(Pocket-lint) - Venmo heeft zijn eerste creditcard gelanceerd. Met de toepasselijke naam de Venmo-creditcard, het is een Visa-kaart die rechtstreeks in de Venmo-app wordt beheerd .

Venmo Credit Card is een Visa-kaart uitgegeven door Synchrony Bank. Het wordt rechtstreeks beheerd in de Venmo-app. U kunt de kaart niet alleen in de app aanvragen, maar ook uw bestedingsactiviteiten bekijken, beloningen volgen, betalingen doen, enzovoort. Het is verkrijgbaar in een van de vijf ontwerpen en heeft een QR-code op de voorkant die anderen kunnen scannen wanneer ze geld willen verzenden of aanvragen. Het beschikt ook over een RFID-chip voor tap-to-pay-transacties bij fysieke kassas.

Maar u kunt ook een virtuele versie van de kaart gebruiken om online te winkelen - het werkt al voordat uw fysieke kaart per post aankomt.

Opmerking: de Venmo-creditcard verschilt van de Venmo-betaalpas, een Mastercard uitgegeven door Bancorp Bank die in 2018 is uitgebracht.

Ja. Venmo biedt cashback-beloningen, die zijn gebaseerd op uw bestedingsactiviteiten in uw afschrift. Venmo zal bijvoorbeeld aankopen sorteren op categorieën, zoals reizen, nutsvoorzieningen, boodschappen, enz., En dan kun je 3 procent cash terug verdienen in je categorie “topbestedingen”, waar je het meeste geld aan uitgeeft. U kunt 2 procent ontvangen voor uw op een na hoogste bestedingscategorie en 1 procent voor al het andere dat u tijdens de factureringsperiode uitgeeft.

Contante beloningen worden aan het einde van elke factureringsperiode overgeboekt naar uw Venmo-account. Je kunt het gebruiken als je Venmo-saldo, of dat nu is om vrienden te betalen, online te winkelen of geld over te maken naar je bank of betaalpas op je account.

Er zijn geen jaarlijkse vergoedingen, maar er zijn vergoedingen voor te late en geretourneerde betalingen, evenals rente. Bekijk de pagina met veelgestelde vragen van Venmo voor een overzicht van de vergoedingen.

Geïnteresseerde gebruikers kunnen zich aanmelden via de Venmo-app . Je moet minimaal 18 jaar oud zijn, in de VS wonen en een gratis Venmo-account hebben. Je Venmo-account moet ook een goede reputatie hebben bij Venmo en moet minimaal 30 dagen oud zijn.

De Venmo-creditcard is nu beschikbaar voor "geselecteerde klanten" in de VS en zal naar verwachting eind 2020 of begin 2021 breder worden uitgerold naar alle gebruikers.

Geschreven door Maggie Tillman.