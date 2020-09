Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Britse National Health Service heeft eindelijk zijn COVID-19-app voor het traceren van contacten voor iOS en Android uitgebracht, een dag eerder dan zijn verwachte debuut.

De NHS COVID-19-app is gebaseerd op het door Apple en Google ontwikkelde Exposure Notification-raamwerk dat gebruikmaakt van Bluetooth-tracking op korte afstand en is beschikbaar voor inwoners van Wales en Engeland. Het verzamelt geen locatiegegevens of persoonlijk identificeerbare informatie, en alles is gedecentraliseerd.

De app zal je vooral waarschuwen wanneer je een pad kruist met iemand die heeft gemeld dat bij hem de diagnose COVID-19 is gesteld, net als andere Exposure Notification-apps die de API van Apple en Google gebruiken. Het heeft ook andere functies, zoals de mogelijkheid om QR-codes te scannen om bezoeken aan restaurants en winkels te loggen.

1/8 Pocket-lint

NHS-functionarissen verwierpen aanvankelijk het raamwerk voor het traceren van contacten van Apple en Google omdat het gegevens op een gedecentraliseerde manier opsloeg op het apparaat van een gebruiker. Het ging door met het creëren van zijn eigen systeem. Uiteindelijk besloot de NHS echter om de API van Apple en Google te gebruiken. Je kunt de hele heen-en-weer-saga hier lezen .

De NHS COVID-19-app is gratis en nu verkrijgbaar in de Apple App Store en Google Play Store . Het vereist een apparaat met iOS 13.5 of Android 6.0 of hoger.

Geschreven door Maggie Tillman.