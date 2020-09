Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Pinterest lanceert een Verhaal-functie in bèta. Met de naam Story Pins kunnen mensen een reeks fotos en videos posten met tekst, muziek of voice-overs.

"Verhaalpinnen is een geheel nieuw type pin- en publicatieoptie waarmee videomakers dynamische en visuele verhalen kunnen vertellen", legt Pinterest uit in een blogpost die op 23 september 2020 is gepubliceerd. "We maken het gemakkelijker voor videomakers die enthousiast om hun talent, passies en creativiteit te delen om direct terug te stromen naar Pinterest zonder de noodzaak van een website. Voor pinners betekent dit dat de ideeën binnen een pin boeiender en actiegericht worden. "

Bij de lancering kunnen alleen geselecteerde videomakers in de VS Verhaalpins maken.

Makers met vroege toegang zijn onder meer:

U kunt een paar voorbeelden van Story Pins te zien hier .

Pinners in de VS krijgen vanaf 23 september Story Pins te zien op iOS, Android en internet. Je zult merken dat ze, net als pins, op borden kunnen worden opgeslagen voor later. Ze worden ook verdeeld over de homefeed, zoekresultaten en plaatsen zoals het tabblad Vandaag. Dat betekent dat ze niet kortstondig zijn en na 24 uur niet verdwijnen.

Pinterest zei dat het de komende maanden toegang en verbeteringen zal blijven uitrollen voor internationale videomakers.

Geschreven door Maggie Tillman.