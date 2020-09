Zoom rolt in high-fidelity-modus voor audiostreaming van "professionele kwaliteit"

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoom heeft aangekondigd dat het een nieuwe high-fidelity audio-optie uitrolt voor Zoom-gebruikers, waardoor het nuttiger wordt voor muzikanten om muziekuitvoeringen te streamen en voor muziekleraren om instrumenten te leren.

Het bedrijf beschouwt het als een soort van tegengestelde van de onderdrukking van achtergrondgeluid. In plaats van iets anders uit te snijden dan je stem, benadrukt het het instrument dat je bespeelt, waardoor de muziek "de ster van de show" wordt.

Als Zoom voor Mac of Windows is geïnstalleerd en bijgewerkt naar de nieuwste versie, vindt u de optie om het in te schakelen in het gedeelte Audio van het instellingenmenu.

Als het eenmaal is ingeschakeld, worden de echo-onderdrukking en nabewerking uitgeschakeld, wordt ook de audiocompressie verwijderd en wordt de kwaliteit van de gebruikte audiocodec verhoogd, waardoor uw luisteraars een duidelijker, voller en gedetailleerder geluid krijgen.

Hoewel het voor de hand liggende use-case is om muzikanten toe te staan om via Zoom voor een publiek op te treden, is het beschikbaar voor iedereen die het wil gebruiken en is het ontworpen voor gebruik door één client voor meerdere luisteraars.

Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor degenen die dans- en fitnesslessen geven via Zoom, waardoor de deelnemers / klanten de muziek op de achtergrond duidelijker kunnen horen. Of het kan worden gebruikt door songwriters om samen te werken via het platform en om de deuntjes die worden afgespeeld met meer detail te kunnen horen.

Zoom gebruikt ook medische voorbeelden waarbij een arts mogelijk de ademhaling van een patiënt duidelijker moet horen, of - met een digitale stethoscoop - de hartslag van een patiënt moet horen.

De functie is ontwikkeld samen met de muziekschool van Yale naar aanleiding van een wens van vergelijkbare muziekscholen om een audiostream van betere kwaliteit voor muziekstudenten te hebben, en wordt nu uitgerold naar desktop-apps.

Geschreven door Cam Bunton.