van deze segmenten is dat ze vervolgens worden gesynchroniseerd met compatibele apparaten. U kunt bijvoorbeeld een doel instellen voor een bepaald segment dat wordt gesynchroniseerd met uw Garmin Edge , zodat wanneer u tijdens uw rit bij dat segment aankomt, u de doelinformatie te zien krijgt, zodat u de hamer kunt neerleggen.

Je kunt ook segmenten maken van routes die je in Strava hebt. Hoewel degenen in drukke gebieden zullen merken dat de meeste plaatsen al veel segmenten hebben, als u ergens verder afgelegen woont of een route neemt die niemand anders echt doet, kunt u die segmenten gewoon voor uw gebruik maken, om te gebruiken als een persoonlijke prestatiebenchmark. . Natuurlijk kunnen andere Strava-gebruikers ze dan gebruiken - en er zijn genoeg segmenten met komische namen die je doen gniffelen als je ze ontdekt.

Segmenten sturen ook Stravas Local Legend-functie aan, die atleten markeert die de meeste activiteiten op die segmenten registreren.

Kaarten en routes verdienen hun eigen sectie, omdat het een van de belangrijkste elementen is van elke op sport gebaseerde service. Zoals we al zeiden, worden routes gelogd op basis van activiteiten, meestal van atleten die ritten synchroniseren vanaf GPS-apparaten, of dat nu een Garmin-horloge is of een Wahoo-fietscomputer.

We hebben ook vermeld dat je activiteiten kunt loggen via de smartphone-app en deze als tracking-app kunt gebruiken - en dit is populair bij atleten die een armband omdoen of de telefoon op het stuur bevestigen, de app openen en op record drukken.

De kaarten in Strava zijn afkomstig van Mapbox en zijn aangepast voor Strava, inclusief satelliet-, hybride en standaardweergaven, waarbij de laatste veel kaartfuncties laat zien, zoals isobaren en wat terreinschaduwen, zodat je terreinkenmerken in één oogopslag kunt zien.

De kaarten die je in de Strava-app-feed krijgt, zijn voornamelijk ter referentie - je kunt ze bekijken, je kunt wijzigen wat je ziet, maar je kunt er nog veel meer mee doen als je geabonneerd bent.

Met de Strava-app kunnen abonnees routes ontdekken in het gedeelte Ontdekken. De app stelt niet alleen routes voor, maar laat u ze ook maken.

Beginnend bij het maken, kunt u het type route selecteren dat u wilt - rijden, rennen, lopen - de lengte van de route en u kunt ook aangeven of u wilt dat deze heuvelachtig of vlak, geasfalteerd of off-road is. Vervolgens worden drie routes voorgesteld op basis van uw criteria, samen met de details - afstand, profiel, geschatte tijd en de optie om waypoints te wijzigen met een paar tikken.

Dit is geweldig als u op vakantie bent en op verkenning wilt gaan, of buitenshuis wilt werken en een handige hardlooproute wilt vinden vanuit uw hotel.

U kunt ook uit de vrije hand routes maken, op de kaart tekenen en de route automatisch laten berekenen. Je hoeft alleen maar de kaart op het scherm te krijgen, op het potloodpictogram te tikken zodat het oranje wordt en vervolgens te tekenen waar je heen wilt.

Je moet ervoor zorgen dat je de rit begint en eindigt waar je bent, anders heb je gewoon een startpunt waar je voor het eerst de kaart hebt aangeraakt. Wat dit uit de vrije hand maken van routes betekent, is dat u een vorm op de kaart kunt tekenen en vervolgens een bijpassende route kunt maken - met alle bijbehorende details. De geest verbijstert.

Nadat een route is gemaakt en opgeslagen, wordt deze gesynchroniseerd met ondersteunde apparaten, zodat u eropuit kunt gaan en deze kunt rijden of rennen. Het is echter de moeite waard om te controleren, omdat het doglegs, rotondes en andere eigenaardigheden kan veroorzaken waarvan je beter van tevoren op de hoogte kunt zijn dan wanneer je op die route bent.

De Strava-website is een veel betere omgeving voor kaarten en routes. Vanaf de route van een vriend kun je gewoon op de kaart klikken waar een knop staat met de tekst "Probeer deze route". Nogmaals, dit is gereserveerd voor abonnees, maar dat betekent dat je een interessante route kunt zien en kunt besluiten het zelf te doen.

U krijgt de kans om die route te bewerken - bijvoorbeeld om de start of finish naar uw huis te wijzigen - en vervolgens kunt u deze opslaan en synchroniseren zoals u normaal zou doen. Het is jammer dat deze functie ontbreekt in de app, want het zou geweldig zijn om gewoon op een kaart in je smartphonefeed te tikken en er een route van te maken.

Er is ook creatie uit de vrije hand op de website, maar je krijgt niet de suggesties die je in de app krijgt. Dat is, nogmaals, een beetje jammer, want het automatisch maken van routes op een groter scherm in een browser zou ook handig zijn - net als pariteit tussen website- en app-functionaliteit.

Toch kunt u dan uw routes uit de vrije hand tekenen, waarbij u enkele beperkingen toepast op hoe die routes worden uitgestippeld. Strava geeft je de mogelijkheid om populaire routes vanaf de heatmap te volgen - zodat je op populaire routes terechtkomt in plaats van achterafstraatjes en obscure paden - en je kunt ook het oppervlaktetype selecteren. Voor hardlopers betekent dit dat je onverharde wegen kunt kiezen, voor wielrenners kun je alleen kiezen voor verharde routes. Voor degenen die de groeiende populariteit van grindfietsen kopen, kunt u allerlei routes vinden die u misschien nooit vanaf de weg zult zien.

Naast het vinden, in kaart brengen, vastleggen en creëren van routes voor elke sport waaraan je wilt deelnemen, biedt Strava bovendien veel data-analyse. Van elke geregistreerde activiteit krijgt u een overzicht van de gecreëerde gegevens - hartslag, snelheid, afstand, hoogteverschil, vermogen (geregistreerd via sensoren of geschat) en meer. Veel hiervan zal afhangen van de gegevens die u invoert - de meeste moderne horloges geven u hartslag, snelheid en afstand, en sommige geven u cadans; aanvullende sensoren worden ook ondersteund, zoals vermogensmeters of cadanssensoren voor fietsers. Hoe meer je erin stopt, hoe meer je eruit haalt.

U kunt door de gerelateerde grafieken bladeren en zien hoe die heuvels uw hartslag hebben beïnvloed, enzovoort, zoals bij de meeste andere sportdiensten, van Apple Health tot Polar Flow. Strava verzamelt ook uw activiteitsgegevens, zodat u gemakkelijk uw afstand over de weken, maanden en jaren kunt zien. Het is gemakkelijk om je totale statistieken te zien en voor iedereen die zoiets als mijlen op een bepaald paar schoenen wil loggen, laat Strava je dat doen.

Opnieuw is er een voorkeur voor rennen, fietsen en zwemmen, met die secties die worden gepresenteerd in het profielgedeelte van de app of naast je feed op de website. Maar het zijn enkele van de meer gedetailleerde trainingsfuncties die interessanter zijn - en achter de betaalmuur voor abonnementen. Omdat de informatie die u ontvangt, afhangt van wat u met Strava deelt, zijn abonnementen ook gunstig voor degenen die meer gegevensverzamelingskits hebben. Als je alleen een basis-gps-fietscomputer hebt, krijg je niet alle analyses die je zou krijgen als je bijvoorbeeld een vermogensmeter, cadanssensor en een hartslagband had.

Een maatstaf is relatieve inspanning, die u week na week een idee geeft van hoe uw activiteiten zich verhouden tot uw voorgaande weken. Dit is gebaseerd op hartslag en kan u een idee geven van hoe hard u heeft gewerkt. Het is zo ontworpen dat hardere sessies en lichtere sessies kunnen worden vergeleken in plaats van een lichte wandeling van 2 uur die bijvoorbeeld een hardloopsessie van 30 minuten overtroeft met sprints.

Fitnesstracking is een interessante kant van de analyse die in feite uw trainingsbelasting en relatieve inspanning vereist om uw dagelijkse training te meten en het effect ervan te modelleren. Hierdoor gaat de conditie omhoog door de belasting te behouden en na verloop van tijd te herstellen. Hoewel de cijfers niet echt iets betekenen, is de algemene trend in de richting van verandering wat u zoekt, hopelijk in een opwaarts traject.

Het is een manier om feedback te krijgen dat u consequent goed traint om fitheidswinst te behalen. Met regelmatige activiteiten in een gebalanceerde benadering, zult u uw conditie zien verbeteren, als u één zware sessie doet en de rest van de week niets doet, ziet u misschien helemaal geen winst. In wezen is het een visuele weergave van hoe uw inspanningen weerspiegelen wat we weten van de wetenschap achter de beste trainingsmethoden.

Het is ook een geweldige motiverende tool, omdat Strava dit soort informatie regelmatig weergeeft, zodat je kunt zien hoe je week zich verhoudt tot je vorige week, of je je wekelijkse gemiddelde handhaaft of hoger of lager bent.

Het is ook hier dat Strava een van zijn beste functies levert: omdat je gegevens allemaal op één plek bundelt, kan elke activiteit bijdragen. Dat kan een vlucht zijn vanaf een Polar Vantage, een ritje vanaf een Garmin Edge en zwemmen vanaf een Apple Watch. U hoeft dan niet over Apple Health, Polar Flow en Garmin Connect te kijken om al deze gegevens te zien - het is allemaal op één plek en op één plek waar deze gegevens op een verstandige manier worden geanalyseerd.

Strava heeft zichzelf in 2020 geherstructureerd om iets meer van wat het bood in de abonnementslaag te stoppen - voorheen Summit genoemd. Er is nu een gratis versie of een abonnementsversie.

Het abonnement omvat:

Routes, planning en aanbevelingen

Komt overeen met ritten en runs met prestatieanalyse

Trainingslogboek

Segment klassementen, lokale legendes

Live segmenten op compatibele apparaten

Maandelijkse activiteitstrends en vergelijkingen

Doelstelling

Heatmaps

Trainingsplannen

Vermogenscurve - als u een vermogensmeter heeft

Fitness- en versheidsanalyse

Voor degenen die zich niet abonneren, kun je nog steeds activiteiten opnemen, delen en bekijken in Strava, zodat het nog steeds wordt gebruikt als een trainingslogboek, in staat is om gegevens van een reeks verschillende apparaten te verzamelen - en deel uit te maken van de community. Sommigen zullen dat sowieso van Fitbit, Garmin Connect of Apple Health krijgen, als dat het apparaat is dat u gebruikt.

Het abonnement kost £ 47,99 per jaar - dus is het het waard? Als je geïnteresseerd bent in data en veel traint - vooral als het gaat om hardlopen en fietsen - dan is er inderdaad veel dat je leuk zult vinden. Voor fietsers is de aantrekkingskracht van Segments waarschijnlijk alleen al de prijs waard en voor ons zijn het de abonnementsfuncties waar we echt van genieten, maar we zijn data-geeks.

Zelfs als je niet wilt betalen, is er genoeg gratis in Strava om het nuttig te maken, vooral als je apparaten op meerdere platforms gebruikt of op verschillende manieren bent ingelogd.

De lijst is lang, maar de volgende apparaatplatforms kunnen met Strava worden gesynchroniseerd:

Amazfit

Bkool

Bryton

Casio

KATTENOOG

COROS

CycleOps: Joule

Fitbit

Garmin

LEVEN

Lyzene

MIO

Peloton

Pionier

Polair

Recon: Jet

Sigma

Soleus

SRM: PC8

Suunto

Tacx

TomTom

Wahoo

Zwift

De volgende services kunnen ook worden gesynchroniseerd met Strava:

Apple Gezondheid

Endomondo

Garmin Connect

Google Fit (synchroniseert alleen met Google, niet van)

MapMyRun

MapMyRide

Runkeeper

Geschreven door Chris Hall.