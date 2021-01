Hoe de tool voor gezichtsvervaging van Signal te gebruiken en wat heeft het voor zin

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Versleutelde berichten-app De tool voor gezichtsvervaging van Signal is een andere privacyfunctie voor een app die uitsluitend gericht is op het beschermen van de privacy van de gebruikers.

Als u van plan bent om afbeeldingen te delen via Signal , kunt u met de vervagingstool snel gezichten vervagen en meer. Het idee is dat u de tool kunt gebruiken om de privacy van de mensen op de fotos die u deelt, of andere informatie, zoals een verkeersbord, te beschermen.

Hier leest u hoe u het kunt gebruiken en waarom u het zou kunnen gebruiken.

De vervagingstool van Signal verschijnt in de afbeeldingseditor van zowel de Android- als de iOS-Signal-apps. Wanneer u een foto gaat maken, kunt u de optie Vervagen in de werkbalk selecteren. Dit zal de app vertellen om automatisch alle gezichten in uw afbeelding te detecteren. Mocht het ontbreken, dan kunt u nog steeds handmatig vervagen.

U kunt zelfs alles vervagen dat u wilt anonimiseren. Alle verwerking gebeurt ook lokaal, dus al uw niet-wazige afbeeldingen blijven op het apparaat.

Stel je voor dat je bijvoorbeeld met vrienden protesteert en het moment wilt vastleggen met behoud van de privacy van je vrienden en de privacy van degenen die om je heen protesteren. U kunt Signal gebruiken om de foto te maken terwijl hun gezichten automatisch vervagen. Je zou een andere app kunnen gebruiken om je fotos te maken, die apps maken het waarschijnlijk niet gemakkelijk om identiteiten te verbergen met een tik op een knop.

Als u een afbeelding uploadt die met een andere app is gemaakt en deze via Signal verzendt, kan de vervagingstool ook worden gebruikt.

Signal zei toen het de functie in 2020 aankondigde, dat de Amerikaanse protesten rond George Floyd leidden tot recorddownloads van hun app, die een veilige technologie gebruikt die end-to-end-codering wordt genoemd, om het voor wetshandhavers of iemand anders ongelooflijk moeilijker te maken om te onderscheppen uw oproepen en berichten.

"We zijn ook bezig geweest met het bedenken van aanvullende manieren waarop we iedereen op straat nu kunnen ondersteunen", zei Signal. "Een ding lijkt meteen duidelijk: 2020 is een redelijk goed jaar om je gezicht te bedekken."

Bekijk de blogpost van Signal voor meer details.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.