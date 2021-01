Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Videoconferentieservices zijn enorm populair geworden, waardoor u virtueel anderen kunt ontmoeten wanneer persoonlijke gesprekken niet mogelijk zijn. Voor Zoom heeft dit geleid tot de creatie van een virtuele achtergrondfunctie waarmee je je achtergrond kunt veranderen om je te helpen doen alsof je in een bibliotheek, op het strand of vrijwel overal waar je maar wilt bent.

We laten u zien hoe u een virtuele achtergrond in Zoom hier of in de video onder aan de pagina (geen groen scherm vereist). In wezen kunt u elke afbeelding als achtergrond kiezen. Dit is handig als je een rommelige kamer of een rommelige omgeving hebt die je tijdens een videogesprek wilt verbergen. Zelfs Disney en DC zijn fans van Zooms virtuele achtergrondfunctie, omdat ze nu gratis afbeeldingen hebben gedeeld die mensen kunnen gebruiken.

Gewone mensen hebben hetzelfde gedaan op sociale media, wat heeft geresulteerd in een aantal behoorlijk hilarische en leuke Zoom-achtergrondideeën.

Heb je het gevoel dat je wat dystopische wanhoop aan je Zoom-oproep moet toevoegen? CD Project Red heeft een reeks Cyberpunk-afbeeldingen gedeeld die u kunt gebruiken.

De personages in The Office brachten het grootste deel van hun werkdagen door met praten met cameras. Nu doe je eigenlijk hetzelfde, maar dan met Zoom.

Als je baas denkt dat dit geen geschikte achtergrond is voor een vergadering, herinner hem dan eraan dat al het werk en niet spelen Jack een saaie jongen maakt. Al het werk en geen spel maakt Jack een saaie jongen. Al het werk en geen spel maakt Jack een saaie jongen. Al het werk en geen spel maakt Jack een saaie jongen.

Deze achtergrond laat je collegas in feite denken dat je huis echt in elkaar zit en schoon is.

Fox heeft gratis achtergronden van zijn populaire animatieserie vrijgegeven. Hierdoor lijkt het alsof je vanuit de woonkamer van de Simpsons werkt.

Fox bracht ook een achtergrond uit van Bobs Burgers en nog twee van Family Guy. Deze specifieke achtergrond is ook een goed voorbeeld van sociale afstand tussen Linda en Bob.

Laat uw collegas weten dat u veel liever Minecraft speelt dan dat u werkt. Natuurlijk kan je baas zich afvragen wat je de hele dag doet.

Iedereen kan zich op dit moment in ieder geval een klein beetje verhouden tot de This is Fine meme . Dus waarom zou u er niet uw Zoom-achtergrond van maken?

We kunnen allemaal wel een beetje oppikken gedurende de dag, dus het kan je zelfvertrouwen alleen maar helpen als je inlogt op je volgende videoconferentie en je ziet dat iemands vriend je komt bekijken.

Laat zien waar je staat bij het stelen van kantoorbenodigdheden door de volgende kantoorvergadering bij te wonen vanaf de trappen van de Hall of Justice, dankzij deze achtergrond vrijgegeven door DC Comics .

DC heeft ook een achtergrond vrijgegeven voor Batmans iconische schuilplaats, de Batcave. Gebruik deze zodat je met je collegas kunt bespreken waarom Batman een grote T-Rex en een 3 meter hoge Joker-poster in zijn Batcave heeft.

Disney tweette achtergronden van enkele van Pixars grootste hits, waaronder deze van Inside Out, plus Toy Story en Finding Nemo.

Als u iemand mist die in gesprek is, laat hem dan weten dat u uw fauteuil naast die van hen wilt plaatsen met deze achtergrond van Up.

Het Disney Princess-account op Facebook plaatste een verzameling achtergronden die waren geïnspireerd op Disney-verhalen, zoals deze met het iconische kasteel.

RuPaul plaatste vier verschillende achtergronden op het RuPauls Drag Race Twitter-account, zodat je het gevoel hebt dat je op de show bent.

Woon de volgende bijeenkomst live vanaf de maan bij!

Dit is de perfecte achtergrond voor alle Trekkies die naar een vergadering bellen. Zorg ervoor dat je Starfleet-uniform voor de gelegenheid wordt geperst.

Het Monterey Bay Aquarium heeft een pagina met achtergronden opgezet met verschillende watervrienden, waaronder deze afbeelding van kwallen.

Laat collegas weten dat je denkt dat Carole Baskin het zeker heeft gedaan, of dat je een fan bent van de Tiger King op Netflix, met een Joe Exotic-achtergrond.

Intimideer je collegas door ze te laten zien dat de koning van de monsters achter je staat. Legendary Pictures tweette deze afbeelding samen met een paar andere voor Zoom-achtergronden, waaronder een met King Kong.

Ruil je collegas in voor een co-piloot met deze Zoom-achtergrond uit de nieuwe film Top Gun: Maverick. Het officiële Twitter-account tweette deze afbeelding samen met een paar andere .

Het team achter de remake van Final Fantasy VII deelde vier prachtige sci-fi Zoom-achtergronden uit de aankomende game.

Het Twitter-account van John Wick 3: Parabellum heeft enkele achtergrondafbeeldingen gedeeld voor Zoom. Het enige probleem is dat we geen zaken mogen doen op continentale gronden.

Het onlangs uitgebrachte Animal Crossing is een grote hit geworden. We denken dat er geen betere manier is om een vriend of collega uit te nodigen op je eiland als je eenmaal buiten de klok bent dan met deze Zoom-achtergrond.

Een van de best lopende grappen op de The Simpsons-show zijn de belachelijke uitspraken op tekenen van verschillende locaties die het personage bezoekt. En dit gebeurt gewoon, ze vormen perfecte Zoom-achtergronden .

Het Knives Out Twitter-account raakte op de Zoom-achtergrondgekte door afbeeldingen te delen uit de blockbuster-film over moord-mysterie.

Woon je volgende virtuele oproep bij aan boord van een Federation Starship met de Zoom-achtergronden van Star Trek: Picard. Het officiële Star Trek Twitter-account tweette nog een paar afbeeldingen die je ook kunt gebruiken.

Het Twitter-account van Parks and Rec deelde ook achtergronden van de hitshow. Met onze favoriet kun je hetzelfde kantoor delen als Ron Swanson.

Als je geen genoeg kunt krijgen van Yorkshire Tea en de glooiende heuvels van het noorden van Engeland, dan zal deze achtergrond je zeker bevallen. Een typisch Engelse weergave compleet met een grote rode vliegmachine.

Deze Zoom-achtergrond zorgt ervoor dat iedereen zich een beetje rustiger voelt. Een klassieke scène met een prachtig uitzicht op het platteland, enkele kleine harige wezens en zelfs een klassiek cricketspel. Wat wil je nog meer? Een lekker brouwsel natuurlijk.

Kom je de dag niet door zonder een goed brouwsel? Deze achtergrond is alles wat je nodig hebt om je liefde voor thee te uiten.

Schitts Creek is misschien ten einde, maar dat betekent niet dat je niet kunt genieten van enkele van de herkenbare locaties als je Zoom-achtergronden. Er zijn er een paar beschikbaar om te downloaden en uw liefde voor de show te benadrukken.

Parks and Recreation is een andere solide favoriete show en ook een met direct herkenbare scènes. Nogmaals, er zijn een paar achtergronden om uit te kiezen . Perfect voor fans van de show.

Als je een gamer bent, heb je misschien een andere Zoom-stijl in gedachten. Wat dacht je van deze geweldige achtergrond van een van onze favoriete pc-games Kingdom Come: Deliverance. Deze achtergronden spelen zich af in een veel eenvoudigere tijd, lang voordat thuiswerken zelfs maar een ding was, en tonen een prachtig middeleeuws landschap.

Er is geen echt gevaar dat Stewie of Brian binnenwandelen terwijl je aan het bellen bent en dat is misschien wel jammer, maar dat maakt deze Family Guy-achtergrond niet minder cool.

Deze komt misschien wat op het juiste moment en vereist misschien een begripvol publiek, maar we houden van het ironische idee om een enorme stapel toiletrollen als onze vergaderingsachtergrond te hebben.

Als je een liefhebber bent van beeldende kunst, ben je misschien geïnteresseerd in de 100.000 gratis te gebruiken afbeeldingen die je kunt downloaden van Gettys Open Content-programma . Deze omvatten allerlei kunstwerken, van klassiekers tot modernere fotos. De werken van Vincent van Gogh zijn slechts een van de briljante mogelijke opties.

Vergaderingen zijn verwarrend. Zeker als je vanuit huis werkt en het grootste deel van de dag in je pyjama zit. Het is oké, we zijn er allemaal geweest. Toon uw verwarring met behulp van deze meme getransformeerd in een Zoom-achtergrond.

Windows XP is misschien allang dood, maar dat weerhoudt Bliss niet, de standaardachtergrond voor het besturingssysteem is een direct herkenbare klassieker. Nu kunt u tijdens uw Zoom-gesprekken uw leeftijd en uw liefde voor Microsoft laten zien.

CD Projekt Red heeft een aantal verschillende afbeeldingen uitgebracht van The Witcher 3 Wild Hunt (een van onze favoriete RPGs). Ideaal als je een fervent gamer bent en je liefde voor het geweldige spel wilt laten zien tijdens een Zoom-oproep.

Als die toren te onzedelijke herinneringen heeft voor je Zoom-bijeenkomst, wat dacht je van deze prachtige achtergrond, compleet met bergen en lokale fauna? Zolang er geen monsters verschijnen die moeten worden gedood, zou alles in orde moeten zijn, toch?

Begin uw Zoom-oproep met uitzicht op een oude afbrokkelende ruïnes. Het vormt het perfecte contrast met uw moderne videoconferentiegesprek en een herinnering aan hoe de buitenwereld er ook uitziet.

Naast het vrijgeven van achtergronden van The Witcher, heeft CD Projekt Red er ook verschillende gedeeld van de aankomende release Cyberpunk 2077 . Glorieuze futuristische uitzichten met een cyberpunk-twist.

Doe net alsof je weer op de Elfenschool bent en leert hoe je de kleine helper van de Kerstman kunt zijn met Will Farrell uit de film Elf.

Bekijk onze video over het gebruik van deze achtergronden en verander jezelf in andere leuke items met Snap camera hieronder:

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Chris Hall.