Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Software en apps voor videoconferenties zijn een essentieel communicatiemiddel voor allerlei soorten mensen en bedrijven.

Of je nu een langeafstandsrelatie hebt, een online les volgt of vanuit huis werkt, je hebt een manier nodig om via videoconferenties contact te leggen met anderen. Producten zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Meet (voorheen Hangouts Meet) behoren tot de meest populaire oplossingen voor videoconferenties.

Om u te helpen beslissen welke de beste is, hebben we deze drie apps tegen elkaar uitgezet en vergeleken wat ze te bieden hebben.

Zoom is een dienst voor videoconferenties die u kunt gebruiken om virtueel met anderen te vergaderen - via video of alleen audio of beide, terwijl u live chats houdt. En u kunt die sessies opnemen om later te bekijken. Het was oorspronkelijk een nichedienst die voornamelijk door zakelijke klanten werd gebruikt (meer dan de helft van de Fortune 500-bedrijven gebruikte naar verluidt Zoom in 2019). Nu heeft Zoom echter meer dan 300 miljoen dagelijkse gebruikers.

Deze snelle groei veroorzaakte enkele kleine schaalproblemen - meestal in de vorm van Zoom-bombardementen, wat gebeurt wanneer deelnemers ongevraagd deelnemen aan een Zoom Meeting en NSFW-inhoud uitzenden. Zoom heeft onlangs een grote update uitgebracht om dit beveiligingsprobleem te beteugelen en heeft sindsdien andere maatregelen genomen.

Als mensen het over Zoom hebben, hoor je meestal de volgende zinnen: Zoom Meeting en Zoom Room. Zoom Meeting verwijst naar een videoconferentievergadering die wordt gehost met Zoom. U kunt deelnemen aan deze vergaderingen via een webcam of telefoon. Ondertussen is een Zoom Room de fysieke hardware-installatie waarmee bedrijven Zoom Meetings kunnen plannen en starten vanuit hun vergaderruimtes.

Naast de lage gebruikskosten, wat Zoom zo aantrekkelijk maakt, is dat het doodeenvoudig is en dat je er gemakkelijk toegang toe hebt vanaf je laptop of mobiele apparaten. De belangrijkste functies zijn onder meer de mogelijkheid om onbeperkte één-op-één-vergaderingen te hosten, zelfs met het gratis abonnement, grote groepen te ontmoeten, uw scherm of audio te delen en zelfs uw achtergrond te veranderen in een aangepaste virtuele afbeelding - geen groen scherm vereist.

Zoom is naar onze mening de beste opties voor het delen van schermen en deelnemerscontrole, maar heeft kritiek gekregen op enkele beveiligingsproblemen.

De desktop-app is beschikbaar voor Windows en macOS, terwijl de mobiele app beschikbaar is voor Android en iOS, of deze kan in een browser worden uitgevoerd.

Zooms gratis niveau maakt onbeperkte een-op-een vergaderingen mogelijk, maar beperkt groepssessies tot 40 minuten en 100 deelnemers. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 15 per maand per host. Zoom Rooms vereist een extra abonnement bovenop een abonnement en is een meer ideale oplossing voor grotere bedrijven.

Microsoft Teams is een op chat gebaseerde werkruimte in Microsoft 365 (voorheen Office 365). Het is bedoeld voor iedereen die M365 regelmatig gebruikt. Als uw bedrijf of organisatie echter een Google G Suite-gebruiker is, zal het echt niet zo aantrekkelijk zijn en bent u waarschijnlijk beter af met Slack , een onafhankelijk alternatief. In feite is Teams meer een Slack-rivaal dan een Zoom-rivaal - ze richten zich meer op chats dan op video.

Maar aangezien Teams videobellen heeft geïntegreerd, is het zeker het overwegen waard. Het heeft onlangs 44 miljoen dagelijkse gebruikers bereikt en wordt naar verluidt gebruikt door honderdduizenden bedrijven, organisaties, scholen en hogescholen.

Teams is geïntegreerd met alle Microsoft-apps, inclusief Skype en de traditionele Office-apps zoals Outlook. Het combineert zakelijke VoIP-, samenwerkings- en videofuncties in één app. Het gaat meestal om vaste, aanhoudende chats die u later kunt doorzoeken - zodat u alles kunt bijhouden zonder e-mail te hoeven gebruiken, waarvan iedereen het erover eens is dat dit geen ideale tool voor samenwerking is.

Teams is ontworpen om mensen effectiever samen te laten werken terwijl ze gebruik maken van de integratie van Microsoft 365-apps. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig een vergadering met agendas opzetten, inhoud maken en delen, teamleden gemakkelijk bellen en meer. In termen van videoconferenties heeft het de mogelijkheid om oproepen te hosten met maximaal 250 leden. Het biedt ook schermdeling en gespreksopname.

U kunt maximaal negen deelnemers tegelijk aan een gesprek zien, en Teams kan zelfs kort na de vergadering transcripties van een vergadering verstrekken.

Microsoft Teams is compatibel met Windows, macOS, Android, iOS en is ook beschikbaar op internet, net als andere Microsoft 365-apps.

Microsoft Teams is inbegrepen bij alle Microsoft 365-abonnementen (die beginnen bij $ 5 per gebruiker per maand), maar er is een freemium-versie van de service die ondersteuning biedt voor maximaal 300 personen. Als je op het gratis niveau zit, zei Microsoft dat je onbeperkte chatberichten en zoekopdrachten krijgt. Je krijgt ook belangrijke functies zoals 10.000 doorzoekbare berichten, 10 app-integraties, 5 GB aan bestandsopslag en 1: 1 videochats.

Google heeft onlangs Hangouts Meet omgedoopt tot gewoon Google Meet. Het is een oplossing voor videoconferenties die is ingebouwd in Gmail, YouTube en Google Voice, plus er zijn apps voor iOS, Android en deze werkt in de meeste browsers. Het is in wezen een handig en kosteneffectief platform voor zowel kleine bedrijven als zakelijke klanten. Het heeft een zeer lichte, snelle interface waarmee u gemakkelijk vergaderingen tot 250 personen kunt beheren.

De dienst voor videoconferenties bedient elke dag ongeveer 100 miljoen gebruikers, waaronder zakelijke en zakelijke klanten van G Suite, hoewel Google Meet beschikbaar heeft gemaakt voor alle Google-accounthouders. Dat betekent dat individuen tot 24 uur lang 100 deelnemersvergaderingen kunnen hosten zonder een G Suite-abonnement. Die regeling loopt tot 30 september 2020.

Google Meet kan maximaal 250 deelnemers per gesprek verwerken, livestreaming voor maximaal 100.000 kijkers binnen een domein, en kan bij betalende G Suite-abonnees vergaderingen opnemen op Google Drive voor latere uitzending. Aangezien Google Meet naar alle accounthouders komt, is dat alles wat u nodig hebt om een basisvergadering te starten voor maximaal 100 deelnemers, waarbij de normale tijdslimiet van 60 minuten wordt opgeheven, zodat u 24-uurs vergaderingen kunt hosten.

G Suite-organisatoren kunnen oproepen opzetten via Google Agenda, URLs of codes voor ontmoetingslinks, inbellen via telefoonnummers en via speciale Google Meet-hardware zoals Chromebox en Chromebase. Voor G Suite Enterprise-klanten heeft elke vergadering een speciaal inbelnummer.

Google Meet is ook onlangs bijgewerkt met een zoomachtige galerijweergave. Hoewel je voorheen maar vier mensen tegelijk kon zien, heeft Meet een nieuwe tegellay-out geïntroduceerd, waardoor je 16 oproepdeelnemers tegelijk kunt zien. Het maakt het delen van schermen in verschillende vormen mogelijk en Google blijft de veiligheid van Meet pushen dankzij de aanwezigheid op de Google Cloud-infrastructuur. Google Meet heeft niet alle opties voor het delen van schermen die Zoom biedt.

Google Meet is beschikbaar als mobiele app voor Android en iOS. U kunt Meet ook openen via de webbrowsers Chrome, Mozilla, Microsoft of Safari.

G Suite-abonnementen bieden toegang tot Google Meet en beginnen bij $ 6 per gebruiker per maand voor de Basic-laag (inclusief G Suite-apps en 30 GB aan cloudopslag). Iedereen met een Google-account heeft gratis toegang tot Google Meet, dat in mei 2020 wordt uitgerold.

Hier is uw beslissingsboom: bent u een gewone, alledaagse consument die contact wil houden met vrienden en familie? Gebruik dan Zoom of Google Meet - zeker nu dat laatste gratis beschikbaar is. Run je een kleine groep? Dit zijn waarschijnlijk ook uw beste opties.

Bent u een G Suite-gebruiker? Gebruik zeker Google Meet.

Bent u een Microsoft 365-gebruiker? Ga voor Microsoft Teams.

Bent u een bedrijf of een school? U gebruikt waarschijnlijk G Suite of 365, dus gebruik elke videoconferentie-app die bij uw abonnement is inbegrepen, maar zo niet, dan is er gratis toegang tot Zoom en Google Meet om u te ondersteunen.

Eerlijk gezegd zijn Zoom en Google Meet de snelste en meest eenvoudige manieren om videogesprekken te starten met agendakoppelingen, vergaderings-URLs en telefooninbelnummers. U hoeft niet eens een account aan te maken bij Zoom, hoewel Meet op zijn minst een gratis Google-account nodig heeft, wat volgens Google een beveiligingsfunctie is. Microsoft Teams daarentegen schittert echt wanneer een team een videogesprek moet voeren vanuit een chatberichtenthread.

Als je echt wilt dat we één service aanbevelen om te proberen, ga dan voor Zoom. Het is wat iedereen momenteel gebruikt, en het bedrijf heeft zijn beveiligingsinspanningen verdubbeld en zelfs een grote 5.0-update uitgebracht waarin de belangrijkste instellingen zijn gegroepeerd onder een nieuw beveiligingspictogram in de menubalk. Het is ook beter voor Google Meet als het gaat om het beheren van grotere groepen en biedt betere opties en bedieningselementen voor het delen van schermen.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Dan Grabham.