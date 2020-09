India verbiedt PUBG Mobile in ingrijpende actie tegen kwaadaardige apps

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu de spanningen met het aangrenzende China toenemen, is India vandaag overgestapt op het blokkeren van 118 apps, waarbij wordt gezegd dat deze apps "schadelijk zijn voor de soevereiniteit en integriteit van India, de verdediging van India, de veiligheid van de staat en de openbare orde".

De lijst bevat een breed scala aan Chinese apps en services met een grote naam, waaronder Baidu, WeChat en Alipay. Maar het meest gevoeld is waarschijnlijk PUBG Mobile en de Lite-versie van de game, die beide erg populair zijn in India.

Volgens een rapport van 31 augustus 2020 van SimilarWeb is PUBG Mobile de nummer 2-app op Google Play in India, terwijl PUBG Mobile Lite nummer 15 op de lijst is.

De verklaring van het Indiase ministerie van Elektronica en Informatietechnologie zegt dat het "rapporten heeft ontvangen over misbruik van sommige mobiele apps die beschikbaar zijn op Android- en iOS-platforms voor het stelen en stiekem verzenden van gegevens van gebruikers op een ongeoorloofde manier naar servers met locaties buiten India."

"Het verzamelen van deze gegevens, het ontginnen en profileren ervan door elementen die vijandig staan tegenover de nationale veiligheid en defensie van India, wat uiteindelijk de soevereiniteit en integriteit van India aantast, is een zaak van zeer diepe en onmiddellijke zorg die noodmaatregelen vereist."

China wordt niet specifiek genoemd in de verklaring, maar enkele van de grootste technologiebedrijven van China staan op de lijst.

Het verbod volgt op een vergelijkbare spraakmakende actie tegen TikTok in juni 2020.

"Deze stap zal de belangen van vele Indiase mobiele en internetgebruikers beschermen. Deze beslissing is een gerichte stap om de veiligheid, beveiliging en soevereiniteit van de Indiase cyberspace te waarborgen", aldus de verklaring. We hebben PUBG Mobile om een opmerking gevraagd.

Geschreven door Chris Hall.