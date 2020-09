Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sinds het begin heeft Pocket-lint er altijd naar gestreefd om de beste journalistiek te bieden. In een wereld waar de lijnen voortdurend vervagen, wordt het steeds moeilijker om het nieuws te begrijpen.

Wat zijn de motieven om het verhaal te verslaan, wie zit er achter de beslissingen, waarom is die invalshoek gekozen? Dit zijn slechts enkele van de vragen die het Pocket-lint-team zichzelf stelt telkens als het een verhaal vindt en voordat het schrijven begint.

Begrijpen wat een verhaal is, waar het vandaan komt en wat het betekent, is nu belangrijker dan ooit.

Soms zijn die regels niet duidelijk en kan het moeilijk zijn om het verschil te maken tussen wat feitelijk nieuws, analyse, mening of reclame is, en dat is voordat je jezelf afvraagt of het nieuws echt is of niet. The Trust Project , een consortium van de beste nieuwsbedrijven onder leiding van de bekroonde journalist Sally Lehrman, ontwikkelt transparantienormen die u helpen de kwaliteit en geloofwaardigheid van journalistiek gemakkelijk te beoordelen.

Het afgelopen jaar heeft Pocket-lint met de groep samengewerkt om ervoor te zorgen dat een aantal Trust Indicators aanwezig is op alle Pocket-lint-artikelen, zodat u gemakkelijk kunt bepalen welk type artikel u leest.

"Pocket-lint draagt een gewaardeerde dimensie bij aan ons netwerk. Het is belangrijk voor het publiek om te weten wanneer technologische recensies vrij zijn van invloeden van buitenaf en consumentgerichte inhoud voldoet aan strenge journalistieke normen. Mensen verdienen eerlijkheid en integriteit bij dit soort inhoud. net zo goed als in de dagelijkse nieuwsberichten ”, zegt Lehrman, oprichter en CEO van The Trust Project, van Pocket-lint work.

Als u het programma hebt voltooid, ziet u nu een klein "Trust Mark" (T) bovenaan artikelen over Pocket-lint, of het nu een nieuwsbericht of een recensie is, om u te laten weten welk artikel u gaat schrijven lezen kan worden vertrouwd.

De vertrouwensindicatoren - er zijn er in totaal 37, maar 8 belangrijke - zijn gestandaardiseerde onthullingen over de ethiek van een nieuwsorganisatie en andere normen voor eerlijkheid en nauwkeurigheid, de achtergrond van een journalist en het werk achter een nieuwsbericht.

Gemaakt door leiders van meer dan 100 nieuwsorganisaties, inclusief input van Pocket-lint, toonaangevende publicaties van over de hele wereld, waaronder de Washington Post, The Economist, La Repubblica uit Italië en La Nación in Argentinië, hebben samengewerkt om een reeks richtlijnen te creëren voor sites om volgen.

De indicatoren helpen mensen te weten wie en wat er achter een bepaald nieuwsverhaal schuilgaat door middel van onthullingen over:

Beste praktijken (normen en beleid)

Expertise van journalisten

Type werklabels

Referenties

Methoden

Lokaal geproduceerd

Diverse stemmen

Bruikbare feedback

De 8 Trust Indicators, een algemeen aanvaarde transparantiestandaard ontwikkeld door The Trust Project in samenwerking met het publiek en nieuwsorganisaties wereldwijd, helpen nieuwsmedia om verantwoording af te leggen en zorgen voor betrouwbare, nauwkeurige nieuwsbronnen.

Pocket-lint deed al veel van het werk, en lezers met arendsogen zullen hebben gezien dat we een aantal van deze normen in de loop van het afgelopen jaar hebben uitgerold, waardoor ons aanbod is verbeterd nu we het nieuwe hebben aangenomen. procedures.

Deze vertrouwensindicatoren betekenen dat je altijd dingen kunt zien zoals duidelijk wie het artikel heeft geschreven, contact met hen kunt opnemen als je vragen hebt en begrijpt hoe en waarom we het artikel hebben geclassificeerd zoals wij.

Simpel gezegd, het gaat om transparantie en vertrouwen.

U kunt ook snel onze redactionele normen bekijken die u zaken laten zien als wie Pocket-lint bezit, wat ons ethiek- en diversiteitsbeleid is, en hoe we omgaan met bronnen, correcties, bruikbare feedback en meer.

En wij vertellen het je niet alleen. Deze indicatoren, die door The Trust Project peer-reviewed zijn, worden ook gedeeld met externe technische partners zoals Google, Facebook en Bing.

Bij Pocket-lint hebben we altijd geprobeerd de beste te zijn die we kunnen zijn als het gaat om het schrijven van artikelen die u kunt lezen.

We waarderen uw vertrouwen in ons om het verhaal goed te krijgen, om evenwichtig te zijn in onze aanpak en om geen verborgen agenda te hebben.

Met The Trust Project hoeft u nu niet alleen ons woord te geloven op wat we doen, maar kunt u gemakkelijk het werk ontdekken dat we achter de schermen doen om de artikelen die we schrijven zo betrouwbaar mogelijk te maken.

Helaas kan dat niet voor elke site op internet worden gezegd, maar we kunnen het tenminste over Pocket-lint zeggen en hopelijk anderen aanmoedigen om in onze voetsporen te treden om de vertrouwde rol van de pers in het openbare leven te helpen herstellen.

Geschreven door Stuart Miles. Bewerken door Chris Hall.