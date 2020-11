Zoom verhoogt de limiet van 40 minuten voor iedereen deze Thanksgiving

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoom heeft aangekondigd dat de gebruikelijke limiet van 40 minuten voor gratis accounts op 26 november wereldwijd wordt opgeheven, ter gelegenheid van Thanksgiving Day in de VS.

Het maakt uitgebreide Zoom-videogesprekken mogelijk voor alle klanten van 0:00 uur (middernacht) ET donderdag 26 november tot 6:00 uur ET vrijdag 27 november (toevallig Black Friday).

In het VK is dat van 26 november 05.00 uur tot de volgende dag 11.00 uur.

In een bericht op Twitter zei Zoom dat de tme-extensie was gepland "als dank aan onze klanten" en om ervoor te zorgen dat "familiefeesten niet worden afgebroken".

Als dank aan onze klanten zullen we de limiet van 40 minuten voor alle vergaderingen wereldwijd van 26 november om middernacht ET tot 27 november 06.00 uur ET opheffen, zodat uw familiefeesten niet worden afgebroken. #ZoomTogether pic.twitter.com/aubsH0tfxG - Zoom (@zoom_us) 10 november 2020

Meestal beperkt Zoom oproepen tussen gratis accounts tot 40 minuten, waarna gebruikers een oproep opnieuw moeten starten. Betaalde gebruikers hebben geen tijdslimiet voor oproepen.

De opkomst van videogesprekken, en in het bijzonder Zoom, was buitengewoon in deze verre van gewone tijden. De service won ook de categorie Product van het jaar tijdens de recente EE Pocket-lint Awards 2020 - die online werd aangekondigd tijdens een virtuele presentatieshow.

Geschreven door Rik Henderson.