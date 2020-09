Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Waze is al lang de keuze van de bestuurder als app-gebaseerde snatnav-oplossing. Het is beschikbaar op Android en iOS, het is gratis en het werkt met systemen zoals Apple CarPlay en Android Auto , dus het is gemakkelijk om in uw auto te stappen.

Maar tot nu toe zit er een gat in zijn functies. Waze laat je nu een route plannen met behulp van de Live Map op zijn website en die vanaf je desktop naar de app op je telefoon sturen. Dat betekent dat u de route op het grote scherm kunt bekijken, de exacte locatie kunt bevestigen en realtime verkeersinformatie kunt zien, in plaats van gewoon in de aanwijzingen te duiken die uw telefoon suggereert.

Hier is hoe het te doen:

Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van Waze gebruikt, dus ga naar die appstores en zoek naar updates. Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij de app op uw telefoon. Log in op hetzelfde account in de Waze Live Map . Wanneer u op de knop "inloggen" in de rechterbovenhoek klikt, zal een pop-up gebruikersnaam en wachtwoord vakken tonen, of u kunt de QR-code scannen met uw telefoon, wat veel sneller is. Plan uw route zoals gewoonlijk in de desktop-app. Als je eenmaal de oorsprong, bestemming hebt ingesteld en wanneer je wilt reizen (nu of om op een bepaald tijdstip aan te komen), druk je op "opslaan in app". Wanneer je Waze op je telefoon opent, is de route vooraf gepland en klaar voor gebruik. Als je een route hebt gepland om op een bepaald tijdstip aan te komen, ontvang je op basis van live verkeersinformatie een herinnering wanneer je moet vertrekken.

Over het algemeen is het een eenvoudig proces en een gemakkelijke functie om de geweldige websiteplanning op het grote scherm en het daadwerkelijke rijden met de app te verbinden.

Geschreven door Chris Hall.