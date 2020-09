Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amerikaanse app-winkels worden gedwongen om TikTok en mede-Chinese app WeChat vanaf zondag 20 september te verwijderen, op grond van een uitvoerend bevel van president Trump.

De gesprekken tussen TikTok-eigenaar ByteDance en het Amerikaanse bedrijf Oracle zullen worden voortgezet, voorafgaand aan een deadline van 12 november die oorspronkelijk door de president was vastgesteld. Apple en Google krijgen echter de opdracht om het in de tussentijd uit hun app-winkels te verwijderen.

TikTok-gebruikers kunnen de app blijven gebruiken als ze deze al hebben geïnstalleerd, maar deze wordt niet bijgewerkt, en bestaande gebruikers kunnen de app niet opnieuw downloaden als ze deze verwijderen.

Als de gesprekken met Oracle op 12 november geen vruchten afwerpen, wordt het illegaal om TikTok in de Verenigde Staten te verspreiden en zelfs op Amerikaanse servers te hosten.

Die beperkingen gelden vanaf zondag al volledig voor WeChat.

Het eerste deel van het verbod heeft betrekking op de eerste van twee uitvoeringsbesluiten die door Trump zijn ondertekend. Het verbiedt bedrijven in het land om zaken te doen met TikTok en WeChat.

Een tweede uitvoerend bevel stelde Amerikaanse vrijers in staat om met ByteDance te praten over mogelijke overnames van haar Amerikaanse activiteiten, zolang alle onderhandelingen voor 12 november zijn afgerond en goedgekeurd.

Het Amerikaanse verbod is niet van toepassing op TikTok-gebruik buiten de VS, dus iOS- en Android-bezitters in andere landen, waaronder het VK, hebben er nog steeds toegang toe in relevante app-winkels.

Geschreven door Rik Henderson.