Moderne politici fantastisch opnieuw vormgegeven in beroemde portretschilderijen

(Pocket-lint) - We hebben in het verleden een aantal fantastische kunstwerken behandeld. Met getalenteerde Photoshop-artiesten die hun vaardigheden gebruiken om een aantal handige stukken moderne kunst te maken.

Bij Design Crowd zijn er regelmatig een aantal Photoshop-wedstrijden, waarbij mensen worden uitgedaagd om creatieve kunstwerken over bepaalde onderwerpen te bedenken. Er zijn allerlei soorten geweest, van dieren in renaissanceschilderijen tot stripfiguren tot films die zijn herschikt met nieuwe acteurs .

Deze gaat over politici. Of je nu van politici houdt of een hekel hebt, je zult zeker genieten van deze verzameling afbeeldingen waarin fotos van de meest bekende zijn omgezet in geschilderde portretten.

Vladimir Poetin ontmoet Van Gogh

Vladimir Poetin is misschien wel een van de meest bekende moderne politici waar je ooit een foto van zult zien. De president van Rusland bekleedt al vele jaren een hoge functie in het land. Hier is hij te zien in eenvoudiger tijden dankzij een kunstenaar die zijn afbeelding heeft aangepast om perfect te passen bij het werk van Vincent van Gogh.

We hebben het gevoel dat de brutale knipoog misschien geen kant van zijn karakter is die je normaal zou zien en dat is wat deze afbeelding echt tot een winnaar maakt.

Hillary Clinton ontmoet Mona Lisa

Ze was misschien niet de meest populaire politicus, ondanks het winnen van de populaire stem bij de verkiezingen van 2016, maar het valt niet te ontkennen dat Hillary Clinton er prachtig uitziet op dit schilderij.

Het wonder van het werk van Leonardo da Vinci is opnieuw vormgegeven met de gelijkenis van de Amerikaanse politicus. Ze is geen Mona Lisa, maar het is nog steeds een geweldige Photoshopping.

Kim Jong-il ontmoet The Son of Man

De Mensenzoon was een surrealistisch zelfportret van René Magritte, oorspronkelijk vervaardigd in 1964. Op de originele afbeelding hing een appel voor het gezicht van de kunstenaar en de hoed nog stevig op zijn hoofd. Nu opnieuw bedacht, het toont Kim Jong-Un met Apple in de hand en hoed verloren aan de wind.

Angela Merkel ontmoet het meisje met de parel

Girl with a Pearl Earring werd oorspronkelijk gemaakt in 1665 en toonde een mooi, jong Europees meisje dat een exotische jurk en een grote oorbel droeg. Nu is het herwerkt om een gelijkenis te tonen met Angela Merkel, de kanselier van Duitsland. Hier genieten we echt enorm van. Het is zowel overtuigend als grappig. We zijn benieuwd wat Merkel ervan zou vinden.

Dilma Vana Rousseff ontmoet prinses Albert De Broglie

Dilma Rousseff was de president van Brazilië vóór haar afzetting in 2016. Hier is ze, gezien als een alternatief voor de beeltenis van prinses Albert De Broglie, de vrouw van de premier van Frankrijk in 1845.

We zijn van mening dat de bijgewerkte versie eigenlijk een grote verbetering is ten opzichte van de originele afbeelding . Of het een goed eerbetoon is aan een van beide vrouwen is geheel subjectief.

Donald Trump ontmoet Young Boy met Whip

Nou, deze is best bijzonder, niet? Het originele schilderij uit 1840 toonde een jongen in een roze jurk met een zweep. Op zich een beetje een vreemd beeld. Zeker als zijn beeltenis wordt vervangen door die van Donald Trump.

Francois Hollande ontmoet Napoleon Bonaparte

Francois Hollande, de voormalige president van Frankrijk, is hier te zien, opnieuw vormgegeven in de koninklijke glorie van Napoleon Bonaparte, de keizer van Frankrijk en de grote militaire leider uit de tijd van de Franse Revolutie. Een passend eerbetoon? We weten het niet zeker.

Clinton en Trump ontmoeten American Gothic

Donald Trump en Hilary Clinton zijn het iconische schilderij American Gothic van Grant Wood. De een ziet er zeker blijer uit dan de ander. Nog een klassiek olieverfschilderij dat op een grappige manier opnieuw is ontworpen zodat iedereen ervan kan genieten.

Bill Clinton ontmoet prins Leopold

Veel van de oude olieverfschilderijen hebben een look en feel als deze. Belangrijke mannen uit die tijd in volwaardige militaire kledij met een kist vol medailles en poseren voor historische portretten. Hier is de beeltenis van prins Leopold vervangen door die van Bill Clinton.

David Cameron ontmoet The Death of Marat

Een donkere, zij het enigszins aangrijpende Photoshopping vervangt de gelijkenis van de vermoorde Franse revolutionaire leider Jean-Paul Marat met die van ex-premier David Cameron. Hij heeft zeker de toekomst van onze natie vermoord.

Boris Johnson door Andy Warhol

De Britse premier Boris Johnson is opnieuw uitgevonden met de pop-artstijl van Andy Warhol.

De premier ziet er meestal een beetje zenuwachtig en slap uit en dit schilderij verdubbelt die sfeer alleen maar op rare en prachtige manieren.

Het verloren avondmaal

In plaats van Jezus en zijn discipelen zien we politici van de wereld. Allen verzamelden zich voor het verloren avondmaal. De ex-president van de VS, Donald Trump, staat centraal, zoals hij altijd graag was.

Poetin in plaats van Thomas Eakins

Er zijn een paar visioenen van Poetin in deze lijst en op de een of andere manier lijkt de Russische politicus gemakkelijk in veel van hen te passen.

Napoleon vermomd als Kim

Kim Jong-Un past perfect bij de kleding van Napoleon. Zozeer zelfs dat we ons kunnen voorstellen dat hij in zijn vrije tijd zon outfit draagt.

De Alpen oversteken

In mei 1800 stak Napoleon de Alpen over en reed Italië de overwinning binnen. De originele inspiratie voor dit beeld werd in 1850 geschilderd door Paul Delaroche. Het werd vervolgens opnieuw ontworpen voor de Design Crowd-competitie, waarbij Trump in plaats daarvan op de ezel reed.