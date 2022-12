Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Primephonic is een nu verdwenen muziekstreamingdienst die uitsluitend klassieke muziek aanbood. Het werd overgenomen door Apple en in de zomer van 2021 offline gehaald.

In een bericht op de website van Primephonic staat dat "de Primephonic-dienst offline is gehaald. We werken aan een geweldige nieuwe klassieke muziekervaring van Apple voor volgend jaar."

Op het moment van schrijven moet deze klassieke muziekdienst van Apple nog worden gerealiseerd, hoewel er aanwijzingen zijn dat er aan wordt gewerkt.

Als je geïnteresseerd bent in de diensten die Primephonic vroeger aanbood, kun je die hieronder vinden:

Wat bood Primephonic aan?

Primephonic was een complete klassieke muziek streaming app. De beste functie van Primephonic was de zoekfunctie, omdat gebruikers hiermee klassieke muziek konden zoeken op periode, genre, stijl of personeel, zoals wie de uitvoering dirigeerde. In wezen konden gebruikers grote hoeveelheden klassieke muziek doorzoeken door te kijken naar andere factoren (maximaal acht variabelen) in plaats van alleen de artiest, het nummer of het album te zoeken die beschikbaar zijn op andere streaming-apps.

De in 2017 opgerichte dienst had meer dan drieënhalf miljoen tracks van 170.000 artiesten, 230.000 albums en 2.400 labels. Een handmatig curatieteam werkte om ervoor te zorgen dat alles correct werd gecategoriseerd. Primephonic beweerde met 230.000 albums de grootste klassieke database ter wereld te hebben.

"Klassieke muziek is ingewikkeld... er zijn veel gegevens aan verbonden", zegt hoofd curatie Guy Jones. Een enkel stuk kan honderden verschillende opnames hebben en demonstreerde dit aan Pocket-lint door een pianoconcert van Beethoven te tonen met 571 verschillende beschikbare opnames. De app beveelt de keuze van de versies aan - die handmatig zijn samengesteld voor de top 500 werken.

De afspeellijsten werden ook samengesteld met de klassieke luisteraar in gedachten - in plaats van een hoop "ontspannende klassieke" nummers die je op een ander platform zou kunnen vinden, had Primephonic meer granulaire beginnersafspeellijsten zoals Choral Essentials of Renaissance Essentials om gebruikers op weg te helpen. En natuurlijk waren er talrijke nieuwe releases.

Jones zei dat klassieke muziek zo divers is "maar het is interessant dat klassiek iets is waarvan mensen het gevoel hebben dat ze het moeten begrijpen voordat ze ervan kunnen genieten. Er bestaat al lang het idee dat het elitair is." Jones stelt echter dat het niet elitair hoeft te zijn en dat er genoeg ingangen zijn.

"Er bestaat een idee van klassieke muziek als vredig en ontspannend," zei Jones. "Veel ervan kan spannend, wanhopig, hyperactief of iets anders zijn."

Welke abonnementen en apps had het?

Een volledig abonnement kostte 9,99 pond (Premium) of 14,99 pond (Platinum) per maand. Er was een gratis proefperiode van 14 dagen. Het verschil tussen de twee niveaus was voornamelijk de streamingkwaliteit - 320kbps MP3 of 24-bit verliesvrije FLAC. Gebruikers konden besparen door £99.99 of £149.99 vooruit te betalen voor een jaar.

Thomas Steffans, CEO van Primephonic, vertelde ons dat de verdeling tussen de twee abonnementen ongeveer 45/55 was, waarbij de meesten kozen voor de hogere audiokwaliteit.

Er waren iOS- en Android-apps, evenals een webapp voor Macs en pc's. Offline luisteren werd zoals verwacht ondersteund op de mobiele apps. Het was ook volledig geïntegreerd met Sonos.

Het kon op dat moment niet worden gebruikt met Amazon Alexa of Google Assistant-apparaten, maar gebruikers konden natuurlijk wel verbinding maken met die apparaten en andere met Bluetooth, Chromecast en AirPlay.

Digitale boekjes

Primephonic had booklets geïntroduceerd, dat waren PDF's van cd-inlays die gebruikers niet de ervaring kregen met streaming. Vanwege de gedetailleerde informatie die ze bevatten, voegde het opnemen ervan iets toe aan de ervaring.

Primephonic had voor de booklets samengewerkt met grote labels als Sony, Universal en Harmonia Mundi, maar ook met stapels kleinere labels, en leverde er al tienduizenden aan luisteraars. Primephonic zei dat het van plan was ze bij zoveel mogelijk albums aan te bieden.

"Cd-boekjes zijn erg belangrijk voor liefhebbers van klassieke muziek," zei Steffens. "Onze abonnees zijn gepassioneerd door het genre en willen zoveel mogelijk informatie tot zich nemen over componisten, instrumentalisten en dirigenten."

