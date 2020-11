Waze voegt Amazon Music-integratie toe voor meer nummers onderweg

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Waze heeft nog een audiopartner toegevoegd - Amazon Music in de plooi voor en geïntegreerde ervaring.

Waze is een van de meest populaire smartphone-gebaseerde navigatie-apps, die je de kracht van Google geeft in combinatie met de leuke en verfrissende Waze-manier van navigeren. Het is snel, responsief en dankzij de enorme gemeenschap van Wazers op de weg is het echt goed in het oppikken van zaken als verkeersvertragingen en andere wegproblemen, zoals stilstaande voertuigen en kuilen.

Waze is meer dan alleen een satnav-app, maar integreert ook andere vaardigheden, zodat je geen tijd hoeft te besteden aan het wisselen van app op je telefoon om ervoor te zorgen dat het doet wat je wilt. De toevoeging van Amazon Music betekent dat abonnees van de service eenvoudig en gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot die muziek voor streaming.

Waze ondersteunt al services zoals Spotify, BBC Sounds, TuneIn en meer.

Het enige wat u hoeft te doen is Waze openen en op het muzieknootpictogram tikken en vervolgens Amazon Music selecteren als uw favoriete speler. Als je de Amazon Music-app open hebt staan en de Waze-routebeschrijving actief hebt, blijf je routebeschrijvingen ontvangen in de muziek-app.

De nieuwe integratie is vanaf vandaag beschikbaar, zorg ervoor dat u bent aangemeld bij zowel Waze als Amazon Music voordat u op pad gaat.

Geschreven door Chris Hall.