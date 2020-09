Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - UPDATE: Helaas, terwijl de Toonify-website nog steeds bestaat, hebben de eigenaren de service moeten opschorten vanwege een ongekende vraag.

"Sorry dat Toonify Yourself momenteel offline is", staat er op de site.

"Het lijkt erop dat het een populair idee was en de serverkosten gingen snel omhoog, dus hebben we besloten het uit te schakelen. Bedankt voor iedereen die het model heeft uitgeprobeerd en de resultaten heeft gedeeld.

"Als we een manier vinden om ervoor te betalen, of een goedkoper formaat, dan brengen we het terug! Maar tot die tijd, bedankt voor alle Toonifcations!"

Mocht het ooit terugkomen, hier is ons originele stuk over hoe het te gebruiken (zoals eerder gepost op donderdag 17 september 2020) ...

Een nieuwe gezichtsgekte raast over sociale netwerken. We hebben van geslacht gewisseld en onszelf jonger of ouder gemaakt, maar nu kun je echt zien hoe je eruit zou zien in een animatiefilm.

Toonify is een website van Justin Pinkney en Doron Adler. Het maakt gebruik van deep learning om gezichten te herkennen en kenmerken om te zetten in tekenfilmequivalenten. En het is hilarisch.

De site-eigenaren beloven dat fotos niet worden opgeslagen of gebruikt voor andere doeleinden dan het toonificatieproces.

Hier volgen instructies over hoe u het uzelf kunt aandoen.

- Maak eerst een foto van je gezicht (op een telefoon of camera) en ga naar toonify.justinpinkney.com .

- Blader naar uw foto via de site-uploader bovenaan de pagina.

- Klik op de knop "Toonify".

- Even later verschijnt uw Toonified afbeelding naast het origineel. U kunt erop klikken of het van het scherm slepen om het op te slaan.

Het zijn allemaal simpele dingen, hoewel een ding ons opviel, hoewel een foto er goed uitziet, de gebruikte software je gezicht misschien niet herkent. We raden u aan ervoor te zorgen dat de verlichting goed is en dat uw kenmerken (ogen, enz.) Niet worden overschaduwd.

"Het algoritme werkt het beste met afbeeldingen met een hoge resolutie zonder veel ruis. Recht in de camera kijken lijkt ook het beste te werken. Zoiets als een portretfoto van een bedrijf werkt meestal goed", stelt hij op de Toonify-site.

Het laatste dat u moet doen, is het delen op uw sociale netwerk naar keuze en de hilariteit te laten ontstaan.

Geschreven door Rik Henderson.