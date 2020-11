DaVinci Resolve 17 snijdt automatisch uw Instagram-videos bij

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De ongelooflijk populaire en krachtige video-editor DaVinci Resolve heeft een belangrijke nieuwe release ontvangen met allerlei updates, waaronder de mogelijkheid om automatisch vierkante videos bij te snijden.

Deze nieuwe functie van DaVinci Resolve 17 zal ongetwijfeld de makers van inhoud bekoren die graag inhoud op Instagram, Facebook en elders plaatsen.

Nu kun je 16: 9 HD- of Ultra HD-video-inhoud bewerken en automatisch Instagram-vriendelijke versies van de videos maken. De software kan nu automatisch bijsnijden verwerken dankzij de DaVinci Neural Engine, die naar verluidt gezichten in de video kan identificeren en de framing kan aanpassen, zodat u dat niet hoeft te doen.

DaVinci Resolve 17 heeft ook een aantal andere verbeteringen , waaronder gloednieuwe HDR-sorteerhulpmiddelen, verbeterde kleurbeheersystemen, ondersteuning voor enorme audioprojecten en nog veel meer.

Samen met de update heeft Blackmagic ook de DaVinci Resolve Speed Editor-console onthuld. Een compact toetsenbord dat is ontworpen om het videobewerkingsproces te versnellen met specifieke toetsen en draaiknoppen die u in de software kunt gebruiken. Deze bewerkingsconsole beschikt over draadloze Bluetooth-connectiviteit en is verkrijgbaar voor $ 295 / £ 235.

Geschreven door Adrian Willings.