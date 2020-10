What3words ingebed in Here-mapping voor nog betere bestemmingsnavigatie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - What3words and Here heeft een samenwerking aangekondigd die de innovatieve navigatieoplossing naar een van de meest gebruikte systemen voor in-car mapping zal brengen.

What3words is een slimme oplossing die de wereld in vierkanten van 3 meter verdeelt, waarbij elk een unieke combinatie van drie woorden aanduidt die naar die exacte locatie verwijzen. Het kan handiger zijn dan postcodes, omdat die misschien maar naar het einde van een straat wijzen, om nog maar te zwijgen van het feit dat ze moeilijk te onthouden zijn.

What3words lost ook het probleem op van hoe u naar locaties buiten de gebaande paden navigeert, en vermijdt de vaagheid die u van sommige adressen krijgt. In plaats daarvan kunt u de drie woorden invoeren en rechtstreeks naar die locatie gaan, wat een parkeerplaats kan zijn voor een hondenuitlaat die anders geen echt adres heeft.

Dit platform is vrij wijdverspreid en biedt niet alleen apps voor smartphones, maar wordt ook veel gebruikt als platform voor autofabrikanten - Hyundai, Kia, Ford, GM en JLR bijvoorbeeld.

De versmelting van de twee zal een nieuwe dimensie aan navigatie geven, wat betekent dat u die drie woorden in uw auto kunt invoeren en vervolgens naar die precieze locatie kunt navigeren. Dat betekent dat mensen of bedrijven een locatie zoals ///scales.tips.ships kunnen delen, wetende dat deze precies verwijst naar waar je heen wilt.

"Automotive-OEMs en Tier 1-leveranciers kunnen nu de what3words-service aan hun klanten leveren via de Here Search API in plaats van deze zelf te moeten integreren. Hierdoor kunnen chauffeurs gemakkelijk navigeren in dichtbevolkte, stedelijke omgevingen met niet-standaard adresseringsschemas of naadloos toegang krijgen tot naar elke locatie, of het nu een lokale pub is of een trailhead ”, zegt Jørgen Behrens, senior vice president en chief product officer bij Here Technologies.

Dit wordt een add-on, dus fabrikanten zullen ervoor moeten kiezen om de oplossing te integreren, maar het opent de deur voor veel meer mensen om what3words mogelijk te gebruiken voor navigatie in hun autos.

Geschreven door Chris Hall.