Wat is Triller? Het TikTok-alternatief uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen er in de VS een mogelijk TikTok-verbod in het verschiet lag, groeide de belangstelling voor TikTok-alternatieven . Een van de eerste uitblinkers was Triller, grotendeels omdat het agressief A-listers op sociale media had geworven, maar ook omdat het een echte TikTok-kloon is.

Hier is alles wat u moet weten over Triller.

Triller bestaat al sinds 2015, maar begon pas in 2020 aandacht te krijgen.

Het is een app voor sociale videos die je kunt gebruiken om korte videos te bekijken of te maken, die eenvoudig kunnen worden bewerkt met in-app-tools, waaronder muziek, filters, tekeningen en meer. Zodra je een Triller-video plaatst, kunnen andere gebruikers deze delen, erop reageren of het geluid ervan in hun eigen videos gebruiken.

Triller heeft verschillende beweringen gedaan over zijn gebruikersaantallen. In augustus 2020 vertelde een woordvoerder aan CNBC dat het 65 miljoen "actieve gebruikers" en 250 miljoen downloads had. Toen, in oktober, beweerde het dat het "meer dan 250 miljoen gebruikers had van de beste Comscore-uitgevers" en "ongeveer 250 miljoen downloads". Maar volgens Business Insider beweerden voormalige medewerkers van Triller dat die cijfers vijf keer hoger zijn dan interne cijfers.

Als je weet hoe TikTok werkt , weet je meteen hoe Triller werkt. De functionaliteit en zelfs de gebruikersinterface van beide apps zijn ongelooflijk vergelijkbaar. Je kunt andere Triller-gebruikers volgen, commentaar geven op en leuk vinden op hun videos, videos zoeken en ontdekken om zelf videos te bekijken, op te nemen en op te nemen, enzovoort. Je hebt geen account nodig om naar Trillers te kijken, net zoals je geen account nodig hebt om TikToks te kijken, maar je hebt er wel een nodig om een Triller te posten.

Vanaf het moment dat je de app opent, word je getrakteerd op de Triller-startpagina of videofeed, die is opgesplitst in drie tabbladen: Volgen, Trills en Voor jou. Hieronder vindt u een overzicht van videos van videomakers die u volgt. Trills bevat videos met muziek uit de Triller- en Apple Music-bibliotheken. Ze kunnen elke lengte hebben van 4 seconden tot 60 seconden. And For You is als TikToks samengestelde For You-pagina. Het beveelt populaire videos aan om te bekijken.

Alle videos op Triller zijn verticaal en op volledig scherm, en je kunt er omhoog of omlaag over vegen om meer te zien om te bekijken. Eenvoudig!

In de navigatiebalk ziet u een vergrootglassymbool. Dit verwijst naar Zoeken. Ga hierheen om videos van elk type te zoeken en te vinden. Je ziet bovenaan een zoekbalk, gevolgd door Triller TV-aanbevelingen, uitgelichte videos en topvideos. Het is vrij duidelijk. Tik gewoon op de video die je wilt zien, en van daaruit kun je ermee communiceren of wegvegen om andere geweldige Trillers te vinden om te bekijken.

In de navigatiebalk ziet u een + symbool. Dit wijst naar Uploaden. Ga hierheen om Trillers op te nemen en te delen. Je krijgt de mogelijkheid om een muziekvideo of een OG-video te maken. Bij muziekvideos moet je beginnen met het selecteren van een nummer. U kunt de audio inkorten en vervolgens beginnen met filmen. Met OG-videos begin je echter meteen met opnemen. Met beide opties kun je filters toevoegen, verschillende takes doen, de snelheid aanpassen, inzoomen en een timer gebruiken.

Met Triller kun je een voorbeeld van je video bekijken voordat je deze plaatst. Je kunt ook een bijschrift, categorie, locatie-informatie toevoegen en zelfs privé instellen voordat je het plaatst.

In de navigatiebalk zie je een muzieksymbool. Dit wijst op Discover. Ga hierheen om muziek te zoeken en te vinden. Zodra je een nummer hebt gevonden dat je leuk vindt op de pagina Ontdekken, kun je het selecteren, afspelen, gebruiken in je eigen Triller of doorgaan met het bekijken van de beste videos met dat nummer. Gemakkelijk! Triller heeft licentiepartnerschappen met Warner Music Group, Sony Music Entertainment en Universal Music Group, dus er is genoeg muziek te vinden.

In de navigatiebalk ziet u een persoonssymbool. Dit verwijst naar Profiel. Op deze pagina ziet u uw openbare profiel, inclusief wie u volgt en wie u volgt. U kunt uw profiel, foto, naam, gebruikersnaam en meer bewerken vanuit Profiel. Ook op je profiel kun je je Triller-concepten zien, die privé zijn en alleen voor jou zichtbaar zijn. Als je naar anderen gaat, ga je naar je profiel, ze zien alleen openbare videos en informatie over volgers.

Ten slotte, om uw instellingen te bewerken, gaat u naar Profiel in de navigatiebalk en drukt u op het instellingentandwiel in de bovenhoek van uw profielpagina. Vanuit dit gebied kunt u uw accountinstellingen en privacyinstellingen aanpassen en uw favoriete videovoorkeuren, zoals resolutie, instellen. Gemakkelijk!

Triller is gevestigd in LA en is eigendom van Proxima Media, een bedrijf opgericht door Hollywood-filmproducent Ryan Kavanaugh, die samen met zijn uitvoerend team verantwoordelijk is voor de productie van meer dan 200 films, zoals Girl with the Dragon Tattoo en The Social Network. Triller sloot in 2020 een ronde van $ 50 miljoen af die het bedrijf op $ 300 miljoen waardeerde. TechCrunch meldde dat het $ 250 miljoen zocht tegen een waardering van $ 1,25 miljard.

Voormalig president Donald Trump sloot zich met name aan bij Triller uit protest tegen TikTok. En enkele van TikToks grootste sterren stroomden ook naar de app in 2020. Josh Richards, Griffin Johnson en Noah Beck, bijvoorbeeld, deden allemaal mee, hoewel ze Triller-merchandise droegen in hun videos, wat suggereert dat ze samenwerkten met de service om inhoud te maken. Andere beroemdheden - zoals Justin Bieber, Rita Ora en Kevin Hart - zijn ook op Triller, maar posten niet vaak.

Welke informatie verzamelt Triller?

Volgens Trillers privacybeleid, de app verzamelt de volgende gegevens van zijn gebruikers: "Naam, leeftijd, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, inloggegevens voor sociale media, telefoonnummer, foto en gebruikersnaam/wachtwoord". Het kan ook verbinding maken met Facebook en Twitter, waardoor de app toegang heeft tot de informatie die zijn gebruikers op die services hebben gedeeld. Triller verzamelt ook locatie-informatie en apparaatgegevens van gebruikers.

Kijk op de website van Triller voor meer details - hier is ook een pagina met veelgestelde vragen . We hebben hier ook een overzicht van andere TikTok- en Triller-alternatieven .

Beste iPhone-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 19 August 2021