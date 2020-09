NHS COVID-19-app wordt op 24 september gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De langverwachte NHS COVID-19-app voor het traceren van contacten heeft eindelijk een lanceringsdatum voor Engeland en Wales. Er is bevestigd dat het op 24 september wordt gelanceerd.

Het doel van de app is om de kloof tussen het traceren van contacten tussen mensen die elkaar niet kennen te dichten. Als u contact heeft met iemand die later positief test op het coronavirus, kan de app u waarschuwen en instructies geven over wat u moet doen.

Evenzo, als u symptomen ontwikkelt en positief test, kan de app worden gebruikt om anderen te waarschuwen waarmee u mogelijk in contact bent geweest dat ze mogelijk gevaar lopen.

De app maakt gebruik van Bluetooth-technologie in smartphones om de nabijheid van andere gebruikers te detecteren en een veilig en anoniem logboek voor het traceren van contacten te creëren. Het systeem is door Apple en Google bedacht om op iPhone- en Android-apparaten te draaien, dus de kerntechnologie komt van die bedrijven.

De nieuwe NHS-app is bovenop dat raamwerk gebouwd om specifiek voor het VK te werken en de details te verstrekken die nodig zijn voor mensen die in het VK wonen.

Na succesvolle proeven met inwoners van het Isle of Wight en de London Borough of Newham, en met @NHSVolResponder , zal de # NHSCOVID19-app op donderdag 24 september landelijk beschikbaar zijn in Engeland en Wales.



Lees meer: https://t.co/rzgGGmuV13 pic.twitter.com/PDXpJFkVwe - NHS COVID-19-app (@ NHSCOVID19app) 11 september 2020

Een van de functies die in de app wordt opgenomen, is de mogelijkheid om een QR-code te scannen wanneer u een locatie bezoekt. Dit maakt deel uit van het contactopsporingssysteem en deze codes kunnen worden gescand via de NHS COVID-19-app en de Britse regering dringt er bij bedrijven op aan om zich voor te bereiden op de introductie van de app later in september.

Dat betekent dat je de code moet scannen als je aankomt in een pub, restaurant, gebedshuis of ander evenement. Dat betekent dan dat als er een uitbraak is gekoppeld aan die locatie, de app je op de hoogte kan stellen van elke actie die je moet ondernemen.

Het lanceren van een app voor Engeland en Wales heeft veel vertraging opgelopen. Nadat NHSX plannen had aangekondigd voor een app voor het traceren van contacten in april 2020, probeerde het zelf een app te ontwikkelen, voordat het na proeven op het Isle of Wight stopte. Het nieuwe systeem werd in augustus 2020 aangekondigd en is op een beperkt aantal locaties in het VK getest.

De app kan al worden geïnstalleerd op Google Play en de Apple App Store , maar zal pas op 24 september beschikbaar zijn voor gebruik.

Geschreven door Chris Hall.