Wat is OnlyFans, wie gebruikt het en hoe werkt het?

(Pocket-lint) - Er zijn een handvol platforms voor het delen van inhoud waarmee videomakers online geld kunnen verdienen. Patreon en OnlyFans zijn populaire opties, maar OnlyFans is verreweg het meest controversieel omdat videomakers elk soort inhoud, inclusief porno, kunnen uploaden en achter een betaalmuur kunnen vergrendelen.

OnlyFans bestaat al sinds 2016 en wordt veel gebruikt door sekswerkers, hoewel beroemdheden als Cardi B en Bella Thorne er sinds kort ook mee beginnen om een inkomen te verdienen. Sommige TikTok-makers wijzen hun volgers ook op OnlyFans, waar ze exclusieve content beloven in ruil voor geld.

In mei 2020 onthulde CEO Tim Stokely dat OnlyFans elke 24 uur ongeveer 200.000 nieuwe gebruikers zag en elke dag 6.000 tot 8.000 nieuwe videomakers. Het aantal abonnementen is afgelopen april ook met 50 procent gestegen - mogelijk omdat Beyonce OnlyFans in een nummer noemde, of zoals BuzzFeed meldde, omdat meer mensen het tijdens de pandemie hebben gebruikt om geld te verdienen met porno.

Wat de reden ook is, hier is wat u moet weten over OnlyFans.

OnlyFans is een platform voor het delen van inhoud, gevestigd in Londen. Videomakers kunnen het gebruiken om videos, fotos en zelfs kansen om één-op-één te chatten voor een prijs aan te bieden. Het is populair in de entertainmentindustrie voor volwassenen. De New York Times publiceerde begin 2019 zelfs een verhaal waarin stond dat OnlyFans voor altijd van sekswerk was veranderd en OnlyFans "de betaalmuur van porno" noemde. Maar OnlyFans wordt door allerlei soorten makers gebruikt.

OnlyFans is opgericht door Timothy Stokely en is alleen een website zonder officiële apps. Het heeft momenteel ongeveer 50 miljoen gebruikers en 450.000 makers.

Modellen, muzikanten, acteurs, fitness-experts en influencers gebruiken allemaal OnlyFans om inkomsten te genereren. Ze kunnen maandelijks rechtstreeks geld ontvangen van fans of via fooien en de pay-per-view-functie. Blac Chyna rekent fans bijvoorbeeld $ 50 per maand aan om toegang te krijgen tot haar OnlyFans-pagina, en rapper Rubi Rose verdiende in twee dagen $ 100.000 op OnlyFans door fotos van haar Instagram te posten. Actrice Bella Thorne beweerde ook dat ze in één week meer dan $ 2 miljoen verdiende aan OnlyFans.

Hier is een kleine selectie van opmerkelijke mensen op OnlyFans:

Ga naar de OnlyFans-website om een account aan te maken. U kunt vanaf het begin een account aanmaken, of u kunt deelnemen met uw Twitter- of Google-account. Zodra uw account is aangemaakt, wordt u doorgestuurd naar uw accountinstellingenpagina.

Via Accountinstellingen kunt u uw gebruikersnaam, e-mailadres en andere voorkeuren wijzigen. De zijbalk aan de linkerkant geeft je toegang tot je profiel-, beveiligings- en meldingsinstellingen.

Ga naar Profiel om uw weergavenaam te wijzigen, een abonnementsprijs in te stellen en meer.

Er zijn vijf hoofdpaginas: Home , Meldingen , Maken , Chats en Menu.

Op de startpagina kunt u uw feed bekijken: een stroom inhoud die wordt gedeeld door degenen die u volgt, inclusief uw goede vrienden. Je zult ook suggesties zien voor meer mensen om te volgen op OnlyFans. Bovenaan de startpagina bevindt zich een zoekbalk, zodat u kunt zoeken naar andere makers en gebruikers die u kunt volgen.

Op de pagina Meldingen kunt u uw meldingen zien. Ga je gang, toch? Deze omvatten eerdere interacties, vind-ik-leuk, geabonneerd, getipt en meer

Klaar om te beginnen met delen? Ga naar de pagina Berichten maken om een nieuw bericht op te stellen en te delen met je fans. U kunt zelfs media toevoegen of een poll starten.

Als je contacten hebt, zoals iemand op wie je bent geabonneerd of zelfs een fan, kun je naar de pagina Chats gaan om ze direct berichten te sturen. Spreekt voor zich.

Menu schuift van rechts naar buiten, waar je je weergavenaam, gebruikersnaam en het aantal fans en volgers kunt zien.

U kunt vanaf hier ook toegang krijgen tot uw profiel, evenals bladwijzers, lijsten, instellingen, kaarten, bankrekeninggegevens en een donkere modus inschakelen. Ook vanuit dit menu log je uit.

Om geld te verdienen op OnlyFans, moet je je betalingsgegevens toevoegen, je account verifiëren en je abonnementsprijs instellen. Nadat je dat allemaal hebt gedaan, kun je beginnen met het maken van berichten en ze achter je betaalmuur vergrendelen.

Nadat u bent ingelogd op OnlyFans, gaat u naar het menu en selecteert u Bank toevoegen. U moet 18 jaar oud zijn en u moet uw account verifiëren. OnlyFans zal om uw persoonlijke gegevens vragen, zoals uw naam, adres, geboortedatum en uw identiteitsbewijs zoals een paspoort of rijbewijs. Het vraagt ook of je van plan bent porno te plaatsen. Amerikaanse makers moeten ook hun W-9-formulier invullen (lees hier meer over de OnlyFans Help-hub) .

Om uw abonnementsprijs in te stellen, gaat u naar het menu, selecteert u Profiel, klikt u op de knop Profiel bewerken en zoekt u naar Abonnementsprijs.

Daar kun je een bedrag per maand instellen. U moet uw bankrekening- of betalingsgegevens toevoegen voordat u uw prijs kunt instellen of fooien kunt accepteren.

Er zijn aanvullende tools die u kunt gebruiken om geld te verdienen met OnlyFan, waaronder pay-per-view-berichten of PPVs. Dit is inhoud die je via een bericht deelt met je fans, maar ze moeten betalen om het te bekijken! U kunt PPVs naar individuele accounts sturen door naar uw berichten te gaan, een bericht voor het account op te stellen, uw media toe te voegen en op het prijskaartje rechtsonder te klikken om uw prijs in te stellen.

Om PPVs naar al je fans tegelijk te sturen, ga je naar de berichtenpagina en selecteer je Nieuw bericht en Alle abonnees. Voeg uw bericht toe, voeg uw media toe en klik op het prijskaartje om uw prijs in te stellen. Klik op verzenden en het zal naar al uw abonnees verzenden.

Oké, dus laten we zeggen dat je geen maker wilt zijn, maar in plaats daarvan een fan van OnlyFans. Maak je OnlyFans-account aan en ga vervolgens naar de startpagina en zoek iemand om te volgen. Zodra je ze hebt gevonden, kun je op het sterpictogram op hun profiel tikken om ze als favoriet te kiezen of ze in een lijst op te slaan.

Je zult ook hun abonnementsniveaus op hun profiel zien. Actrice Bella Thorne rekent bijvoorbeeld $ 20 per maand aan, hoewel ze ook abonnementsbundeldeals aanbiedt. Momenteel heeft ze 46 berichten achter een betaalmuur. Je kunt zien wanneer ze online is, want op haar profiel staat "nu beschikbaar".

Haar profiel linkt ook naar haar Amazon-verlanglijst, waar je items voor haar kunt kopen, hoewel dit los staat van OnlyFans en het geen garantie biedt voor toegang tot haar of haar inhoud. Zinvol? Dit is een voorbeeld van hoe het is om een fan te zijn en je te abonneren op een maker op OnlyFans. Zoals we hierboven hebben uitgelegd, kun je ook PPV of een maker een fooi geven als je je niet maandelijks wilt abonneren.

Opmerking: als u zich wilt abonneren op een maker, voegt u eerst een kaart toe (Menu> Kaart toevoegen). Wanneer u zich abonneert op andere gebruikers, zal OnlyFans uw kaart belasten.

