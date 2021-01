Hoe u uzelf in een aardappel (en andere dingen) kunt veranderen voor Zoom-vergaderingen, Teams-oproepen en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tenzij je onder een rots hebt geslapen, is het je misschien opgevallen dat verschillende apps voor videogesprekken in populariteit toenemen. Nu zoeken gebruikers naar manieren om deze oproepen interessant te maken.

Naast verschillende coole achtergronden voor Zoom , hebben gebruikers ook gekke dingen gedaan, zoals zichzelf veranderen in aardappelen voor Microsoft Teams- oproepen.

Als u zich afvraagt hoe u uw saaie vergaderingen opfleurt, dan hebben wij precies wat u nodig heeft. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u filters kunt toevoegen aan uw favoriete apps voor videogesprekken.

De eerste stap van dit proces is het downloaden van software om een filter aan uw webcam toe te voegen. Het goede nieuws is dat software redelijk bekend zou moeten zijn als je al met Snapchat hebt gewerkt, want het is een stukje software van dat bedrijf dat is ontworpen om Snapchat-lenzen naar je desktop te brengen.

Snap Camera , zoals bekend, is een gratis te downloaden app voor Windows en Mac.

Snap Camera bestaat al sinds 2018 en brengt duizenden Snapchat-lenzen naar je desktop of laptop. Deze kunnen voor van alles worden gebruikt. Of dat nu het streamen van je gaming op Twitch is of voor videogesprekken met vrienden, familie en collegas.

Met dit stukje software kunt u uw oproepen verfraaien om ze interessanter te maken. Zoom heeft zijn eigen filters toegevoegd in 2020 - we hebben hier een volledige gids - dus je kunt deze toevoegen of Snap Camera gebruiken, waardoor je veel meer opties hebt.

Zodra je Snap Camera hebt gedownload, kun je gewoon naar de instellingen gaan en je hoofdwebcam selecteren, en dan je een weg banen door de filters totdat je er een vindt die je leuk vindt. Er is genoeg om uit te kiezen, we hebben een aantal van onze favorieten verderop in deze gids vermeld.

We hebben eerder geschreven over wat Zoom is en hoe je het kunt gebruiken , we hebben ook de beste achtergronden voor je Zoom- vergadering gedeeld, maar hoe zit het met het worden van een aardappel?

Nu heb je Snap Camera gedownload, het is gemakkelijk om precies dat te doen.

Laad eerst Snap Camera en kies het filter van uw keuze - het hoeft natuurlijk niet de aardappel te zijn. Zodra dat is toegepast, opent u de Zoom-app.

Onderaan die app zie je dat Video starten standaard is uitgeschakeld. Klik eerst om het te activeren. Klik vervolgens op de kleine pijl omhoog aan de rechterkant en selecteer Snap Camera als je camera in plaats van je webcam. Wat we hier in wezen doen, is uw camera eerst door Snap Camera laten lopen en vervolgens naar de Zoom Meeting.

Dit betekent dat je het filter direct kunt wijzigen als je dat wilt binnen de Snap Camera-app. Anders kun je gewoon een aardappel adopteren voor het hele gesprek en genieten van je nieuwe leven als bankaardappel totdat je ontslagen wordt omdat je vergaderingen niet serieus neemt.

De Snap Camera-app kan worden gebruikt om elk gewenst filter ook toe te passen op Microsoft Teams-vergaderingen.

Het proces is hetzelfde. Laad eerst Snap Camera en pas het juiste filter toe. Als u vervolgens een Teams-gesprek voert, klikt u op het menupictogram en kiest u de Snap Camera als uw videoapparaat.

Dit zou het door jou gekozen filter op je camera moeten toepassen en het geklets moeten laten beginnen.

Ja, het is ook mogelijk om deze filters ook aan Skype-oproepen toe te voegen.

Laad Skype en klik op het menupictogram met drie stippen linksboven. Vervolgens:

Klik op instellingen

Klik op Audio en video

Klik op de vervolgkeuzelijst naast camera

Selecteer Snap Camera in plaats van uw standaardwebcam

Net als bij de andere apps voor videogesprekken, kunt u het filter vervolgens tijdens het gesprek wijzigen vanuit de Snap Camera-app.

Dezelfde logica kan met gemak van alles tot Slack en Skype worden gebruikt.

Als je een Snapchat-camera hebt geïnstalleerd en uitgevoerd, is het heel eenvoudig om ook filters toe te voegen aan Google Meet- oproepen. Ga naar meet.google.com en je krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek en de unieke oproeplink met andere mensen te delen.

Voordat je begint, zou je camera geactiveerd moeten zijn. Als dit niet het geval is, vraagt de browser mogelijk om toegang tot uw camera en microfoon, dus verleen dat eerst.

Als je de filters die al zijn toegepast niet ziet, maar alleen je standaard webcamweergave, klik dan op de drie stippen aan de rechterkant van de cameraweergave om het menu te openen.

Klik vervolgens op instellingen en video. Van daaruit zou je een vervolgkeuzelijst met cameraselectie moeten zien als je erop klikt, je kunt vervolgens Snap Camera selecteren als je hoofdcamera-optie. Klik vervolgens op klaar. Ga dan naar de Snap Camera-app en kies het filter dat je wilt toepassen. We genieten best van de banaan .

Als je al hebt geklikt om deel te nemen aan een gesprek, kun je je camera wijzigen door dezelfde stappen te volgen. Onderaan het venster zou je de knoppen moeten zien om je microfoon te dempen, op te hangen en video aan / uit te zetten. Aan de rechterkant zie je daar de menu-stippen, klik erop en volg de bovenstaande stappen. Genieten!

Er zijn duizenden Snapchat-filters om te gebruiken en uit te proberen. We hebben er een paar doorzocht om onze favorieten uit te kiezen om van te genieten. Deze kunnen ook worden gedownload en gebruikt op de standaard Snapchat-app, maar we hebben ze met hun naam vermeld, zodat je ze snel in de Snap Camera-app kunt vinden.

Wat wil je nog meer dan de mogelijkheid om lasers uit je ogen te schieten terwijl andere katten achter je door de ruimte vliegen. Waarschijnlijk een beetje storend voor een telefoontje, maar hilarisch en vermakelijk.

Hongerig? Dit filter maakt van jou een lekker tussendoortje. Hagelslag en zo. We kunnen niet anders dan aan Homer Simpson denken met deze. Misschien niet de sfeer waar u naar op zoek bent tijdens een professionele bijeenkomst?

Wees gewaarschuwd, de aubergine is een beetje gek. Het wiebelt en wiebelt overal met zelfs de minste beweging van het hoofd. We zullen niet eens beginnen over de implicaties van de emoji.

Word de klassieke kindershow-pinguïn met dit filter. We dagen je uit om ook tijdens je gesprekken de stem te laten horen.

Millennials zullen dit zeker goedkeuren. Een filter dat je in een avocado verandert, maar niet zomaar een avocado, een disco-liefhebbende. Nogmaals, er zit veel beweging in dit filter, dus wees gewaarschuwd dat het een beetje afleidt.

Er is momenteel misschien een tekort aan brood, maar je kunt in ieder geval je vrienden en collegas plagen met wat lekkere, loafy goedheid.

Dit filter geeft je camera een psychedelische uitstraling met niet alleen een vrij gekke paddenstoel, maar ook een aantal trippy kleuren en vormen die daarbij horen.

Een plagerij van de buitenwereld en ook een sappige rijpe rode tomaat. Er is iets verontrustends aan het zien van jezelf als een roze rode tomaat, compleet met ogen en mond.

Als u liever ergens anders bent dan midden in een vergadering, wat dacht u van een warm verlaten strand vol ananas? De enige vangst is dat je de ananas bent.

Verlaat het huis virtueel met een achtergrond die je in de echte wereld plaatst met enkele prachtige palmbomen. Dit filter wordt ook geleverd met een aantal serieuze zonnebrillen.

We kunnen niet anders dan aan Pickle Rick denken bij het toepassen van dit filter. Met een snelle klik verander je jezelf in een lachende, zwevende, prachtige augurk. Raar, geweldig en zeker om te entertainen.

De klassieke aardappel. Compleet met ogen, mond en ondergrondse locatie. Dit aardappelfilter slaagt erin om tegelijkertijd hilarisch en verontrustend te zijn. Genoeg om u te veranderen in een dieet met alleen vlees?

Word een beetje serieuzer met een filter dat je in een pen verandert. U kunt zelfs uw wenkbrauwen wiebelen om de punt uit en in te trekken. Misschien kunt u zich aanmelden om de vergadernotulen op te nemen?

Cheese Noodle Boss doet ons denken aan een van de muppets. Hilarische styling en ook een onderhoudend gezicht.

