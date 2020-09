Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dit hele "TikTok wordt verboden in de VS" is erg ingewikkeld geworden, heel snel.

Het begon allemaal toen president Donald Trump eerder dit jaar dreigde TikTok te verbieden. Hij maakte die dreiging later officieel met een bevel. Kort daarna zei Microsoft dat het de Amerikaanse activiteiten van TikTok wilde overnemen, maar toen gooiden Twitter en Oracle ook hun hoed in de ring. Walmart kondigde ook een vage samenwerking aan met TikTok. Ondertussen besloot TikTok een aanklacht in te dienen tegen de Trump-administratie en korte tijd later werd de Microsoft-deal afgewezen. Momenteel lijkt een Oracle-deal het meest waarschijnlijk.

De VS legde echter op 18 september 2020 (vrijdag) nog een bevel op, en het zegt feitelijk dat TikTok vanaf 20 september 2020 (zondag) in de VS zal worden verboden. Er is ook wat ander nieuws met betrekking tot deze hele saga, zoals de mede-oprichter van Instagram die mogelijk de nieuwe CEO van TikTok wordt.

Dus, hoe zijn we hier gekomen? Waarom gebeurt dit allemaal? Is TikTok echt een zorg voor de nationale veiligheid? Je hebt waarschijnlijk veel van dit soort vragen - net als wij - maar we zullen ons best doen om de meeste ervan te beantwoorden in deze gemakkelijk te lezen uitleg (en tijdlijn) van Trumps TikTok-verbod in de VS. Zet je schrap.

Voordat we uw vragen beantwoorden over het feit dat TikTok in de VS wordt verbannen, laten we de ordergebeurtenissen tot nu toe uitsplitsen.

Dit verhaal gaat eigenlijk terug tot oktober 2019, toen de zogenaamde handelsoorlog tussen China en de VS escaleerde tot een punt dat Amerikaanse functionarissen begonnen te waarschuwen voor het gebruik van TikTok. Maar de regering-Trump was niet de enige die TikTok in de gaten begon te houden. De Amerikaanse senatoren Chuck Schumer en Tom Cotton riepen ook allebei op tot een onderzoek naar TikTok, waarbij ze opmerkten dat "TikTok met meer dan 110 miljoen downloads alleen al in de VS een potentiële contraspionagedreiging is die we niet kunnen negeren".

In december 2019 beschuldigde de VS TikTok ervan gebruikersgegevens over te dragen naar servers in China. TikTok ontkende die beweringen en zei dat de Chinese regering geen toegang heeft tot de gegevens van haar gebruikers, die zijn opgeslagen in de VS. "Er is geen waarheid in de beschuldigingen dat de Chinese staat toegang heeft tot de gegevens van TikTok-gebruikers", zei hij.

De controle nam toe in 2020. In maart begonnen meer mensen, die plotseling vastzaten, de app te gebruiken voor entertainment en als een creatieve uitlaatklep. Het bereikte een piek van twee miljard downloads wereldwijd. Er kwamen berichten naar voren over het moederbedrijf van TikTok, ByteDance, in de hoop zijn aanwezigheid wereldwijd te versterken. Tegelijkertijd was de relatie van China met India echter kraterend; tegen de zomer had India besloten 59 Chinese apps, waaronder TikTok, te verbieden .

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vertelde de media in juli 2020 dat de Amerikaanse regering overwoog de app ook te verbieden. "We kijken er zeker naar. We hebben lang aan deze kwestie gewerkt", vertelde Pompeo aan Fox News . "Met betrekking tot Chinese apps op mobiele telefoons van mensen, kan ik u verzekeren dat de Verenigde Staten deze ook goed zullen krijgen." Hij voegde eraan toe dat Amerikaanse burgers voorzichtig moeten zijn bij het gebruik van TikTok voor het geval hun privé-informatie "in handen komt van de Chinese Communistische Partij".

Eind juli 2020 vertelde Trump tegen verslaggevers tijdens een Air Force One-vlucht op weg naar Washington DC dat hij de app zou verbieden. "Wat TikTok betreft, verbieden we ze uit de Verenigde Staten", zei Trump. Ik heb die autoriteit. Ik kan het doen met een uitvoerend bevel of zo.

Trump ondertekende uiteindelijk een uitvoerend bevel waardoor ByteDance werd gedwongen de Amerikaanse activiteiten van TikTok te verkopen. Dagen later tekende hij echter nog een order , waardoor het tijdschema van de vorige order werd versoepeld. Oorspronkelijk gaven de VS ByteDance 45 dagen de tijd om hun Amerikaanse TikTok-activiteiten te verkopen, met een voltooiingsdatum van 15 september 2020, anders zou het bedrijf te maken krijgen met verschillende beperkende maatregelen. In de tweede bestelling verlengden de VS dat echter tot 90 dagen. Een soortgelijke bestelling werd ook geplaatst tegen de Chinese chat-app WeChat.

(Voor alle duidelijkheid: het eerste deel van het verbod verbood bedrijven in de VS ook om zaken te doen met TikTok. Maar de tweede order stelde Amerikaanse vrijers in staat om met ByteDance te praten over mogelijke overnames van haar Amerikaanse activiteiten, zolang alle onderhandelingen zijn afgerond. en goedgekeurd door 12 november 2020.)

In augustus maakte Trump verschillende opmerkingen over de gedwongen verkoop van TikTok, inclusief wie het zou moeten kopen. Volgens Bloomberg zei de president op een gegeven moment: "Het maakt me niet uit of het Microsoft is of iemand anders [die TikTok koopt] - een groot bedrijf, een beveiligd bedrijf, een heel Amerikaans bedrijf koopt het."

Microsoft was inderdaad van plan de Amerikaanse tak van TikTok te kopen. CEO Satya Nadella voerde zelfs constructieve gesprekken met de Amerikaanse president Donald Trump - waarin een herziening van de beveiliging van de app werd beloofd. In een openbare blogpost legde het bedrijf uit dat het "het belang van het aanpakken van de zorgen van de president volledig inziet". Microsoft bevestigde ook dat het vastbesloten is TikTok over te nemen, "onderworpen aan een volledige veiligheidscontrole en het bieden van gepaste economische voordelen voor de VS".

Tegelijkertijd heeft TikTok een rechtszaak aangespannen tegen de Trump-administratie, met het argument dat het bevel tot het verbieden van transacties met moederbedrijf ByteDance in strijd is met de gepaste procesbescherming, verder gaat dan de reikwijdte van sanctieregels en geen bewijs levert dat TikTok een bedreiging voor de nationale veiligheid is.

Ondanks al dat drama was Microsoft niet de enige vrijer die geïnteresseerd was in het kopen van TikTok. Volgens The Wall Street Journal hield Twitter "voorbereidende gesprekken" over de aankoop van TikTok. Ook het Amerikaanse computertechnologiebedrijf Oracle, dat meer een merk is in de IT-wereld dan consumentenapps, kwam in de strijd. Volgens de Financial Times werkte Oracle-mede-oprichter Larry Ellison samen met een groep Amerikaanse investeerders om alle TikTok-activiteiten in de VS te kopen.

Eind augustus had Walmart aangekondigd dat het een partnerschap met Microsoft aanging in een soort TikTok-deal, hoewel de details ongelooflijk onduidelijk waren. De winkelier liet het lijken alsof hun partnerschap het mogelijk zou maken om zijn advertentiebedrijf te laten groeien.

Begin september kondigde Microsoft aan dat het geen delen van TikToks activiteiten zou overnemen nadat het bod door ByteDance was afgewezen. Na weken van gesprekken en publiek heen en weer met de Trump-administratie, had Microsoft de race verlaten. Dus met Microsoft uit de weg, kondigde Oracle aan dat het zou proberen het beheer van TikToks Amerikaanse activiteiten over te nemen. Minister van Financiën Steven Mnuchin bevestigde de deal en zei dat het later met zijn aanbeveling aan president Trump zou worden gepresenteerd.

Ondertussen had de CEO van TikTok, Kevin Mayer, na slechts drie maanden ontslag genomen, en The New York Times meldde dat TikTok Instagram-medeoprichter Kevin Systrom benaderde om de volgende CEO van de app te worden. Over het algemeen leek het even op te zoeken naar TikTok, toen plotseling, op 18 september 2020, het ministerie van Handel aankondigde dat app-winkels TikTok en WeChat tegen zondag 20 september 2020 moesten verwijderen onder een nieuw uitvoerend bevel van Trump.

Gesprekken over een mogelijk partnerschap tussen ByteDance en Oracle kunnen worden voortgezet, voorafgaand aan een deadline van 12 november die oorspronkelijk door Trump was vastgesteld. Apple en Google hebben echter de opdracht gekregen om TikTok in de tussentijd uit de Amerikaanse versies van de Apple App Store en Google Play Store te verwijderen.

Het is onduidelijk. De Trump-administratie heeft TikTok beschuldigd van het overdragen van gebruikersgegevens naar servers in China en heeft de app verboden. Het heeft geen enkel bewijs geleverd om deze beweringen te ondersteunen. ByteDance klaagt daarom de regering van Trump aan en merkt op dat de VS niet hebben bewezen dat TikTok een bedreiging voor de nationale veiligheid is. "We zijn het absoluut niet eens met het standpunt van de regering dat TikTok een bedreiging voor de nationale veiligheid is", zei hij, en merkte op dat het bevel van Trump "niet geworteld is in bonafide zorgen over de nationale veiligheid".

TikTok merkte ook op dat onafhankelijke nationale veiligheidsexperts "twijfels hebben geuit over de vraag of de gestelde nationale veiligheidsdoelstelling echt is".

Dat is aan de rechtbank om te beslissen. Maar het standpunt van ByteDance over de hele kwestie wordt in een blogbericht aangegeven. Het zei dat het uitvoerende bevel van de Trump-regering het potentieel heeft om rechten te ontnemen "zonder enig bewijs om een dergelijke extreme actie te rechtvaardigen, en zonder enig eerlijk proces. app-winkels tegen 20 september 2020 en noemt het "onrechtvaardig" en "uitgevoerd zonder eerlijk proces".

De rechtszaak van ByteDance stelt ook dat Trump de samenwerking van TikTok met de Commissie buitenlandse investeringen heeft genegeerd en dat persoonlijke communicatie - die volgens haar ook mobiele apps moet omvatten - gewoonlijk vrijgesteld is van sancties en wordt beschermd door het eerste amendement.

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft een bevel uitgevaardigd om mensen in de VS te beletten TikTok te downloaden. De bestelling werd op 18 september 2020 gepubliceerd door het Ministerie van Handel. "Elke transactie door een persoon, of met betrekking tot een eigendom, onderworpen aan de jurisdictie van de Verenigde Staten, met ByteDance Ltd", luidt de bestelling, "is verboden. voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. " De bestelling gaat in op 20 september 2020.

Het verbod verbiedt Apple en Google om de apps in hun app stores aan Amerikaanse gebruikers aan te bieden. TikTok is nog steeds beschikbaar voor gebruikers buiten de VS.

Minister van Handel Wilbur Ross zei tegen Reuters: "We hebben aanzienlijke maatregelen genomen om Chinas kwaadwillige verzameling van persoonsgegevens van Amerikaanse burgers te bestrijden, terwijl we tegelijkertijd onze nationale waarden, democratische, op regels gebaseerde normen en agressieve handhaving van Amerikaanse wet- en regelgeving promoten."

TikTok is een sociale app die wordt gebruikt om videos te maken en te delen. Veel videos zijn meestal muziekgericht, waarbij makers gebruik maken van de uitgebreide catalogus met geluidseffecten, muziekfragmenten en filters van de app om korte clips op te nemen van dansend en lipsynchronisatie. Maar er is een onnoemelijk aantal videos te ontdekken, met verschillende onderwerpen. Er zijn doe-het-zelf- en knutselvideos, komische schetsen, noem maar op. Als TikTok bekend in de oren klinkt, komt dat omdat er soortgelijke apps voor zijn gekomen, zoals Vine en Dubsmash .

TikTok had ook een voorganger, genaamd Musical.ly, die de Chinese ondernemers Alex Zhu en Luyu Yang in 2014 lanceerden. ByteDance nam Musical.ly over in 2017, en een jaar later vouwde het de kernfunctionaliteit en gebruikersbasis van de service op in zijn eigen TikTok-app . Bestaande Musical.ly-gebruikers zijn overgezet naar TikTok-accounts. In 2018 had TikTok Facebook, Instagram, YouTube en Snapchat overtroffen in maandelijkse installaties in de Amerikaanse Apple App Store en Google Play Store.

Bekijk onze andere gidsen:

Geschreven door Maggie Tillman.