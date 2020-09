Hilarische real-life beelden van achter de schermen van Zoom-vergaderingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Velen van ons passen zich aan het leven aan door thuis te werken, met constante videogesprekken die nu de plaats innemen van persoonlijke teamvergaderingen op kantoor. Het probleem is dat thuiswerken het combineren van werk en plezier betekent en soms is dat plezier een beetje rommelig.

Mensen delen de achtergronden die ze proberen te verbergen wanneer ze proberen de illusie te behouden dat ze professioneel zijn terwijl ze vrijwel vanuit huis werken.

Dr. Gretchen Goldman is onderzoeksdirecteur bij het Centrum voor Wetenschap en Democratie in Washington DC. Op Twitter deelde ze dit eerlijke beeld van wat er gebeurde toen ze live op CNN was.

Vervolgens had ze besproken waarom ze dacht dat het een vergissing was om een ontkenner van klimaatverandering aan te stellen voor een functie bij de National Oceanic and Atmospheric Administration. In werkelijkheid was ze in haar ondergoed omringd door de chaos van het gezinsleven.

Ik ook pic.twitter.com/85YDSHlxH5 - Juan Morales (@ sanfra79) 16 september 2020

Mensen werden geïnspireerd door de post van Dr. Goldman en begonnen hun eigen bericht te delen. Dit omvatte een behoorlijk aantal individuen met een even ontspannen gevoel voor kleding onder de kijklijn van hun webcam.

Hier zien we hoe Juan zich koel houdt in slippers en ondergoed terwijl hij een overhemd en stropdas persona boven het tafelblad presenteert.

Dit was wat ik bedacht voor een zoomauditie. Bedankt voor de strijkplanken! pic.twitter.com/ztgHsXIANg - Erika met een K (@imaginaryerika) 15 september 2020

Niet iedereen heeft het geluk om de juiste uitrusting te hebben om thuis te streamen of een professionele show op te zetten. Sommigen doen het met wat ze hebben. Toen Erika auditie moest doen bij Zoom, gebruikte ze een heel interessante opstelling met een strijkplank, een stapel boeken en wat zorgvuldig balanceren.

Hetzelfde hier pic.twitter.com/KEe6KCx9eK - Gema Zamarro (@gema_zamarro) 16 september 2020

Als je wordt geconfronteerd met een achtergrond waarop overal kinderspeelgoed is uitgestrooid, inclusief Lego gevaarlijk in de buurt, is de beste optie misschien om je laptop naar je boekenplank te richten. Dat is de logica die professor Gema Zamarro toepaste toen hij op CBSN verscheen . Zoom heeft al virtuele achtergronden met opgezette boekenplanken, dus het lijkt ons alleen maar logisch.

Dit. Is. Geweldig. Ik zit ook in deze club. pic.twitter.com/vq5ABLDSbx - Austin McNeill Brown LMSW, PhD-student (@Recovery_ABrown) 16 september 2020

Laat nooit worden gezegd dat Austin niet weet hoe hij het deel vanaf de taille naar boven moet kijken. Een andere klassieke mix van comfortabel schoeisel en korte broeken, samen met een netjes geklede bovenhelft, zorgt voor de perfecte Zoom-setup.

Ik deed dit voor mijn sollicitatiegesprek in een hotelkamer! pic.twitter.com/tTq0JALgBi - StarkRavingMed (@starkravingmed) 15 september 2020

Improviseren aanpassen overwinnen. Zit je vast in een hotelkamer zonder fatsoenlijke plek om je laptop neer te zetten voor een fatsoenlijke achtergrond? Waarom zet u geen strijkplank op en balanceert u die slechte jongen zorgvuldig om de perfecte hoek te krijgen.

Dit is een echt pandemisch thuiskantoor pic.twitter.com/Vh0VY9yYSg - Natalia Ciendua (@Natciendua) 16 september 2020

Thuiswerken, waarbij de scholen ook gesloten zijn, betekent dat de meeste ouders ofwel omringd zijn door lawaai of rommel of beide. Wat is er anders dan de rommel zo goed mogelijk en uit het zicht van de webcam te verbergen? Dit is een vrij algemeen beeld voor de meesten van ons en zorgt er natuurlijk voor dat kleine mensen niet voor het uitzicht rennen wanneer ze naar hun speelgoed zoeken.

Ik probeer een kans te maken bij het huis van mijn vader. Op vakantie. Zonder kennisgeving. pic.twitter.com/ZtmCpyzDF6 - Aimée Morrison (@digiwonk) 16 september 2020

Het zorgvuldig balanceren van een laptop op een stapel boeken blijkt een vaste favoriet te zijn onder deze improvisatieleiders. Het is verbazingwekkend wat mensen bedenken in de hitte van het moment.

Hier was Aimée Morrison plotseling nodig tijdens een vakantie en zonder opzegtermijn, maar slaagde er toch in om iets voor elkaar te krijgen.

Zo is het soms pic.twitter.com/x2K1AgDwQ8 - wakandan kapperszaak huSTLer (@BluLuck) 16 september 2020

Wie heeft er een nepzoomachtergrond nodig als je gewoon op je balkon kunt zitten met de wereld achter je en de laptopcamera in de goede richting?

Frisse lucht om je wakker te houden, een mooi uitzicht voor je mede-Zoomers en ook nog een kleurtje. Bonus.

Mijn mening als ik les geef ... pic.twitter.com/UsYkI6bb8N - Rebecca Cantor (@qrebekah) 16 september 2020

Rebecca Cantor stuitte op problemen toen ze probeerde uit te vinden hoe ze een Zumba-les kon houden terwijl ze thuis werkte en sociaal afstand nam. De oplossing bleek deze laptop te zijn die zorgvuldig uitgebalanceerd op een stapel boeken stond.

Ik voel dit! Hier is mijn camera vs achter camera voorbeeld. Dit zou een heel nieuw @ratemyskyperoom- genre kunnen zijn! pic.twitter.com/IAd9Pp5hF1 - Alison Holder (@alieholder) 18 september 2020

Alison Holder is directeur van Equal Measures 2030. Een organisatie die tot doel heeft de wereld naar gendergelijkheid te bewegen. Een serieuze en waardige zaak.

Ze moet er dus goed uitzien tijdens videogesprekken. In dit geval was een stapel verhuisdozen nodig om het juiste effect te bereiken.

We juichen de snelle klim van @j_mcelroy naar de uitmuntendheid van Room Rater toe. Uitzichten zijn kunst. Robe is moedig. Welke tovenarij is deze mok? 10/10 https://t.co/zTuIQfTwt1 pic.twitter.com/Jhrt8tzN03 - Kamerbeoordelaar (@ratemyskyperoom) 22 september 2020

Justin McElroy is een zakenreporter voor CBC in Vancouver. Deze afbeelding van hem lijkt te laten zien dat hij het heeft opgegeven en gewoon in een kamerjas op zijn balkon staat.

We bewonderen de moeite die hier in is gestoken. Een gekleurde doek hing over het raam, een whiteboard met een flatterende reflecterende verlichting, overal aantekeningen maar uit het zicht, een bloemige achtergrond. Heerlijk doordacht.

Geschreven door Adrian Willings.