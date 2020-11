Wat is Telegram, op welke apparaten kunt u het gebruiken en hoe veilig is het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Consumenten zijn zich nu meer dan ooit bewust van hun eigen persoonsgegevens en privacy. Met de recente onthullingen over hoe sociale netwerken onze persoonlijke gegevens beheren (of verkeerd beheren), wenden meer mensen zich tot veiligere manieren om in contact te blijven.

In het verleden betekende het gebruik van een beveiligde berichtenservice meestal een compromis op het gebied van functies, plezier en gemak. Maar het hoeft niet zo te zijn. Vooral de ene app is in populariteit gegroeid, misschien wel meer dan de andere: Telegram. Waarschijnlijk omdat als het gaat om chatfuncties en privacy, het bewijst dat je inderdaad je cake kunt hebben en deze ook kunt eten.

Cross-platform, snelle messenger

Telegram is een veilige, handige berichten-app die platformonafhankelijk is, wat betekent dat deze op al uw apparaten werkt. Dankzij de instant-synchronisatiefunctie zijn chats altijd up-to-date op al uw apparaten tegelijk.

Hoewel u uw telefoonnummer gebruikt om in eerste instantie een account aan te maken, bent u niet beperkt tot het op één telefoon hebben. U kunt het op meerdere apparaten tegelijk laten draaien zonder dat u zich bij andere apparaten hoeft af te melden.

Als u een telefoonnummer gebruikt om in te stellen, kunnen andere mensen ook gemakkelijk contact met u opnemen als ze de app hebben. U hoeft geen nieuwe pincodes, e-mailadressen of accounthandvatten te leren. Als ze uw nummer in hun contactenlijst hebben, kunnen ze u een bericht sturen, waar u ook bent en welk apparaat u op dat moment ook gebruikt.

Android / iOS-apps voor smartphones

Beschikbaar in Huawei App Gallery

Desktopversie voor Mac / Windows / Linux

Webbrowserversie ook

Een van de geweldige dingen van Telegram is dat het beschikbaar is op vrijwel elk populair besturingssysteem, of dat nu een Mac-, Windows- of Linux-computer is, een iOS- of Android-smartphone of zelfs een Huawei-telefoon .

Als je een iPad- of iPhone-gebruiker bent, kun je de app downloaden via de App Store . Voor Android-apparaten is er een app in de Play Store , en er is Telegram X met een iets andere interface, maar doet allemaal dezelfde dingen.

U kunt de app rechtstreeks naar uw pc of Mac downloaden door naar de downloadpagina van Telegram te gaan .

Als u een Chromebook gebruikt, kunt u er nog steeds gebruik van maken door naar de webbrowserversie van de chattool te gaan of, als uw Chromebook dit ondersteunt, de Android-app te downloaden uit de Play Store . De browseroptie is uiteraard ook beschikbaar voor iedereen die deze wil gebruiken maar deze niet op zijn computer wil installeren.

Stickerpakketten (geanimeerd en stilstaand)

Geen maximale bestandsgrootte

Telegram groepen tot 200.000 groot

Pas de look aan

Snelle / directe synchronisatie tussen apparaten

Het is niet zo populair of wijdverspreid als apps zoals Facebook Messenger of WhatsApp (ook Facebook), maar het heeft veel functies die het leuk en gemakkelijk te gebruiken maken. Het is niet alleen een saaie beveiligde sms-messenger.

Zoals elke goede messenger-app kun je individuele of groepschats houden, waarbij die groepschats goed zijn voor maximaal 200.000 leden. Bovendien bent u vrij om bestanden, afbeeldingen en gegevens te verzenden en te ontvangen zonder enige beperking op de grootte of het aantal daarvan. Je kunt ook spraakoproepen of videogesprekken voeren, dus het is echt een volledig functionele app.

Een van de leuke onderdelen van de app is de verzameling downloadbare stickerpakketten. Sommige zijn geanimeerd, andere nog steeds, maar ze verschijnen automatisch als je een emoji gebruikt, zodat je - als je dat wilt - die gele, statische gezichten kunt vervangen door leuke animaties. Met banden met mensen als Star Wars, Avengers, Wizarding World en andere populaire personages, is er geen gebrek aan manieren om emotie te uiten.

Het is ook aanpasbaar, zodat u kunt kiezen welke kleuren en verlopen u in uw chats wilt gebruiken, van het wijzigen van de achtergrondkleur tot het aanpassen van de kleur van de tekstballonnen in chats.

De beste eigenschap is waarschijnlijk hoe snel en betrouwbaar het is. Nieuwe berichten verschijnen in één keer op al uw apparaten en updates zijn vrijwel direct, dus als u moet overschakelen van telefoon naar desktop (of andersom), is dit eenvoudig en gemakkelijk te doen.

Recente updates hebben ervoor gezorgd dat de app functies heeft toegevoegd, zoals het hebben van meerdere vastgezette berichten in chats, wat handig kan zijn bij grote groepschats, of als je een boodschappenlijst deelt met je partner / huisgenoot. Er kunnen live locaties worden ingesteld om te waarschuwen wanneer u in de buurt bent van een vriend als u van plan bent om af te spreken en door meerdere muziekbestanden te verzenden, wordt automatisch een korte afspeellijst gemaakt.

256-bits AES-codering

Veilige sleuteluitwisseling

Heel. Dat is in feite de reden waarom zoveel mensen zich er de laatste tijd tot aangetrokken voelden. Volgens zijn eigen FAQ-pagina is het standaard veiliger dan WhatsApp of Line. Of u nu in individuele of groepschats aan het chatten bent en u gebruikt twee lagen veilige codering.

Server-client-codering wordt gebruikt om uw berichten in de cloud te versleutelen en te beschermen, terwijl geheime chats end-to-end client-client-codering gebruiken tussen twee mensen, op twee apparaten en de berichten helemaal niet in de cloud opslaan.

Het is vermeldenswaard dat die geheime chats alleen verschijnen op de apparaten waarop de chat is gestart, dus u kunt die gesprekken niet lezen of erop reageren op desktop / tablet of ergens anders waar u bent ingelogd.

Geen van uw gegevens - of het nu berichten, media of gedeelde bestanden zijn - kan worden ontcijferd wanneer ze worden onderschept door uw internetprovider of eigenaren van Wi-Fi-routers / netwerken die u op dat moment gebruikt.

Telegram heeft zoveel vertrouwen in zijn beveiliging dat er een wedstrijd loopt waarbij iedereen die wil kan proberen berichten en gegevens te ontcijferen. Als het ze lukt, krijgen ze $ 300.000.

Bovendien heeft Telegram een premiesysteem waarbij gebruikers die beveiligingsgebieden identificeren die moeten worden verbeterd, worden beloond tussen $ 100 en $ 100.000 als hun suggesties vervolgens worden geïmplementeerd.

Gratis te downloaden

Geen in-app aankopen of abonnementen

Geen advertenties

Niets eigenlijk. Dat is zelfs een ander punt dat het zo aantrekkelijk maakt. Momenteel zijn er geen downloadkosten en geen in-app-aankopen. Bovendien zijn er geen advertenties in de apps. Telegram is geen bedrijf met winstoogmerk. Telegram verkoopt uw gegevens niet en gebruikt deze ook niet voor gerichte advertenties (omdat die er niet zijn).

Het geld kwam van een techmagnaat genaamd Pavel Durov, en op het moment van schrijven is die oorspronkelijke donatie nog steeds gaande. Telegram zegt dat als het ooit zonder geld komt, het in de toekomst mogelijk niet-essentiële betaalde opties gaat toevoegen om ontwikkelaars aan het werk te houden en de infrastructuur draaiende te houden.

De korte versie van dit alles is dat Telegram handig, leuk, snel en veilig is. Bovendien betekent het feit dat het bedrijf er geen belang bij heeft om geld te verdienen met uw persoonlijke gegevens of om u advertenties te verkopen, dat u niet te maken heeft met een bedrijf dat als enige doel heeft geld te verdienen met uw gegevens (in tegenstelling tot de meeste andere externe providers van messenger-apps) .

Het zal je misschien zelfs verbazen hoeveel vrienden je daar al hebt, het aantal gebruikers groeit voortdurend.

Geschreven door Cam Bunton.