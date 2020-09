Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Walmart neemt het op tegen Amazon Prime door een eigen bezorgabonnement te lanceren. Dit is wat u moet weten.

Walmart + (Walmart Plus) is een abonnementsservice. Als je in de VS woont en je erop abonneert, zei Walmart dat je onbeperkte gratis leveringen kunt krijgen van Walmart-winkels bij bestellingen van meer dan $ 35. Volgens Walmart zijn er meer dan 160.000 artikelen inbegrepen - zelfs verse boodschappen en huishoudelijke benodigdheden. Leveringen kunnen "zo snel als same day" zijn, maar dat hangt ook af van je locatie en wat je hebt gekocht.

Houd er rekening mee dat Walmart.com sommige klanten al lang een gratis tweedaagse bezorging biedt (voor bestellingen van meer dan $ 35) voor duizenden artikelen.

Walmart + kost $ 12,95 per maand of $ 98 per jaar. Ter vergelijking: Amazon Prime kost abonnees $ 119 voor een jaar.

Naast gratis leveringen bij bestellingen van meer dan $ 35 in de VS, krijgen abonnees ook brandstofkortingen bij benzinestations van partners. Walmart zei dat je tot vijf cent op de gallon kunt besparen als je de mobiele Scan & Go-app van Walmart gebruikt, waarmee je items kunt scannen terwijl je winkelt en via je telefoon betaalt.

Walmart zei dat het van plan is om de komende maanden nieuwe voordelen aan Walmart + toe te voegen.

Walmart + is nieuw, dus het is nog niet zo robuust als Prime . De abonnementsservice van Amazon is iets duurder, maar biedt een scala aan voordelen, waaronder toegang tot de Amazon Prime Video-streamingdienst van het bedrijf, evenals Twitch Prime, Prime Music, gratis foto-opslag en Prime Now.

Prime heeft ook geen minimum aankoopbedrag voor gratis verzending.

Walmart + wordt op 15 september 2020 gelanceerd in de VS.

Geschreven door Maggie Tillman.