Beste TikTok-alternatieven 2020: vijf apps voor het delen van videos om te proberen

(Pocket-lint) - TikTok is niet voor iedereen. Sommige mensen maken zich zorgen over de beveiliging van de app, terwijl anderen het niet leuk vinden en dat ook nooit zullen doen. Dat is oke. Maar als je geïnteresseerd bent in het maken en delen van videos, met name korte clips met filters, muziek en andere toegepaste effecten, kun je TikTok echt niet verslaan. Gelukkig zijn er apps die een vergelijkbare ervaring proberen te bieden. Hier zijn een paar TikTok-alternatieven die op stoom komen in de Apple App Store en Google Play Store.

Misschien is er een precies wat je wilt.

Onze keuze uit de beste TikTok-alternatieven

Dubsmash

Web: dubsmash.com | iOS: Dubsmash | Android: Dubsmash

Dubsmash van Mobile Motion bestaat nu meer dan vijf jaar, met meer dan honderd miljoen downloads wereldwijd. Hiermee kunt u korte videos van 10 seconden bekijken en maken. U kunt clips die u zelf maakt, combineren of "verpletteren" met vooraf opgenomen geluiden die bekend staan als dubs - trek gezichten, bedenk nieuwe dansen, lip-sync-lijnen uit films, wat u maar wilt. U kunt zelfs aangepaste dub-opnames maken. Of u kunt gewoon verschillende secties en feeds verkennen om videos te vinden die u graag bekijkt.

Byte

Web: byte.com | iOS: Byte | Android: byte

Byte komt rechtstreeks van de maker van Vine. Net als Vine kun je looping-videos bewerken en delen. U kunt beelden die u met de app hebt opgenomen, bewerken of u kunt de ingebouwde camera van de app gebruiken om videos van zes seconden te maken, die vervolgens allemaal naar uw pagina kunnen worden geüpload. "Nostalgie is ons uitgangspunt, maar waar we vervolgens naartoe gaan, is aan jou", luidt de beschrijving van de app in de Apple App Store. Byte biedt gebruikers ook een feed met inhoud van mensen die ze volgen, naast een pagina om nieuwe inhoud te vinden.

Triller

Web: triller.co | iOS: Triller | Android: Triller

Triller is een eenvoudige app waarmee je - of je nu een beroemde artiest bent of gewoon een gemiddelde Joe - muziekvideos kunt maken en delen. Je kunt Triller ook gebruiken voor dansen, lipsynchronisatie en komedie - net zoals je kunt met TikTok. Het biedt meer dan 100 filters en bewerkingstools. Triller gebruikt zelfs een AI-bewerkingstechnologie die je helpt om direct meerdere videos te maken tegen een track met verschillende lengtes. Vanaf 2019 had Triller naar verluidt ongeveer 26 miljoen gebruikers en 120 miljoen downloads.

Funimate

Web: funimate.com | iOS: Funimate | Android: Funimate

Met Funimate kun je looping-videos maken en bewerken. Technisch gezien is het bedoeld als een manier voor jonge mensen om muziekvideos te bewerken en te delen. Boordevol real-time, geavanceerde effecten, filters en overgangen, je kunt Funimate gebruiken om op opnames te tekenen, songteksten en neonlichten toe te voegen, en om veel clips te knippen, bij te snijden en samen te voegen. Je kunt ook emojis en stickers gebruiken, je eigen effecten creëren en deelnemen aan dagelijkse uitdagingen. Funimate zegt dat het nummer 1 is in de App Store in meer dan 100 landen.

Chingari

Web: chingari.io | iOS: Chingari | Android: Chingari

Chingari is een Indiaas alternatief voor TikTok, met de meeste videos over muziek en dans. Het voelt een beetje traag en onhandig aan. Maar het voegt naar verluidt 300.000 gebruikers per uur toe en krijgt meer dan 2,2 miljoen videoweergaven per uur. Het heeft een tegel-interface, compleet met een aparte spelzone waar je quizzen kunt spelen om prijzengeld te winnen. Op het gebied van het maken van videos heeft het verschillende filters en kunt u achtergrondmuziek aan videos toevoegen. U kunt ook een timer instellen en de snelheid wijzigen.

Geschreven door Maggie Tillman.