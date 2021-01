Hoe u de beste Zoom-quiz uitvoert: tips voor het succes van de quiz

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoom is uitgegroeid tot de tool bij uitstek om mensen verbonden te houden, maar een verrassende trend die naar voren is gekomen, zijn quizzen.

Quizzen werken zo goed op Zoom omdat ze sociaal zijn, terwijl mensen niet de hele tijd over elkaar hoeven te schreeuwen. In wezen is het een manier om een groep mensen bij elkaar te krijgen, deel te nemen aan een activiteit, zonder om de beurt te moeten praten.

Van zakelijke tool tot coole quizzen, hier zijn enkele tips voor het uitvoeren van de ultieme quiz vanuit huis.

Elke quizmaster moet beginnen met een quiz en elke quiz heeft structuur nodig - en de belangrijkste onderdelen van het uitvoeren van een quiz gebeuren offline, of beter gezegd, in de planning.

Allereerst heb je je vragen nodig. Aangezien u dit via Zoom gaat uitvoeren, kunt u een presentatie houden in plaats van al uw vragen te lezen en te worstelen met mensen die niet kunnen horen.

Dat kan in PowerPoint, Keynote, Slides of iets anders zijn - en we denken dat Slides heel goed werkt, met het voordeel dat het gratis is. Het belangrijkste hier is om een presentatie te maken die uw quiz doet opvallen - omdat alle anderen dit zullen zien. Zoals altijd oefenen, oefenen, oefenen, uw overgangen of effecten ordenen, zodat u weet wat u doet.

Het voordeel van het gebruik van een presentatie is dat u alles in die presentatie kunt insluiten - een plaatjesronde, aanhalingstekens om te voltooien, muziekronde, wat u maar wilt. Zet het in de modus "aanwezig" en / of volledig scherm, zodat degenen op de quiz de rest van uw bureaublad niet kunnen zien.

Toptip : plaats elke vraag op een andere dia, zodat u gemakkelijk kunt doorklikken of terug kunt klikken als dat nodig is.

Het is de moeite waard om al het andere dat je niet nodig hebt af te sluiten - dus stop en sluit Skype, Word, Photoshop af - alles wat op de achtergrond kan worden uitgevoerd dat je niet echt nodig hebt, aangezien Zoom een veeleisende app is.

Aangezien je je scherm deelt, wil je alleen de dingen openen die je echt nodig hebt om te delen - en hoe minder programmas je hebt geopend, hoe minder Zoom je biedt als het gaat om delen.

Een geweldige manier om uw quiz gemakkelijker te maken, is door een antwoordblad te gebruiken. Natuurlijk kunnen mensen antwoorden gewoon op een stukje papier schrijven, maar als je een antwoordblad voorbereidt, weten mensen waar ze zijn, hoeveel vragen ze kunnen verwachten en kun je de structuur van je quiz iets gecompliceerder maken - bijvoorbeeld met tweedelige antwoorden , beeldrondes enzovoort.

Nadat u uw quiz heeft gemaakt, stelt u uw antwoordblad samen en stuurt u het door met de uitnodiging of de details van de vergadering, zodat mensen het gewoon thuis kunnen afdrukken.

Onthoud dat mensen als gastheer waarschijnlijk meer naar u kijken en naar u luisteren dan welke andere deelnemer dan ook, dus denk na over wat u op de achtergrond hebt en welk geluid er om u heen is.

Zet je telefoon stil om vervelende bings en bongs te vermijden, en ga niet naast je koelkast of wasmachine zitten tijdens het centrifugeren. Ga ook niet met je rug naar een raam of openslaande deuren zitten, want dan krijg je een silhouet. Een mooie effen achtergrond is eenvoudig; een leergierig ogende boekenkast is momenteel erg in trek, of u kunt een Zoom-achtergrond kiezen , maar nogmaals, door het simpel te houden, worden de eisen van uw computer verminderd.

Zoom, als hulpmiddel voor bedrijven in de eerste plaats, heeft een verzameling functies die handig zijn bij het presenteren van uw quiz - en de belangrijkste hier is de mogelijkheid om uw scherm te delen, zodat u kunt pronken met die presentatie en mensen kunnen meedoen aan een professionele ervaring.

Zoomvergaderingen kunnen worden gepland, of u kunt gewoon naar binnen gaan en een vergadering starten en anderen laten deelnemen. Voor iets dat als een quiz is georganiseerd, is het geweldig om het in te plannen voor de tijd dat u het wilt laten plaatsvinden, door de vergaderings-ID en het wachtwoord te delen op welke manier dan ook. Als u een vergadering plant, staan die ID en wachtwoorden voor u op de planningspagina.

Als u een nieuwe vergadering bent begonnen, kunt u de details vinden door op de "i" in de linkerbovenhoek te klikken en te delen - maar wees georganiseerd en plan in plaats daarvan.

Als u aan het plannen bent, kunt u veel van de parameters van de vergadering van tevoren instellen, inclusief het toelaten van mensen voordat u (de gastheer) er is. Dat is geweldig voor sociale evenementen.

Zoom heeft een tijdslimiet van 40 minuten voor vergaderingen, tenzij u betaalt voor het Pro-niveau ($ 14,99 / £ 11,99 / $ 13,99 per maand). Als u veel zoomt, is het de moeite waard om voor een paar maanden te betalen - of u kunt op elk moment annuleren. Onthoud dat alleen de gastheer moet betalen - alle anderen krijgen het voordeel.

U krijgt misschien de kans om de tijdslimiet te omzeilen als u uw volgende Zoom-vergadering plant, en soms zijn er speciale aanbiedingen. Zo niet, en als u niet wilt betalen, wees dan voorbereid om op een geschikt moment te stoppen en opnieuw te starten. Dat maakt ook toiletpauzes en verfrissingen mogelijk - en u kunt altijd van tevoren meerdere vergaderings-IDs delen.

Als u eenmaal aan de slag bent met uw vergadering, moet u uw presentatie delen. Dit is heel gemakkelijk en iets waar Zoom erg goed in is, daarom is het perfect voor quizzen. Druk gewoon op de grote knop Scherm delen in de zoomwerkbalk en selecteer wat u wilt delen: uw presentatie.

U wilt dat die toepassing zich in de huidige modus bevindt, dus het vult het scherm en u pronkt niet met uw bureaubladachtergrond, snelkoppelingen en al de rest.

Wanneer u de optie voor het delen van schermen opent, vindt u enkele geavanceerde instellingen, waaronder de optie om het delen van schermen te beperken tot alleen u, de host. U wilt deze optie aanvinken, zodat niemand anders de dingen kan verstoren en vanaf zijn kant iets anders kan gaan presenteren.

Zoom staat standaard annotaties toe, waardoor deelnemers annotaties kunnen toevoegen aan schermen die worden gedeeld. Dat betekent dat iedereen in uw quiz kan tekenen op uw presentatie, maar u kunt dit uitschakelen.

Helaas staan deze in de geavanceerde opties van uw Zoom-account die toegankelijk zijn via het webportaal van Zoom. Als u de voorkeuren voor de Zoom-app opent, kunt u deze openen door naar het profiel te gaan en vervolgens "geavanceerde functies bekijken". Hierdoor wordt de webpagina voor uw account geopend en onderaan die pagina vindt u "annotatie" met de optie om de toegang voor deelnemers uit te schakelen.

Als je quiz eenmaal aan de gang is, moet je het gepeupel onder controle houden. Mensen zullen zichzelf waarschijnlijk dempen als ze als team willen discussiëren, maar jij hebt ook de macht als gastheer om de hele quiz te dempen. U vindt deze optie onder deelnemers in de werkbalk - waar u iedereen kunt dempen en dempen opheffen. Er is de mogelijkheid voor mensen om het dempen op te heffen, wat u ook kunt uitschakelen als u dat wilt.

Belangrijk is dat dempen betekent dat mensen kunnen horen wat je zegt. Als je de regels van een ronde moet uitleggen of tips moet geven, demp dan zeker iedereen - en je wilt ook alles dempen voor de muziekronde, als je die hebt.

Maar laat de dingen niet de hele tijd stilstaan, omdat dit dan het sociale gevoel van de quiz zal temperen - mensen zullen nog steeds willen praten, lachen en communiceren. Terwijl je een presentatie gebruikt, kunnen mensen de vragen zelf lezen, dus een beetje lawaai zal de zaken niet bederven.

Het hebben van een muziekronde is een geweldige quiz en niets houdt je tegen om dat ook via Zoom te doen. Er is een scala aan opties om muziek te gebruiken, in feite een gemakkelijke manier en een meer gecompliceerde manier.

Het eenvoudigste is om de microfoon op uw computer te gebruiken om die af te spelen voor degenen op uw quiz.

U kunt dit zelfs afspelen vanaf uw computer (van Spotify of waar dan ook), want zodra u uw presentatie op volledig scherm deelt, blijven degenen die naar de vergadering kijken ernaar kijken wanneer u weg navigeert - omdat Zoom vervolgens het delen van het scherm pauzeert totdat je keert terug naar die app.

U kunt dus overschakelen naar Spotify en die nummers afspelen vanaf een vooraf samengestelde afspeellijst, wetende dat degenen die de quiz doen niet naar uw scherm kijken, maar nog steeds naar uw presentatie.

Als je dat niet wilt, kun je altijd gewoon de muziek van een ander apparaat, zoals je telefoon, rechtstreeks in de microfoon van je computer afspelen.

Het nadeel hiervan is dat je op je microfoon vertrouwt en dat betekent dat de kwaliteit niet altijd zo goed zal zijn.

Zoom heeft de optie "computergeluid delen". Dit is echt zo ontworpen dat als u muziek of video deelt, deze rechtstreeks van uw computer komt in plaats van van uw microfoon.

Als je dit in je eigen quiz wilt integreren, is dat eenvoudig genoeg om te doen. Als u audio (of video) in uw presentatie heeft ingesloten, kunt u dit doen:

Klik op de optie "scherm delen" in de zoomwerkbalk. Klik op de optie "computergeluid delen", maar blijf bij hetzelfde presentatiebestand dat u gebruikt. Vervolgens "deel scherm" en speel je muziek af.

Dat zal de muziek rechtstreeks uit je presentatie met de kijkers delen en een stuk beter klinken dan wanneer je je microfoon gebruikt. Vergeet niet om het pictogram voor de muziek te verbergen tijdens het presenteren, zodat het er mooi en schoon uitziet.

Dit werkt ook voor video, die u kunt insluiten, afspelen en delen - en er is een extra selectievakje om video te optimaliseren voor delen.

Terwijl dit gebeurt, staat je eigen microfoon nog steeds aan, dus je kunt nog steeds praten als dat nodig is. Als je klaar bent met de muziekronde, kun je terugkeren naar het normale scherm delen. Met Zoom kun je deze audio-opties tijdens een gesprek wijzigen, als je het computergeluid tijdens de quiz wilt in- en uitschakelen.

Verschillende computerconfiguraties werken echter op verschillende manieren, en sommige externe luidsprekers kunnen de audio niet meer afspelen, wat betekent dat u de muziek niet kunt horen. Sommigen hebben misschien de optie om audio afzonderlijk te monitoren - bijvoorbeeld via een koptelefoon die op hun microfoon is aangesloten - maar test zeker of dit werkt op je computer voordat je het probeert in een live quiz.

Er is een derde optie: alleen audio delen. Dit betekent dat je je scherm niet deelt, dus je legt je presentatie effectief opzij voor de muziekronde.

Omdat je je scherm niet deelt, kun je overschakelen naar je muziekbron (zoals bijvoorbeeld de Spotify-app) en via je playlist afspelen.

U kunt deze methode als volgt gebruiken:

Klik op "scherm delen" (of "nieuw deel" als u uw scherm al deelt) op de Zoom-werkbalk. Selecteer het tabblad "Geavanceerd". Kies "Alleen muziek of computergeluid". Speel je muziek.

Dit is een eenvoudige optie om te gebruiken, omdat u weet dat u de muziekbron niet gaat onthullen en u deze niet hoeft in te sluiten als onderdeel van uw presentatie.

Zoals hierboven zullen de meeste mensen waarschijnlijk merken dat dit prima werkt, maar in sommige computerconfiguraties kunnen de luidsprekers stoppen met spelen, zodat u de muziek niet kunt horen. Nogmaals, test voordat u dit live doet.

Als u overschakelt naar een andere stijl voor het delen van muziek, vergeet dan niet terug te keren naar uw presentatie als u klaar bent met de muziek!

Het is gemakkelijk om uw antwoorden op dias te hebben, zodat u ze snel kunt doorlopen en mensen hun eigen bladen kunt laten markeren. Als ze weer worden tentoongesteld, betekent dit dat er geen verwarring bestaat over wat het antwoord eigenlijk is.

Dit is ook een goed moment om alle microfoons aan te hebben, zodat iedereen kan genieten van het jubel- of misselijkmakende gevoel als er iets mis is.

Ten slotte moet je weten wie er heeft gewonnen en de gemakkelijke manier om dit te doen, is door iedereen zijn score op zijn blad te laten schrijven en het voor zijn camera te houden.

Wanneer iemand het schrijven naar de camera tegenhoudt, zal het schrijven in zijn eigen voorbeeldafbeelding achterstevoren naar hem zijn gericht, maar naar alle anderen. Dat heeft te maken met camera-mirroring , waardoor het een stuk gemakkelijker wordt om op het scherm te zien wat je doet, omdat je previewvideo overeenkomt met je eigen bewegingen.

Spiegeling is er in uw voordeel en al het schrijven dat u op het scherm houdt, is alleen achteruit in uw voorbeeld - alle anderen zien alles precies zoals het zou moeten zijn.

De enige manier waarop uw schrijven achterstevoren wordt weergegeven, is door het achterstevoren te schrijven. Als dit allemaal te verwarrend is, kunt u mirroring uitschakelen in de video-opties voor Zoom.

Met dank aan Laura voor de inspiratie voor dit artikel!

Geschreven door Chris Hall.