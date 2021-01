Waarom is mijn Zoom-video achteruit en hoe los ik dit op?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je naar deze pagina bent gekomen, probeer je waarschijnlijk te begrijpen waarom wanneer je jezelf tijdens een Zoom-oproep ziet, alles wat je in je Zoom- video ziet achterstevoren is, met dingen als tekst en kledingmotieven die verkeerd om worden weergegeven.

Dus wat is er aan de hand en hoe zou u dit probleem oplossen? Eerst moet u weten wat er aan de hand is.

Er is geen reden tot paniek, want je video is niet echt achteruit. Als die mensen aan de andere kant van het gesprek je zien, zie je er precies zo uit als je zou moeten. Dat betekent dat alle tekst er op de juiste manier naar toe is.

Om dit probleem op te lossen, hoef je in wezen helemaal niets te doen, want alleen de preview van jezelf in de video die je ziet , ziet er verkeerd uit.

Dat komt omdat spiegelen standaard is ingeschakeld wanneer u Zoom gebruikt. U kunt dit testen door uit te reiken om uzelf de hand te schudden - door te spiegelen zullen zowel u als uw videobeeld met dezelfde hand reiken. Dat is hoe je weet dat spiegelen is ingeschakeld. Het wordt ook weerspiegeld in Skype en Google Meets.

Een spiegelbeeld geeft het beeld van jezelf weer dat je gewend bent te zien. Je ziet het elke ochtend als je in de spiegel kijkt. Als het op presenteren aankomt, is het een stuk gemakkelijker voor u om te begrijpen wat er aan de hand is, waardoor u veel natuurlijkere resultaten krijgt dankzij spiegeling.

Zonder te spiegelen in je voorbeeldvenster, zie je dat je naar rechts reikt als je naar links reikt en dat is verwarrend. Je denkt meteen dat je het achteruit doet, want het is niet wat je verwacht te zien en je probeert het te corrigeren. Het is een fenomeen dat pas echt opduikt bij video waarin je jezelf kunt zien, iets waar we al een paar decennia mee te maken hebben.

Het belangrijkste om te beseffen is dat de mensen aan de andere kant van de lijn niet in uw stoel zitten, maar in feite tegenover u. Als je hun mening ziet - de niet-gespiegelde weergave - is dat als een uittredende ervaring. Het is iets dat je nooit ziet, daarom wordt spiegeling gebruikt.

Het is echter niet alleen beperkt tot videoconferenties, het is gewoon dat videoconferenties u laten zien wat u doet, terwijl andere situaties dat niet doen. Denk aan een leraar die voor een klas staat als ze zeggen "kijk naar links", de hele student kijkt naar links, maar dat is eigenlijk rechts van de leraar, want ze staan er tegenover. Je hebt dit waarschijnlijk wel eens gezien in gymlessen, waar de instructeur zegt "beweeg naar links" en dan naar links stapt, wat rechts van je is.

Het goede nieuws is dat als je tekst door de camera laat zien - misschien iets leest en met je vinger langs de lijn trekt - spiegelen betekent dat je naar achteren kijkt, terwijl het er normaal uitziet voor alle anderen op de videoconferentie. Schrijf gewoon niets achteruit, want dan is het achteruit.

Zoom, Skype, Google Meet laten je allemaal deze gespiegelde weergave zien, maar alles voor de kijkers is precies zoals het zou moeten zijn, dus verander niets, schrijf dingen niet achterwaarts, druk niets achterwaarts af, maar stop gewoon erover na te denken, want je knoopt jezelf vast.

Zoom is (momenteel) het enige platform waarmee u mirroring kunt uitschakelen. Als je het allemaal te verwarrend vindt - misschien als je veel tijd besteedt aan het presenteren van tekst als een online tutor - dan kun je mirroring uitschakelen in de video-instellingen.

Hier is hoe het te doen:

Klik vanuit uw vergadervenster in Zoom op de pijl-omhoog op de videoknop. Klik op video-instellingen - hierdoor wordt het instellingenvenster geopend. Klik op "spiegel mijn video" en kijk welke weergave voor jou het beste werkt.

Mirroring is heel gebruikelijk op selfiecameras. Nogmaals, ze presenteren een weergave die je normaal niet ziet, dwz iemand die naar je kijkt, dus die afbeeldingen die je op een selfiecamera ziet, worden gespiegeld in plaats van wat de camera daadwerkelijk ziet.

U kunt dit zelf testen met de hierboven genoemde handdruktest. Als je je hand reikt met je afbeelding, ziet een spiegelbeeld dat jullie allebei je hand aan dezelfde kant opsteken, dus je kunt als het ware geen handen schudden.

Meestal is er een optie op smartphones om ofwel de gespiegelde afbeelding die je in het voorbeeld ziet, of een omgedraaide versie op te slaan, wat een persoon tegenover je zou hebben gezien. Nogmaals, het speelt grote schade bij het schrijven op kleding, waar merken achteruit zijn gegaan als je het gespiegelde beeld opslaat, wat veel mensen doen.

Het roept een veel grotere filosofische vraag op over voor wie selfies worden gehouden: als je denkt dat de gespiegelde versie de juiste is, neem je ze voor jezelf; als u denkt dat de omgedraaide afbeelding correct is, neemt u ze voor iemand anders. Ben jij een narcistische selfienemer?

Nogmaals, denk er niet te veel over na, want het zal je hoofd in de war brengen - maar als je merkt dat je selfies altijd "achteruit" zijn, controleer dan de camera-instellingen op je telefoon en je kunt deze waarschijnlijk wijzigen om het resultaat te krijgen willen.

Geschreven door Chris Hall.