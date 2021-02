De beste games om op Zoom te spelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We wenden ons allemaal tot videoconferenties om in contact te blijven met mensen. Minder tijd uitgaan, meer tijd online, en velen kiezen voor Zoom om zichzelf te vermaken.

Er zijn veel redenen waarom Zoom naar de top van de stapel videoconferenties is gedreven, niet in de laatste plaats omdat het in zijn basisvorm gratis te gebruiken is - hoewel Google Meet misschien een praktisch alternatief biedt dat ook gratis is.

Maar wat kunt u doen op Zoom? Hier zijn enkele ideeën om uzelf te vermaken.

We hebben veel geschreven over het hosten van een quiz op Zoom , maar het is een perfect gebruik van de wat oorspronkelijk een zakelijke tool was. Doordat je een presentatie vanaf je computer kunt delen, inclusief muziek, kun je in feite heel gemakkelijk een quiz houden - met het voordeel dat je veel mensen tegelijkertijd kunt bereiken. Het is geweldig voor 15-20 mensen in verschillende teams om mee te doen, dus wees niet bang om groots te denken!

Een klassiek gezelschapsspel, je kunt echt profiteren van videoconferenties om Charades aan het werk te krijgen. Je hebt een beetje speelruimte nodig - en veel licht zodat de video niet te korrelig is - maar als je zoiets als een Charades-generator op je telefoon gebruikt, kun je de artiest gemakkelijk een idee laten bedenken en het laten spelen voor de rest van hun team om te raden. Degenen die deelnemen aan het videogesprek kunnen kijken, de tijd bijhouden en ervoor zorgen dat er niet vals wordt gespeeld! Als jullie allebei toevallig een set Charades-kaarten in huis hebben, nog beter. Het is een ideaal spel om twee helften van een gescheiden gezin bij elkaar te brengen, en geweldig voor kinderen om mee te doen.

Nog een eenvoudig spel dat heel goed werkt via Zoom, die een ingebouwde whiteboard-functie heeft. Om toegang te krijgen, start u eenvoudig Zoom en drukt u op de knop Scherm delen en ziet u de optie voor het whiteboard. Er zijn daar veel functies en je zult precies moeten beslissen wat je kunt gebruiken (niet alleen schrijven ...), maar er is ruimte om wat meer plezier te hebben terwijl je je antwoord tekent. Je kunt tekenen zodat iedereen het kan raden, of in teams aan weerszijden in verschillende huizen werken. Het is erg leuk voor zowel kinderen als volwassenen en je kunt thuis kaarten uit een Pictionary-set gebruiken of een online woordgenerator op je telefoon gebruiken.

Als je de kinderen echt enthousiast wilt maken, werken speurtochten heel goed. Je hebt een grote groep nodig, of veel kinderen in verschillende huizen, en één persoon als gastheer. De gastheer roept gewoon wat ze moeten vinden en stuurt de kinderen door het huis om te halen wat er gevraagd wordt: een lepel, iets roze, je dekbed. Het is het beste als ouders uit de buurt blijven - laat oma gewoon de schatten oproepen die de kleinkinderen nodig hebben.

Oh ja, als je ongeveer 20 mensen hebt, dan is Zoom perfect om Guess Who te spelen? U moet toegang hebben tot de galerijweergave om dit te laten werken. Het werkt ook heel goed met de Scavenger Hunt hierboven en we zullen nu uitleggen waarom. Je hebt iemand nodig om het spel te besturen, en alle anderen zijn deelnemers. Om ervoor te zorgen dat mensen er anders uitzien, is het geweldig om hoeden, brillen, sjaals en andere accessoires te hebben - en zo komt de Scavenger Hunt binnen (de jacht kan zijn om een hoed te vinden, een zonnebril te vinden, enz.) Voordat je zeker weet dat je alles hebt de deelnemers zagen er iets anders uit.

De spelbesturing kiest dan de persoon die de anderen proberen te raden, maar vertelt het aan niemand. Dan speel je het spel zoals je normaal zou doen, waarbij elke deelnemer om de beurt die veelgestelde vragen stelt - is het een meisje, is het een jongen, hebben ze een baard, dragen ze een hoed, enzovoort. De controller beantwoordt die ja of nee vragen. Om mensen uit het spel te elimineren (zoals het omdraaien van de fotokaart in Guess Who?), Zetten ze gewoon hun camera uit en laten de resterende personages nog in het spel. Door een eliminatieproces kun je tot het laatste personage komen.

Wanneer iemand is uitgeschakeld, kunnen ze nog steeds raden en hoeft de controller er alleen voor te zorgen dat de juiste mensen hun camera hebben uitgeschakeld om het spel in beweging te houden. Het is een geweldig spel voor groepen kinderen.

Nog een leuk familiebordspel, Articulate! ziet spelers woorden beschrijven die anderen kunnen raden. U kunt natuurlijk niet zeggen wat het woord is, u moet uw taal gebruiken. Dit werkt goed als je veel mensen op verschillende plaatsen hebt, waarbij de host of gamemaster de woorden kan doorsturen via een direct bericht in Zoom (met behulp van de chatfunctie) als mensen zich in verschillende huizen bevinden, of als je groepen hebt. mensen op dezelfde plek, via hun telefoon. Het gaat erom dat iedereen erbij betrokken wordt.

Voor iets rustigers is schaken een eenvoudig spel om via Zoom te spelen. Je kunt natuurlijk al online schaken, of via elke vorm van berichten, maar als je gaat zitten om wat tijd door te brengen met een verre geliefde, en jullie beiden een schaakbord hebben, zullen jullie dichter bij elkaar komen. Vergeet niet om de stukken op beide planken te verplaatsen, zodat u weet wat er aan de hand is. Het beste van alles is dat je een aantal dagen kunt spelen - laat de opstelling van het bord met al die stukken op hun plaats. Dat geeft je in ieder geval tijd om je winnende strategie te plannen.

Het is interactief, het is leuk en het is (bijna) gemakkelijk voor alle leeftijden. Zorg ervoor dat jullie allebei een geprint raster hebben, zodat je weet wat je fotografeert, lees dan gewoon de referentie voor het vierkant dat je wilt raken en markeer het. De beste tip hier is om bij te houden waar je op de vijand hebt geschoten, zodat je niet meer dan één keer hetzelfde veld raakt!

Waarschijnlijk het meest populaire bordspel, bijna iedereen heeft Monopoly. Net als bij schaken hierboven, hoef je het alleen maar op te zetten, ruimte te maken voor de computer zodat het een gedeelde ervaring is en te spelen. Natuurlijk heb je twee bankiers nodig, één in elke kamer, die er ook voor moeten zorgen dat er geen mensen in beide teams zijn die Mayfair proberen te kopen, en ervoor zorgen dat deze transacties op afstand tussen spelers werken. Je zult ook op beide locaties over het bord moeten bewegen en die huizen moeten blussen terwijl ze worden gebouwd. Ja, sommige Chance-kaarten en Community Chest-kaarten zullen worden gedupliceerd, en sommige delen van het spel werken niet helemaal - maar wat maakt het uit?

