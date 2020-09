Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Britse regering werkt aan een COVID-19-app voor het traceren van contacten. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock onthulde voor het eerst dat de digitale innovatietak van de National Health Service, NHSX, werkte aan een app die de verspreiding van COVID-19 in april 2020 zal helpen volgen. De app is ontworpen om samen te werken met het Britse Test and Trace-programma dat begon op 28 mei 2020.

"Als je onwel wordt door de symptomen van het coronavirus, kun je deze nieuwe NHSX-app veilig vertellen, en de app zal dan anoniem een waarschuwing sturen naar andere app-gebruikers waarmee je de afgelopen dagen veel contact hebt gehad, zelfs daarvoor. je had symptomen zodat ze het weten en ernaar kunnen handelen, ”verklaarde Hancock tijdens een Britse dagelijkse pandemiebriefing.

Sinds de oorspronkelijke aankondiging is de app uitgetest, gesloopt en wordt een tweede app ontwikkeld om deze te vervangen - de nieuwe app wordt gelanceerd op 24 september.

De NHSX-app voor het traceren van contacten gebruikt Bluetooth Low Energy (BLE) -signalen om telefoonhandsets bij te houden. Het zal detecteren wanneer u in significant contact bent met andere personen die de app via BLE uitvoeren en met behulp van deze methode een traceerbare contactkaart opbouwen.

De app maakt gebruik van het contactopsporingssysteem van Apple en Google , waarbij het VK voor het eerst met technische uitdagingen te maken kreeg bij het ontwikkelen van een eigen app.

Als een gebruiker positief test op COVID-19, zal dit een waarschuwing activeren voor anderen waaraan ze zijn blootgesteld en die mogelijk zichzelf moeten isoleren; evenzo, als je in contact bent geweest met iemand die vervolgens positief test, krijg je een melding via de app met alle adviezen over wat je moet doen.

Het gebruik van de app gaat hand in hand met het HNS Test and Trace-contactopsporingssysteem dat door mensen wordt uitgevoerd, evenals het bredere testnetwerk dat nu beschikbaar is in het VK.

De gegevens zijn anoniem en blijven op uw telefoon staan, tenzij u iets moet melden; je hoeft je niet te identificeren via de app, dus anderen kunnen er niet achter komen wie je bent als ze contact met je hebben gehad. Alles gebeurt op de achtergrond en als de app eenmaal is ingesteld, hoeft u verder weinig te doen - in de meeste gevallen heeft uw iPhone of Android al de code om het te laten werken.

De app gaat niet alleen over het traceren van contacten - of het gaat niet alleen over het loggen van Bluetooth-nabijheid. Er is een reeks andere functies die ons helpen het nieuwe tijdperk van leven in een wereld met coronavirus aan te pakken.

Met de app kunnen QR-codes bij de ingang van gebouwen worden gescand om contactnetwerken tot stand te brengen mocht er een uitbraak zijn. Momenteel vragen veel locaties, zoals bars en restaurants, klanten om hun gegevens in te loggen om contact op te sporen als er een uitbraak is gekoppeld aan die locatie. Nogmaals, als je in een restaurant bent geweest (bijvoorbeeld) in verband met een uitbraak, maar niet in nauw contact bent gekomen met de geïnfecteerde persoon (wat niet zou zijn gedetecteerd door een Bluetooth-verbinding), dan staat een andere methode toe om u op te sporen en te waarschuwen.

De NHS moedigt locaties aan om QR-codes te maken die met je telefoon kunnen worden gescand, dus je zult eraan wennen om die te zien.

Er zal ook een symptoomchecker zijn, zodat u de symptomen die u ervaart kunt invoeren en de app zal adviseren of u zich moet laten testen. De app geeft toegang tot de NHS-website voor boekingstests.

Naast deze functies wordt u bij het instellen van de app gevraagd om de eerste paar cijfers van uw postcode in te voeren. Dit geeft wat lokale informatie over de situatie in uw omgeving, zodat u kunt zien of de infectiepercentages momenteel laag of hoog zijn waar u woont. De app registreert uw exacte locatie niet.

Ten slotte is er een isolatietimer. Als u positief test of symptomen ervaart, wordt er afgeteld hoe lang u in isolatie zou moeten zijn, met een verandering op het scherm die aangeeft hoeveel dagen u nog over heeft.

Na succesvolle proeven met inwoners van het Isle of Wight en de London Borough of Newham, en met @NHSVolResponder , zal de # NHSCOVID19-app op donderdag 24 september landelijk beschikbaar zijn in Engeland en Wales.



Lees meer: https://t.co/rzgGGmuV13 pic.twitter.com/PDXpJFkVwe - NHS COVID-19-app (@ NHSCOVID19app) 11 september 2020

Google en Apple maakten op 10 april bekend dat ze samen werken aan een API (application programming interface) waarmee Android- en iPhone-apparaten anoniem de gegevens kunnen delen die nodig zijn om contactopsporing uit te voeren met behulp van BLE. Aangezien Apple en Google gezamenlijk vrijwel de hele smartphonemarkt controleren, zou dit betrekking hebben op vrijwel alle smartphones die in gebruik zijn, behalve enkele veel oudere modellen, waarvan er maar weinig zijn in het VK.

De onderdelen die nodig zijn voor dit systeem zijn bijgewerkt op de meeste actieve iPhone- en Android-handsets, wat betekent dat ze klaar zijn om te communiceren met de NHS-app zodra deze is ontwikkeld en klaar voor gebruik.

Dit biedt een platform dat zorginstellingen kunnen gebruiken om de gegevens van apparaten te krijgen om te delen met andere gebruikers. In de toekomst zou het systeem Google- en Apple-apparaten in staat stellen om de gegevens op systeemniveau te verwerken, die gegevens te decentraliseren en ervoor te zorgen dat de privacy wordt beschermd door de voorwaarden van respectievelijk Apple en Google. Dat betekent dat u de app niet altijd open en actief hoeft te hebben - hij werkt op de achtergrond en zou ook betekenen dat de gegevens privé blijven.

Oorspronkelijk was bevestigd dat de NHS het Apple- en Google-systeem niet zou gebruiken , maar Matt Hancock bevestigde in antwoord op vragen van de BBC op 5 mei 2020 dat de NHS bleef samenwerken met Apple en Google. Op 8 mei bleek dat NHSX volgens The Financial Times een tweede app had laten gebruiken die het Apple-Google-systeem gebruikt, voordat op 18 juni definitief werd bevestigd dat het VK zijn app zou overzetten naar het Apple- en Google-systeem.

Op 13 augustus werd de nieuwe app gelanceerd voor proeven, waarbij Dido Harding, uitvoerend voorzitter van het NHS Test and Trace Program, zei: "Het is erg belangrijk dat we het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk maken om deel te nemen aan NHS Test and Trace. door een app te lanceren die onze geïntegreerde, gelokaliseerde benadering van NHS Test and Trace ondersteunt, kan iedereen met een smartphone erachter komen of ze het risico lopen het virus te hebben opgelopen, snel en gemakkelijk een test bestellen en toegang krijgen tot de juiste begeleiding en advies."

Belangrijk is dat het Apple-Google-systeem gedecentraliseerd is, terwijl het oorspronkelijk voorgestelde systeem gecentraliseerd was.

Veel van de discussie over apps voor het traceren van contacten gaat over gecentraliseerde en gedecentraliseerde systemen. In een gecentraliseerd systeem gaan alle gegevens naar een centrale server voor verwerking. Dit is het systeem dat bijvoorbeeld Frankrijk, Australië en Noorwegen willen gebruiken.

Het voordeel van een gecentraliseerd systeem is dat de autoriteiten de gegevens kunnen gebruiken om meer informatie te krijgen over hoe het virus zich verspreidt, locaties waar veel meer contacten zijn gemeld die kunnen wijzen op een uitbraak die een andere vorm van interventie vereist.

Een gedecentraliseerd systeem deelt alleen gegevens tussen telefoons, wat betekent dat het veel privéer en veiliger is, omdat die gegevens niet toegankelijk zijn voor iemand anders, zoals een overheidsinstantie.

Oorspronkelijk had NHSX een gecentraliseerd systeem willen gebruiken, zeggende: "Het zou epidemiologisch zeer nuttig zijn als mensen ons niet alleen de anonieme nabijheidscontacten zouden willen aanbieden, maar ook de locatie waar die contacten plaatsvonden - omdat dat ons in staat zou stellen om te weten dat bepaalde plaatsen of bepaalde sectoren of wat dan ook een bepaalde bron van nabijheidscontacten waren die vervolgens problematisch werden , zei CEO van NHSX Matthew Gould, volgens TechCrunch , toen de app werd besproken in de Commons Science and Technology Committee op 28 april 2020 .

Het toevoegen van QR-codescanning is mogelijk een tijdelijke oplossing, waardoor gecentraliseerd kan worden gevolgd wie waar naartoe gaat, buiten het systeem dat wordt beheerd door Apple en Google - hoewel de details van hoe dit deel van het systeem werkt, valt nog te bezien.

NHSX denkt dat meer dan 60 procent van de bevolking de app moet gebruiken om het land effectief te helpen weer normaal te worden, maar recentere rapporten suggereren dat 80 procent van de smartphonegebruikers (56 procent van de bevolking) dat zou doen moeten het gebruiken voor de beste resultaten, aldus experts van de Universiteit van Oxford in gesprek met de BBC .

Het big data-team in Oxford - dat het NHSX-team adviseerde - nam de 70-plussers niet op in die groep, omdat werd aangenomen dat ze thuis zouden afschermen als de lockdown-beperkingen begonnen op te heffen.

Het probleem is dat grote aantallen mensen elke app gaan gebruiken, vooral omdat het vrijwillig zal zijn om te gebruiken.

De NHS COVID-19-app voor het opsporen van contacten is beschikbaar om te downloaden en te gebruiken op iPhone- en Android-apparaten, maar deze werkt pas op 24 september.

Deze nieuwe versie van de app begint met testen op 13 augustus op het Isle of Wight en ook in de London Borough of Newham, evenals met NHS-responders.

De EU heeft uiteengezet hoe zij van mening is dat apps voor het traceren van contacten zouden moeten werken voor EU-lidstaten - en dat omvat onder meer onderzoek van het systeem van Apple en Google om ervoor te zorgen dat het aansluit bij de eigen privacyverklaringen van de EU. Die dingen zijn onder meer dat een persoon niet via het systeem kan worden geïdentificeerd en dat het wordt uitgeschakeld zodra de noodzaak voor het traceren van contacten voorbij is.

De EU heeft in wezen het mandaat gegeven dat ofwel een gecentraliseerd systeem ofwel een gedecentraliseerd systeem zal worden geaccepteerd, zolang het alleen wordt gebruikt voor het traceren van contacten met het coronavirus, geanonimiseerd en vrijwillig.

