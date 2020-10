TikTok zal je nu vertellen waarom je video is verwijderd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het TikTok-platform is de afgelopen jaren misschien geëxplodeerd, maar sommige delen van de gebruikerservaring waren en zijn nog steeds enigszins ongepolijst. Een van deze gebieden is de rapportage voor gebruikers wanneer een van hun videos uit de service wordt gehaald.

In de meeste gevallen krijg je gewoon een ietwat vaag bericht dat je bericht de communityrichtlijnen van de app heeft geschonden, zonder een precieze uitleg van wat er mis was met de inhoud die je hebt geüpload.

Nu komt er echter een verandering: TikTok zegt dat het verbetert hoe rapportage wordt afgehandeld. Wanneer een gebruiker zijn video laat verwijderen, moet hij in plaats daarvan niet alleen uitleggen dat de communityrichtlijnen zijn geschonden, maar ook aangeven welke richtlijn in het bijzonder het probleem was.

Ze blijven ook de mogelijkheid hebben om in beroep te gaan tegen de verwijdering, waardoor de mogelijkheid wordt geopend dat de verwijdering kan worden hersteld. Dat is misschien een kogelvis voor TikTok om daadwerkelijk bij te houden, maar het is een positieve stap voor de gemeenschap.

Op een meer gedetailleerd niveau zegt TikTok dat het ook werkt aan het verfijnen van de manier waarop de rapportagemeldingen werken, zodat mensen niet alleen informatie over het platform kunnen krijgen wanneer ze het nodig hebben, maar ook hulp van buitenaf kunnen vinden als de inhoud die ze hebben gezien, dit heeft beïnvloed. hen.

De wijzigingen zouden nu live moeten zijn en je kunt de volledige details erover lezen op de blog van TikTok .

Geschreven door Max Freeman-Mills.