Enkele van de gekste advertenties die u ooit zult zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Marketingafdelingen en bedrijven hebben de afgelopen decennia verrassend schokkende advertenties bedacht.

Fraaie woorden en "wetenschap" gebruiken om producten aan het nietsvermoedende publiek te pitchen in naam van het kapitalisme. Er zijn de afgelopen eeuw allerlei onbetrouwbare, racistische, seksistische en ronduit gevaarlijke advertenties geweest.

We hebben een aantal van de beste verzameld voor uw vermaak.

Wetenschappelijk bewijs kan niet verkeerd zijn

Voordat medisch onderzoek naar de effecten van roken behoorlijk terrein had gewonnen en het verband tussen roken en kanker bewees, waren er veel advertenties als deze.

In de jaren vijftig en zestig stonden er in tijdschriften advertenties die de positieve (of in ieder geval niet negatieve) effecten van roken beweerden. De Chesterfield-advertentie luidt:

"Een medisch specialist doet regelmatig tweemaandelijks onderzoek bij een groep mensen uit verschillende rangen en standen. 45 procent van deze groep rookt gemiddeld meer dan twee jaar Chesterfield. Na tien maanden meldt de medisch specialist dat hij geen nadelige effecten op de neus, keel en sinussen van de groep door het roken van Chesterfield. "

Roken er nu meer artsen dan al die jaren geleden?

Vitamine donuts en drankjes

Als je niet helemaal kunt geloven dat sigaretten goed voor je zijn, wat dacht je van deze marketing die suggereert dat zowel donuts als Ovaltine gezonde vitamines bevatten.

En dat ze geweldig zijn voor pep en kracht ?!

Deze advertenties dateren uit de jaren 40 en spreken over een eenvoudiger tijd voordat obesitas een serieus probleem werd. We vragen ons af wat er is gebeurd.

Geef je keel een vakantie

Deze advertentie probeerde te suggereren dat alle andere sigaretten "droog-als-stof-tabakken" gebruikten, terwijl kamelen "mild", "schoon" en "koel" waren.

Misschien wel het meest sinistere aan deze advertentie is de laatste regel:

Doe mee, geef je keel een vakantie. Probeer kamelen maar één dag, en laat ze dan - als je kunt.

Dutch Boy loodverf

Voordat bekend was wat voor schade lood aan het menselijk lichaam kon toebrengen, werd het voor allerlei dingen op de markt gebracht, waaronder als een goed idee voor kinderverf en speelgoed.

Later bleek loodvergiftiging door dit soort dingen te leiden tot allerlei problemen, waaronder hersenbeschadiging, toevallen en meer.

Vreemd genoeg waren zelfs de Romeinen zich ervan bewust dat potentiële gezondheidsproblemen door lood konden worden veroorzaakt, maar moderne marketing schaatste erover.

Vrouwen raakten dingen

Op het eerste gezicht ziet deze advertentie er redelijk onschuldig uit in vergelijking met de anderen op de lijst. Het verkoopt geen sigaretten die kanker veroorzaken, alleen een auto. Een auto die een vrouw blijkbaar heeft vernield.

Dat klopt, in de goede oude tijd was Volkswagen veel seksistischer.

"Vrouwen zijn zacht en vriendelijk", luidt de advertentie, "... maar ze raken iets ... Als je vrouw iets in een Volkswagen raakt, doet het je niet veel pijn."

Maak je geen zorgen, suggereert deze marketing, want een VW is goedkoop om te repareren, dus als je onhandige vrouw tegen dingen aan botst, is het een koud kunstje om te repareren.

Pep in de keuken

Hoe slaagt een drukke huisvrouw erin om zo parmantig en schattig te blijven? Vitaminen lijkt het. Dat is tenminste wat Kelloggs mensen wil laten geloven.

Het bedrijf suggereerde dat vrouwen van de dag het goed deden met koken, schoonmaken, afstoffen en een dagelijkse dosis Kelloggs Vitamins. Een gezonde scheut seksisme hield het waarschijnlijk ook interessant.

7up is goed voor je baby

Deze rare advertentie uit vervlogen tijden lijkt te suggereren dat 7up een prima frisdrank is om aan je kinderen, zelfs jonge babys, te geven.

De advertentie stelt zelfs voor om ongeveer 7uo met wat melk te mengen om een "gezonde combinatie" te creëren - Yikes.

Een ding dat 7up wel had, was de lijst met alle ingrediënten op het etiket, iets dat de komende jaren niet de norm zou worden. Maar nog steeds.

Kunststoffen voor kinderen

In de moderne samenleving vind je op plastic draagtassen waarschuwingen die wijzen op de gevaren van verstikking voor kinderen.

Deze advertentie van Du Pont Cellophane is misschien wel de oorsprong hiervan. Wikkel uw kinderen niet in cellofaan. Het houdt de dingen misschien vers, maar het is zeker niet goed voor je kniptang.

Suiker remt je eetlust

Het meest moderne denken is dat geraffineerde suiker slecht is en onnodige calorieën toevoegt en misschien ook op andere manieren ongezond .

Maar in de goede oude tijd leken advertenties als deze te suggereren dat suikerhoudende dranken en snacks een goede manier waren om af te vallen. Een tussendoortje voor de lunch zou u ervan weerhouden te veel te eten en uw eetlust verminderen.

Meer dan waarschijnlijk gewoon een manier om meer suiker te verkopen. Of misschien een truc van tandartsen om meer klanten te krijgen?

Roken - leuk voor het hele gezin

Het valt niet te ontkennen dat deze vader vaardigheid heeft in het blazen van geweldige rookringen, maar hij is waarschijnlijk niet de beste vader. Binnenshuis roken met kinderen in de buurt is geen geweldige look in de huidige samenleving.

Maar in 1952 werd het niet afgekeurd. Bedrijven maakten ook sigaretten die aantrekkelijk waren voor een jonger publiek, met onder meer zoethout. Ze vroegtijdig starten voor langdurige klantloyaliteit.

Huiselijk geweld?

Stel je voor dat je besluit om je koffie op de markt te brengen met een dreiging van huiselijk geweld als de lezer andere dranken durft te kopen.

Als hij muffe koffie krijgt, kan hij je misschien slaan. Is dat een stimulans om Chase & Sanborn te kopen in plaats van andere merken?

Ze zal gelukkiger zijn met een stofzuiger

Het lijkt erop dat als je je vrouw niet slaat omdat ze je muffe koffie serveert, het volkomen acceptabel is om voor de kerst een Hoover-stofzuiger voor haar te kopen.

We weten niet zeker waar ze gelukkiger mee zal zijn, om eerlijk te zijn. Wat we wel weten is dat dit een vrij vreselijke advertentie is, maar Hoovers zijn in ieder geval niet slecht voor je.

Tape-wormen voor uw dieet

Als je denkt dat sommige van deze andere advertenties een beetje gek zijn, hoe zit het dan met deze? We hebben in onze tijd gehoord van een aantal behoorlijk gekke diëten, maar het is moeilijk voor te stellen dat het opzettelijk inslikken van lintwormen een goed idee lijkt.

Radioactieve gezichtscrme

Van lintwormen voor uw dieet tot een radioactieve schoonheidscrème die uw huid belooft te verjongen. De goede oude tijd had het allemaal. Destijds betekenden röntgenfotos en vroege successen van radium dat het publiek gemakkelijk te overtuigen was van de mogelijke gezondheidsvoordelen, maar dit was duidelijk een gevaarlijke praktijk.

DDT is goed voor jou?

Deze advertentie uit 1947 toont de voordelen van DDT of in ieder geval de voordelen van de chemische stof zoals die destijds door "uitgebreide" wetenschappelijke tests werd gezien. De advertentie beweerde dat DDT goed was voor fruit, ossen, melkveebedrijven, gewassen en zelfs voor het huis.

Natuurlijk is sindsdien aangetoond dat dichloordifenyltrichloorethaan ernstige negatieve gevolgen heeft voor het milieu en de mens. Het bleek giftig te zijn voor veel soorten vis, voor uitgedunde vogeleieren en werd zelfs in verband gebracht met een hoger risico op borstkanker. Als gevolg hiervan werd het in de jaren zeventig en tachtig in de meeste ontwikkelde landen verboden.

Nee betekent nee

Woah. Deze. We zijn er vrij zeker van dat nee nee betekent. Natuurlijk, misschien is de aftershave van Jade East zo goed dat je vrouwen van je zult laten vallen, maar zo niet, dan kun je er niet gewoon een over het hoofd slaan en haar terugbrengen naar je grot. Deze advertentie komt zeker uit een andere tijd.

Vergeet uw arts niet

Vergeet uw arts niet, het is uw tandarts waarover u zich zorgen moet maken. Maar niet als je blijkbaar onderkoningen rookt. Zoals uw tandarts ze zou aanbevelen. Maar eerlijk gezegd, als dat waar is, zou u waarschijnlijk moeten overwegen om van tandarts te veranderen.

Iedereen weet dat warmte zuivert

Lucky Strike-sigaretten beweerden "de beste sigaret die je ooit hebt gerookt" te zijn en beloofden je te beschermen tegen hoesten en ook tegen irritatie. Bold beweert in de advertentie dat het geheime proces van het bedrijf de tabak zuivert en minder irritant maakt. Geef echter niet te veel toe. Alle dingen met mate.

Laudanum voor de kleine

Babys kunnen zeker kleine blighters zijn. Niet slapen wanneer ze zouden moeten, waardoor je s nachts wakker blijft. Maar misschien is Laudanum de oplossing. Natuurlijk, het is een klasse A-medicijn en je geeft je kleine kind in wezen een mix van opium, morfine en codeïne, maar je zult tenminste een lekker dutje doen.

Het is ook goed voor pijnverlichting, gele koorts, hartaandoeningen, dysenterie en "overmatige secreties". JA. Verslaving wordt echter je grootste probleem.

Whiskey tandpasta

Tandpasta met muntsmaak is zo saai en cliché. Waarom zou je het voor het slapengaan niet interessanter maken met tandpasta met whiskysmaak? Of zelfs een kick-start van uw dag. Gewoon niet poetsen en rijden.

Geschreven door Adrian Willings.