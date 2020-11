Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram introduceert eindelijk de mogelijkheid om fijn te zoeken op trefwoord, dankzij een nieuwe software-update.

Het bedrijf heeft aan The Verge aangekondigd dat Engelssprekende gebruikers in zes landen - waaronder het VK, de VS, Ierland en Canada - op het platform kunnen zoeken met behulp van trefwoorden. Voorheen kon je alleen naar berichten zoeken door hashtags of gebruikersaccounthandvatten in de zoekbalk in te voeren.

Dus als je bijvoorbeeld mode op Instagram wilde vinden, kon je alleen zoeken naar berichten met de tag #mode of accounts met mode in hun naam of bio.

Vanaf 17 november 2020 kun je op Instagram naar trefwoorden zoeken - dus berichten met mode zouden - zelfs zonder hashtag - moeten verschijnen.

Instagram zei dat het een aantal factoren gebruikt om te bepalen wat relevant en de moeite waard is om naar boven te komen wanneer je zoekt op trefwoorden - inclusief het type inhoud, de bijschriften en wanneer het bericht is gepubliceerd. Het maakt ook gebruik van machine learning om "inhoud van de hoogste kwaliteit te vinden die voor u relevant is".

Dit is een belangrijke wijziging die de service veel gemakkelijker in het gebruik zou moeten maken als het gaat om het vinden van berichten om een specifieke reden. De functie lijkt echter een soort bèta te zijn, aangezien alleen bepaalde termen nu doorzoekbaar zijn, waaronder "onderwerpen van algemeen belang en trefwoorden" binnen de communityrichtlijnen van Instagram.

We probeerden al dieren en voedsel op te zoeken en konden gerelateerde berichten vinden, maar meer gedetailleerde onderwerpen, zoals "Biden", serveerden niets.

Geschreven door Maggie Tillman.