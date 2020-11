Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon lanceert zijn aanval op de farmaceutische gezondheidszorg met de introductie van Amazon Pharmacy. Het is een nieuwe service waarbij u medicijnen op recept aan huis kunt laten bezorgen.

Hier is alles wat u moet weten.

Amazon Pharmacy is een bezorgservice voor geneesmiddelen op recept die beschikbaar is via Amazon. Wanneer u zich aanmeldt voor Amazon Pharmacy, krijgt u de mogelijkheid om een beveiligd apotheekprofiel aan te maken, inclusief het toevoegen van informatie over ziektekostenverzekering, medische problemen en allergieën, en reguliere recepten. Amazon zei dat het de meeste verzekeringsplannen accepteert, en het geeft klanten de mogelijkheid om voor advies contact op te nemen met een apotheker.

Amazon werpt Amazon Pharmacy op als een aparte service die klanten zal helpen bij het beheren van hun meerdere dagelijkse medicijnen voor chronische aandoeningen. Houd er rekening mee dat Amazon in 2018 de startup PillPack voor farmaceutische bezorging kocht voor ongeveer $ 1 miljard. Het heeft de service omgedoopt tot Amazon Pharmacy , en CNBC zei dat de infrastructuur, de fulfilmentcentra en zorgverlenerpartners van PillPack worden gebruikt om Amazon Pharmacy van stroom te voorzien.

Ja. Prime-leden krijgen extraatjes ten opzichte van vaste klanten, waaronder tweedaagse gratis bezorging bij bestellingen en kortingen op medicatie. Amazon zei dat Prime-leden ook "tot 80 procent korting op generieke en 40 procent op merkmedicijnen kunnen besparen als ze zonder verzekering betalen". Prime-leden kunnen zelfs besparen op medicijnen die persoonlijk bij meer dan 50.000 apotheken in de VS zijn gekocht. Partners zijn onder meer Rite Aid, CVS, Walmart en Walgreens.

De dienst biedt leveringen aan voor een reeks "generieke geneesmiddelen en merkgeneesmiddelen", volgens CNBC , zoals algemeen voorgeschreven geneesmiddelen zoals insuline, triamcinolon-steroïde crèmes, metformine voor bloedsuikerspiegel en sumatriptan voor migraine. Schedule II wordt niet verkocht. geneesmiddelen, waaronder opioïden zoals Oxycontin.

Het is makkelijk. Volg deze stappen:

Ga naar de Amazon Pharmacy-website. Selecteer uw woonland. Klik op de volgende splash-pagina op Doorgaan. Amazon zal je dan vragen wie Amazon Pharmacy gebruikt. Selecteer Volwassene of Minderjarige. Je wordt dan begeleid bij het koppelen van een Amazon-account. U heeft de mogelijkheid om een viercijferige pincode in te stellen. Maak uw Amazon Pharmacy-profiel. U wordt om het volgende gevraagd: Naam en adres

Geboortedatum

Seks bij de geboorte

Laatste 4 cijfers van SSN

E-mail Voer uw medicatie en gezondheidsgeschiedenis in. Amazon zal vragen stellen over:

Verzekeringsinformatie

Medicijnen en vitamines

Allergieën

Gezondheids condities U bent nu aangemeld en kunt een recept aanvragen of een bestelling plaatsen.

De eenvoudigste manier is om uw recepten of gewenste medicijnen in te voeren bij het aanmelden. Als u later echter een nieuw medicijn nodig heeft, zoek het dan gewoon op Amazon US met de vervolgkeuzelijst Amazon Pharmacy geselecteerd ( voorbeeld hier ). U kunt vervolgens het medicijn selecteren, de informatie en prijzen bekijken en een recept aanvragen.

U kunt uw Amazon Pharmacy-account, bestellingen, aanvragen en leveringen beheren via het dashboard van Amazon of de mobiele apps van Amazon.

Volgens CNBC zal Amazon Pharmacy vanaf eind 2020 beschikbaar zijn in 45 staten. Dat zijn onder meer New York, Californië, Texas, Florida en meer. Staten die momenteel niet worden gedekt, zijn onder meer Hawaii, Illinois, Kentucky, Louisiana en Minnesota. Maar Amazon is van plan ze in de toekomst op te nemen.

Bekijk de ondersteuningshub van Amazon voor Amazon Pharmacy voor meer informatie. U kunt hier ook contact opnemen met Amazon Pharmacy voor hulp.

Geschreven door Maggie Tillman.