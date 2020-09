Hoe u Zoom virtuele achtergronden kunt laten werken op Android

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoom heeft eindelijk virtuele achtergronden aan Android toegevoegd, maar er lijkt een addertje onder het gras te zitten.

De laatste update (momenteel versie 5.3.52640.0920) voegt een aantal nieuwe functies toe, waaronder de langgevraagde mogelijkheid om een achtergrond in een afbeelding te veranderen. Het lijkt echter niet op alle Android-apparaten te werken.

Hier vertellen we u hoe u virtuele achtergronden op uw Android-apparaat kunt laten werken en waarom sommigen van u dit misschien niet kunnen.

- Download eerst de nieuwste versie van Zoom uit de Google Play Store of werk uw huidige app bij naar de nieuwste versie (5.3.52640.0920, uitgebracht op 21 september 2020).

- Sign in en u kunt controleren welke versie u gebruikt in Instellingen> Info.

- U kunt ook op het vak Versie tikken om te controleren of u de laatste build heeft.

- Start of accepteer een vergaderverzoek en tik tijdens een vergadering en met video ingeschakeld op het pictogram met de drie stippen rechtsonder in het scherm ("Meer").

- U ziet "Virtuele achtergrond" in de pop-up die verschijnt.

- De volgende pop-up toont standaard achtergrondopties, maar als je op de knop "+" klikt, kun je je eigen achtergrondopties toevoegen uit je fotobibliotheek.

- U kunt op dit moment geen bewegende achtergronden gebruiken.

We hebben dit nog niet officieel bevestigd, maar we hebben tot nu toe ontdekt dat Zoom virtuele achtergronden niet werken op elk Android-apparaat.

Zelfs als de laatste versie van de app is geïnstalleerd, verschijnt de optie "Virtuele achtergrond" in de pop-up niet op sommige apparaten.

In ons onderzoek bieden sommige krachtige handsets, zoals de Samsung Galaxy Note 20, u de mogelijkheid. De mid-range apparaten die we hebben geprobeerd, doen dat echter niet.

We vermoeden dat het een stroomprobleem is, omdat er een minimale processor is om te werken. We zullen updaten wanneer we iets meer officieel horen.

Hier zijn voorlopig de apparaten die we hebben getest en of ze voor ons hebben gewerkt of niet:

BlackBerry Key2 - NR

Google Pixel 3a XL - NEE

Google Pixel 4 - JA

Huawei P30 Pro - JA

OnePlus 8 - JA

OnePlus Nord - NEE

Nokia 5.3 - NO

Nokia 8.3 5G - NR

Samsung Galaxy Note 20 - JA

Samsung Galaxy S20 - JA

Sony Xperia 1 ii - GEEN

Alle telefoons die niet werken met een virtuele achtergrond zijn handsets van het midden- of lager niveau met minder capabele verwerking. Vreemd genoeg is er één uitzondering, de Sony Xperia 1 ii, die dezelfde Snapdragon 865 CPU heeft als de OnePlus 8. We onderzoeken echter verder en je zult binnenkort meer kunnen lezen over onze tests op Pocket-lint.

Geschreven door Rik Henderson.