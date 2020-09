Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoom heeft een nieuwe functie toegevoegd aan zijn vergader-app voor Android-telefoons, en met de gebruikelijke bugs en optimalisaties bevat de nieuwste app-update virtuele achtergronden . Maar er is een addertje onder het gras: niet alle telefoons zijn gelijk gemaakt, en dus werkt de functie niet op alle telefoons.

We hebben de nieuwste app-versie gedownload - bijgewerkt op 21 september door Zoom naar versie 5.3.52640.0920 - op verschillende telefoons met verschillende specificaties en kracht, maar deze draaide (meestal) alleen op die waarvan we de vlaggenschipapparaten met geavanceerde processors zouden beschouwen.

Het is logisch en lijkt op de manier waarop de desktop-app werkt, want - natuurlijk - het genereren van die virtuele achtergrond en het constant aanpassen om ervoor te zorgen dat het achter je blijft, kost wat rekenkracht.

Met de luxe dat we meerdere testtelefoons in onze kantoren hebben, hebben we de nieuwe virtuele achtergrondfunctie met succes uitgevoerd op het volgende:

Huawei P30 Pro - vlaggenschip 2019 aangedreven door Kirin 980-processor (8 GB RAM)

Samsung Galaxy S20 - vlaggenschip 2020 aangedreven door Exynos 990-processor (8 GB RAM)

OnePlus 8-2020 vlaggenschip aangedreven door Snapdragon 865 (8GB RAM)

Samsung Galaxy Note 20-2020 vlaggenschip aangedreven door Exynos 990-processor (8 GB RAM)

Google Pixel 4-2019 vlaggenschepen aangedreven door Snapdragon 855-processor (6 GB RAM)

De meeste telefoons die we hebben getest en waarop de virtuele achtergrondfunctie niet werkte, waren wat we classificeerden als low-end of mid-tier-apparaten. Behalve één opmerkelijke uitzondering:

Google Pixel 3a XL - mid-tier 2019 mogelijk gemaakt door Snapdragon 670 (4 GB RAM)

OnePlus Nord - 2020 mid-tier aangedreven door Snapdragon 765G (8GB RAM)

BlackBerry Key2 - 2018 mid-tier aangedreven door Snapdragon 660 (6GB RAM)

Nokia 5.3 - 2020 low-end aangedreven door Snapdragon 665 (4 GB RAM)

Nokia 8.3 5G - 2020 mid-tier aangedreven door Snapdragon 765G (6GB RAM)

Sony Xperia 1 II - vlaggenschip 2020 aangedreven door Snapdragon 865 (8 GB RAM)

Het vlaggenschip van Sony Xperia gooide hier duidelijk roet in het eten door het enige topapparaat te zijn dat de functie niet liet werken, maar voor het grootste deel is de lijst opgesplitst in vlaggenschepen en niet-vlaggenschepen, met de lagere Power-telefoons zijn degenen die de virtuele achtergronden niet konden uitvoeren.

Afgezien van die enkele uitzondering, is de vuistregel: als u een telefoon heeft die wordt aangedreven door de beste processors van Huawei, Qualcomm of Samsung, zou de functie voor u moeten werken.

Dus probeer het eens en misschien kun je de volgende keer dat je een zoomvergadering hebt, zelfs een paar van onze favoriete virtuele achtergronden gebruiken voor een draai aan je telefoon.

Geschreven door Cam Bunton.