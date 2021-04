Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mensen houden ervan om in contact te blijven. Of dat nu is chatten met vrienden en familie tijdens videogesprekken , berichten sturen op WhatsApp of het basisstation aanraken terwijl je op afstand werkt met Microsoft Teams of Slack . Gamers zijn niet anders.

Vroeger maakten gamers gebruik van tekstchatdiensten zoals X-Fire of VOIP-servers zoals Mumble, Teamspeak of Ventrilo. Sindsdien hebben de zaken echter een lange weg afgelegd en zijn zowel de technologie als de eisen veranderd.

Nu heeft de moderne gamer iets nodig dat alles kan en Discord is de gratis software die precies dat doet.

Op een basisniveau is Discord een van de gemakkelijkste manieren om met je vrienden te communiceren via spraak, tekst en video. Als je Slack op de werkplek hebt meegemaakt, beschouw Discord dan als hetzelfde, alleen gericht op gamers en met veel meer functies.

Discord is multi-platform en kan overal worden gebruikt. Het is gratis te downloaden voor Windows, Mac, Android , iOS en zelfs Linux.

U kunt het ook rechtstreeks in een webbrowser gebruiken zonder het zelfs maar te downloaden. U kunt het dus niet alleen gebruiken terwijl u achter uw speelautomaat zit, maar u kunt ook in contact blijven als u onderweg bent.

Met Discord kunnen vrienden met elkaar chatten, hetzij één-op-één, hetzij als een groep via een server. U kunt het gebruiken om directe berichten naar vrienden te sturen, videogesprekken met hen te voeren, spraakchat te maken en zelfs het scherm te delen.

Als je eenmaal op een server zit, kun je lid worden van een voicechatkanaal om met andere gamers te praten die specifieke games spelen.

Discord is erg gebruikersgericht en kan zo privé of openbaar zijn als je wilt. Met Discord kun je kiezen:

Wie u toevoegt als vrienden en wie u kan toevoegen

Wie kan u directe berichten sturen

Wie je blokkeert

Op welke servers u zich aansluit

Wie kan lid worden van de servers die u maakt

De eerste stap om aan de slag te gaan met Discord, is door het op het door jou gekozen apparaat te downloaden. Dan moet u zich registreren voor een account . Het is vermeldenswaard dat hier geen kosten aan verbonden zijn. Discord is volledig gratis te gebruiken.

Bij het instellen van uw account raden we u ten zeerste aan een sterk en veilig wachtwoord te gebruiken en twee-factorenauthenticatie in te stellen om te voorkomen dat uw account door iemand anders wordt gebruikt en om het veilig te houden. Discord heeft een gedetailleerde gids voor het instellen van tweefactorauthenticatie voor de app, die de moeite van het bekijken waard is.

Nadat u bent ingelogd, heeft u toegang tot een aantal andere opties via het instellingenmenu. Klik op het tandwielpictogram linksonder in het scherm en je kunt vervolgens allerlei instellingen wijzigen.

Dit omvat zaken als privacy-instellingen, geautoriseerde apps, sneltoetsen, spraak- en video-instellingen en meer. Als u online veilig wilt blijven, raden we u aan eerst de privacy-instellingen te bekijken. Van daaruit kunt u Discord instellen om directe berichten te scannen en te voorkomen dat u iets ongepasts ontvangt.

Als u openbare servers gebruikt, kunt u er ook voor kiezen instellingen uit te schakelen waarmee serverleden u mogelijk ongewenste berichten kunnen sturen of u als vriend kunnen toevoegen.

Het is duidelijk dat een chat-app niet veel zin heeft als je niemand hebt om mee te praten. Gelukkig is het toevoegen van vrienden vrij eenvoudig. Wanneer je bent ingelogd en op de startpagina, zie je een optie gemarkeerd als vrienden en een grote groene knop voor "Vriend toevoegen". Vraag je vrienden wat hun Discord-tag is en je kunt ze vanaf hier toevoegen.

De Discord-tag van een gebruiker is de gebruikersnaam met een # en vier cijfers erachter. Dit ziet er ongeveer zo uit als provokedprawn # 3221 en is te vinden op de "My Account" -pagina van je instellingen.

Een andere, misschien eenvoudigere manier om vrienden aan Discord toe te voegen, is door er met de rechtermuisknop op te klikken wanneer u samen op een server bent en vervolgens op Vriend toevoegen te klikken. Deze opties werken natuurlijk alleen als de mensen die je probeert toe te voegen hun privacy-instellingen zo hebben ingesteld dat ze van iedereen uitnodigingen ontvangen.

U kunt ook vrienden toevoegen door uw andere accounts te koppelen. Voeg Facebook toe als verbinding onder het instellingenmenu en je kunt je vrienden van het sociale netwerk synchroniseren die Discord al gebruiken.

Er zijn een paar verschillende instellingen binnen Discord die we aanraden te wijzigen of aan te passen voordat je verder gaat.

Spraak- en video-instellingen: hier kunt u de invoer en uitvoer van uw microfoon en hoofdtelefoon kiezen, evenals de volumes. Het is een goed idee om deze instellingen en volumes te testen voordat u begint.

hier kunt u de invoer en uitvoer van uw microfoon en hoofdtelefoon kiezen, evenals de volumes. Het is een goed idee om deze instellingen en volumes te testen voordat u begint. Invoermodus: als onderdeel van de spraak- en video-instellingen vindt u "spraakactiviteit" en "push to talk" als opties onder de invoermodus. We raden u ten zeerste aan om push-to-talk te gebruiken. Hiervoor moet je elke keer dat je praat op een knop drukken, maar je zult snel ontdekken dat er niets ergers is dan een persoon op je voicechat-server die een microfoon heeft die constant hun toetsenbordgeluiden oppikt, een ventilator zoemt of een hond blaft in de achtergrond. Wees niet die persoon.

als onderdeel van de spraak- en video-instellingen vindt u "spraakactiviteit" en "push to talk" als opties onder de invoermodus. We raden u ten zeerste aan om push-to-talk te gebruiken. Hiervoor moet je elke keer dat je praat op een knop drukken, maar je zult snel ontdekken dat er niets ergers is dan een persoon op je voicechat-server die een microfoon heeft die constant hun toetsenbordgeluiden oppikt, een ventilator zoemt of een hond blaft in de achtergrond. Wees niet die persoon. Overlay: in de instellingen kun je Discord aanpassen zodat er een overlay verschijnt wanneer je speelt om te laten zien wie er aan het woord is. Het is goed om te weten met wie u aan het chatten bent tijdens het gamen. Zeker als je nieuwe vrienden wilt maken.

in de instellingen kun je Discord aanpassen zodat er een overlay verschijnt wanneer je speelt om te laten zien wie er aan het woord is. Het is goed om te weten met wie u aan het chatten bent tijdens het gamen. Zeker als je nieuwe vrienden wilt maken. Meldingen: een ander ding om aan te passen zijn meldingsgeluiden. Standaard maakt Discord allerlei geluiden als er dingen gebeuren, bijvoorbeeld als iemand je belt of zich bij het kanaal voegt. Als je push-to-talk hebt ingesteld, raden we je aan om PTT activeren en PTT deactiveren uit te schakelen, anders hoor je constant piepjes elke keer dat je op je toets drukt.

Als je eenmaal vrienden hebt toegevoegd en alle instellingen netjes zijn aangepast, is het ongelooflijk eenvoudig om aan de slag te gaan met chatten. Klik op je vriend aan de linkerkant en je kunt hem berichten sturen, klikken om hem te bellen en ook videochatten.

Discord biedt je ook tal van manieren om met je vrienden te chatten en te communiceren. U kunt eenvoudige tekst, emoticons gebruiken en zelfs gifs toevoegen. Met Discord kun je ook afbeeldingen delen, zodat je je vrienden screenshots van je winnende games kunt sturen zodat ze ze kunnen bewonderen.

De beste manier om van Discord te genieten, is echter met servers.

Discord-servers zijn gratis plaatsen waar mensen kunnen samenkomen om over games te praten of spraakkanalen te gebruiken om met vrienden te praten terwijl ze spelen. Je zult zien dat er allerlei soorten servers zijn. Game-ontwikkelaars hebben bijvoorbeeld vaak servers voor hun games, zodat gelijkgestemde gamers samen kunnen komen om de game te bespreken en ook nieuwe vrienden te maken.

Je zult ook clans, gemeenschappen en groepen mensen vinden met hun eigen Discord-server waarvoor ze je misschien uitnodigen.

Discord-servers zijn gratis te maken. Je hebt dus de mogelijkheid om je eigen server te maken die je vervolgens kunt gebruiken om vrienden voor uit te nodigen.

Volg deze stappen om uw eigen Discord-server te maken:

Log in op Discord Klik op het groene plusteken aan de linkerkant en klik op "maak een server" Eenmaal aangemaakt kunt u op het plusteken onder "tekstkanalen" en "spraakkanalen" klikken om nieuwe kanalen toe te voegen U vindt ook een vervolgkeuzemenu bovenaan onder de naam van de server waar u toegang hebt tot de serverinstellingen

Met serverinstellingen kunt u van alles doen. Vanaf hier kunt u rollen voor leden maken, inclusief het instellen van beheerdersbevoegdheden voor vertrouwde vrienden. U kunt ook moderatieniveaus instellen om te voorkomen dat nieuwe gebruikers tekstchat spammen of ongepaste berichten verzenden. U kunt zelfs aangepaste emojis toevoegen en een widget voor uw server maken die u hier ook elders kunt delen.

Zodra uw Discord-server is gemaakt, klikt u met de rechtermuisknop op het tekstkanaal of spraakkanaal en klikt u op uitnodigen om vervolgens uw vrienden een uitnodiging te sturen of een link te maken waarmee anderen zich bij uw server kunnen aanmelden. U kunt een vervaltijd instellen, het maximale aantal keren gebruiken en zelfs aanvinken om het lidmaatschap ook tijdelijk te maken als u wilt weten wie er bij uw server komt.

De tekstkanalen van Discord zijn handig voor van alles. Je kunt ze instellen voor algemeen geklets, om specifieke spellen te bespreken, om spelsessies met je vrienden te organiseren of gewoon om dingen die je online hebt gevonden te delen.

Spraakkanalen zijn chatrooms die u alleen voor VOIP-doeleinden kunt gebruiken. Ga naar een kanaal en praat met uw vrienden via uw headset en beleef een geweldige tijd.

Het is vermeldenswaard dat de server u verschillende bedieningselementen biedt, afhankelijk van of u de server hebt gemaakt of niet. U kunt eenvoudige dingen doen, zoals het volume van een andere gebruiker in spraakkanalen verhogen of verlagen door eenvoudig met de rechtermuisknop op hun naam te klikken en een volumeschuifregelaar aan te passen. Er zijn ook opties om te dempen, te schoppen, te verbannen en meer als je de server instelt of de juiste privileges hebt.

Wanneer u zich op een server bevindt, kunt u uzelf ook dempen en doven om te voorkomen dat u wordt gehoord of anderen hoort wanneer u rustige tijd nodig heeft. Als alternatief is er meestal een AFK-kanaal (weg van toetsenbord) wanneer je het nodig hebt.

Als je een Discord-server maakt en je wilt dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen, dan kun je een regelskanaal maken. Het is ook mogelijk om ervoor te zorgen dat nieuwe leden deze regels lezen voordat ze iets anders gaan doen.

communityservers kunnen er nu voor zorgen dat nieuwelingen de regels van het huis lezen (dwz: doe je schoenen uit alstublieft) voordat ze binnenkomen met regelscreening



stel het in serverinstellingen> community> lidmaatschapsscreening pic.twitter.com/2YEqJrDqej - Discord (@discord) 21 december 2020

U kunt deze instellingen openen vanuit het menu met serverinstellingen door naar serverinstellingen> gemeenschap> lidmaatschapscontrole te gaan.

Net als het maken van uw eigen Discord-server, is het ook gemakkelijk om u bij een server aan te sluiten.

U kunt ook lid zijn van meer dan één Discord-server. In feite kunt u met heel weinig gedoe lid worden van meerdere servers. Het lidmaatschap is beperkt tot maximaal 100 servers.

Om lid te worden van een Discord-server heb je eerst een uitnodiging van een vriend of servereigenaar nodig. Vraag hen om een link voor u te maken. Klik vervolgens op het plus-symbool aan de linkerkant van de server en klik op de knop "lid worden van een server". Hiermee kunt u de link invoeren en aan de slag gaan. U kunt ook gewoon op de hyperlink klikken en Discord wordt geladen met de nieuwe server open.

Als een link niet werkt, kan het zijn dat u een verlopen code heeft ontvangen, van de server bent verbannen of omdat het gewoon een slechte code is.

Als u zich aanmeldt bij een grotere server, zult u merken dat de dingen soms een beetje overweldigend worden. Als tekstkanalen veel worden gebruikt, wordt je gebombardeerd met meldingen of pictogrammen wanneer een kanaal er een nieuw bericht in krijgt. We vinden dat het vaak het beste is om kanalen te dempen die u niet nodig heeft of waarvan u niet wilt horen.

Klik met de rechtermuisknop op een tekstkanaal en je kunt ervoor kiezen om het kanaal in zijn geheel te dempen of het zo in te stellen dat je alleen wordt gewaarschuwd als iemand je noemt.

In kanalen is het mogelijk om gebruikers rechtstreeks te vermelden met @gebruikersnaam. Typ hun naam en vervolgens uw bericht en ze krijgen een melding. Je kunt ook andere commandos zoals @here of @everyone gebruiken om iedereen op de server te waarschuwen. Als er mensen zijn die van de aandacht houden, kunnen ze dat gebruiken en misbruiken en je wordt er gek van. Maak je geen zorgen, je kunt de meldingen altijd uitschakelen, zodat je nooit een melding krijgt als je dat niet wilt.

Er zijn verschillende opdrachten die u op Discord-servers kunt gebruiken. Deze geven je snel toegang tot instellingen of laten je eenvoudige dingen doen, zoals het toevoegen van een hilarische gif midden in een chat.

Basisopdrachten zijn onder meer:

@gebruikersnaam - Dit vermeldt een bepaalde gebruiker en zal hem op de hoogte stellen van uw bericht. Vervang "gebruikersnaam" door de naam van de persoon op de server om hem een bericht te sturen.

- Dit vermeldt een bepaalde gebruiker en zal hem op de hoogte stellen van uw bericht. Vervang "gebruikersnaam" door de naam van de persoon op de server om hem een bericht te sturen. @here of @everyone - waarschuwt iedereen om hun aandacht te trekken voor iets speciaals

waarschuwt iedereen om hun aandacht te trekken voor iets speciaals / giphy term - Voeg een gif in het tekstchatkanaal in

Voeg een gif in het tekstchatkanaal in / bijnaam - Het is mogelijk om een nieuwe bijnaam specifiek voor de server in te stellen als u niet tevreden bent met uw huidige naam zonder uw gebruikersnaam volledig te wijzigen

Het is mogelijk om een nieuwe bijnaam specifiek voor de server in te stellen als u niet tevreden bent met uw huidige naam zonder uw gebruikersnaam volledig te wijzigen / TTS-bericht - met deze opdracht wordt uw bericht hardop voorgelezen door een tekst-naar-spraaksynthesizer. Wees voorzichtig, want het wordt snel uitgeschakeld door serverbeheerders als het te veel wordt gebruikt

deze opdracht wordt uw bericht hardop voorgelezen door een tekst-naar-spraaksynthesizer. Wees voorzichtig, want het wordt snel uitgeschakeld door serverbeheerders als het te veel wordt gebruikt / spoiler bericht - hiermee kun je een bericht sturen maar verborgen achter een spoilerwaarschuwing om te stoppen met het verpesten van dingen voor mensen.

hiermee kun je een bericht sturen maar verborgen achter een spoilerwaarschuwing om te stoppen met het verpesten van dingen voor mensen. ​

Er zijn een paar andere opdrachten die u ook kunt gebruiken, maar dit zijn de beste. Ze zijn ook aan verandering onderhevig, aangezien Discord regelmatig wordt bijgewerkt en verbeterd.

Standaard is Discord al behoorlijk rijk aan functies en ook intelligent. Naarmate een server groeit, kan het echter moeilijk zijn om dingen te beheren en in de gaten te houden. Discord-bots zijn op verschillende manieren nuttig. U kunt bots aan uw server toevoegen om te helpen bij het modereren of andere slimme dingen te doen, zoals ook integreren met andere services en apps.

Er zijn verschillende officieel ondersteunde serverbots beschikbaar en ook niet-officiële, waaronder:

Moderatiebots: deze bots zijn ontworpen om uw server automatisch te beheren. Ze zullen spam voorkomen, het blokkeren van gebruikers afhandelen en het ook gemakkelijker maken om admin-commandos uit de chat te gebruiken. Voorbeelden van moderatiebots zijn MEE6 , Dyno , GAwesomeBot en Gaius .

deze bots zijn ontworpen om uw server automatisch te beheren. Ze zullen spam voorkomen, het blokkeren van gebruikers afhandelen en het ook gemakkelijker maken om admin-commandos uit de chat te gebruiken. Voorbeelden van moderatiebots zijn MEE6 , Dyno , GAwesomeBot en Gaius . Vertaalbots: als uw server gebruikers van over de hele wereld heeft, is een bot die in meerdere talen kan vertalen, ongetwijfeld een welkome aanvulling. New View doet precies dat .

als uw server gebruikers van over de hele wereld heeft, is een bot die in meerdere talen kan vertalen, ongetwijfeld een welkome aanvulling. New View doet precies dat . Afbeeldingsbots: Verhoog uw server met bots die afbeeldingen kunnen binnenhalen die verder gaan dan uw gebruikelijke gifs. Dank Memer belooft je Discord-server te vullen met hilarische memes.

Verhoog uw server met bots die afbeeldingen kunnen binnenhalen die verder gaan dan uw gebruikelijke gifs. Dank Memer belooft je Discord-server te vullen met hilarische memes. Muziekbots: deze bots brengen muziek naar uw server via YouTube, SoundCloud, Twitch en andere services. Rythm-bot wordt ook geleverd met songteksten, verschillende opdrachten en meer.

deze bots brengen muziek naar uw server via YouTube, SoundCloud, Twitch en andere services. Rythm-bot wordt ook geleverd met songteksten, verschillende opdrachten en meer. Game bots: inactieve handen zijn het spel van de duivel. Als servergebruikers niet aan het gamen of chatten zijn, kunt u ze bezig houden met gamebots. Cafe is een interessant voorbeeld.

We weten al dat het mogelijk is om je gaming te streamen op Twitch, YouTube, Mixer en meer. Maar als je naar een kleiner publiek wilt streamen, kun je de Go Live-modus van Discord gebruiken om je gameplay aan je vrienden te laten zien.

Volg deze stappen om op Discord te streamen:

Klik op de kleine tv-knop met een pijl naast je profielinstellingen linksonder in de app Selecteer de applicatie of het scherm dat u wilt streamen Kies vervolgens het spraakkanaal waarin u wilt streamen Klik vervolgens op Live gaan en je bent live zodat mensen kunnen kijken Klik op uitnodigen om een directe link te pakken en aan je vrienden te geven om te bekijken

Je vindt een picture-in-picture-weergave van je stream in de hoek van Discord. U kunt hier ook de streamkwaliteit en framesnelheid aanpassen. Hoewel je een Discord Nitro-abonnement nodig hebt om de hogere 1080p- en 4K-instellingen hier te krijgen.

Om andere gebruikers te bekijken die streamen, hoeft u alleen maar op het "live" -pictogram te letten bij hun naam in de spraakkanalen. Klik op hun gebruikersnaam en je kunt vervolgens op de knop "bekijk stream" klikken om het plezier te zien ontvouwen.

Het is vermeldenswaard dat de Go Live-functie van Discord je normaal naar maximaal 10 mensen laat streamen, maar momenteel een limiet van 50 heeft .

U kunt niet alleen live gaan op Discord, maar ook uw scherm delen met individuen en kleine groepen. Dit is perfect als een vriend technische ondersteuning nodig heeft of als je iemand gewoon iets wilt laten zien zonder het gedoe van het vastleggen van video en het uploaden naar YouTube.

Om het delen van schermen te starten, moet u eerst een videogesprek starten. Klik op een vriend, klik op het videocamerapictogram bovenaan Discord en start het gesprek. Je ziet dan het pictogram voor scherm delen onder aan het scherm. Klik daarop en je krijgt de optie om te kiezen welk scherm of welke applicatie je wilt delen.

Lees hier meer over het delen van schermen op Discord .

Discord is voor het grootste deel gratis te gebruiken. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de app of het starten van een server. Als u echter van de ervaring houdt, kunt u zich abonneren op Discord Nitro .

Nitro verbetert je toch al geweldige Discord-ervaring met toegang tot zaken als geanimeerde emojis, grotere bestandsuploads, streamingopties van hogere kwaliteit en meer. Het kost $ 9,99 per maand of $ 99,99 per jaar. Nitro is een goede manier om je steun voor Discord te tonen en daarmee ook te pronken.

Voor de Discord pro-gebruiker zijn er een aantal sneltoetsen die u kunt gebruiken om snel met Discord in contact te komen en uw bericht te laten horen. Hier zijn slechts enkele van de beste. Druk eerst op de tab op uw toetsenbord, gebruik vervolgens uw pijltoets om een bepaald bericht te markeren en gebruik deze sneltoetsen:

Q - bericht citeren

+ - reactie toevoegen

r - antwoord op bericht

p - pin bericht

ALT + Enter - markeer als ongelezen

Stage-kanalen zijn een optie die kan worden gebruikt door communityservers . Deze bieden gebruikers de mogelijkheid om live chats uit te zenden naar een vast publiek.

Met een Stage Channel kunnen gebruikers een plek creëren waar mensen op een comfortabele en boeiende manier aan een publiek kunnen presenteren.

Bij de opstelling zijn er drie specifieke rollen: sprekers, moderators en het publiek. Sprekers zijn de enigen die kunnen praten in het kanaal, terwijl de moderators er zijn om de zaken te laten stromen. Het publiek is er om te luisteren, maar kan aangeven dat ze willen praten als het publiek mag deelnemen.

Op dit moment zijn Stage Channels alleen beschikbaar voor communityservers (leeshier hoe je dat kunt inschakelen ). Maar als je er een maakt, kun je allerlei audiogerichte evenementen organiseren, zoals spraaksessies, interviews, leesclubs, presentaties en meer.

Publieksleden kunnen weggaan en meedoen in een opwelling, zonder de spreker te onderbreken en het geheel is ontworpen om naadloos te zijn.

Geschreven door Adrian Willings.