Serifs Affinity Designer, Photo en Publisher zijn enkele van de eerste apps die zijn bijgewerkt voor Apple M1

(Pocket-lint) - Affinity is een van de eerste uitgevers geworden die zijn apps heeft bijgewerkt voor Apples nieuwe M1-gebaseerde Macs. Het bedrijf zegt dat het snelheidsverhogingen van ongeveer 3x heeft gezien op de nieuwe MacBoook Air.

Het bedrijf beweert ook dat elementen zoals aanpassingslagen en live filters kunnen worden gehandhaafd voordat de prestaties eronder lijden - wat een "meer niet-destructieve workflow mogelijk maakt, zelfs op de meest complexe documenten".

De Affinity 1.8.6-update voor macOS is nu beschikbaar voor gebruikers van Affinity Designer, Photo en Publisher. Er is geen bericht van rivaliserende Adobe wanneer het zijn Creative Cloud-suite met apps zou kunnen bijwerken, hoewel Apple het feit dat Lightroom- en Photoshop-ondersteuning vrij snel op handen was, tijdens de Apple Silicon-keynote achter zich liet.

De update bevat ook enkele aanpassingen aan de gebruikersinterface en app-pictogrammen die passen bij de nieuwe stijl van macOS Big Sur.

Ashley Hewson, Managing Director van Affinity-ontwikkelaar Serif, zegt: "We zijn er trots op dat onze Affinity-apps opnieuw het voortouw nemen, dit keer met het bieden van volledige native ondersteuning voor Apples nieuwe M1-chip.

"De architectuur van de chip, met name met zon krachtige GPU met verenigd geheugen met de CPU, is perfect voor professionele creatieve toepassingen.

"De voordelen zijn vooral merkbaar bij het werken aan documenten met duizenden pixellagen, vectorobjecten en tekst. Bewerkingen van pixellagen kunnen het beste worden afgehandeld op de GPU, terwijl vector en tekst op de CPU kunnen worden verwerkt. Als u over een uniform geheugen beschikt, kan dit veel sneller worden verwerkt. van deze complexe documenten. "

Serif zegt dat zijn werk op iPad-apps heeft bijgedragen aan de overgang: "Onze iPad-apps met volledige functionaliteit profiteren al van zeer vergelijkbare architectuur op de chips uit de A-serie, dus het kostte ons eigenlijk maar een dag om onze Mac-versie te porten om native te draaien. op M1, "voegt Hewson toe.

"In feite hadden we sinds de ontwikkeling voor iPad altijd gehoopt dat chips met deze architectuur uiteindelijk naar de Mac zouden komen, dus we zijn erg opgewonden dat het eindelijk zover is."

Geschreven door Dan Grabham.