Wat is Zoom en hoe werkt het? Plus tips en trucs

(Pocket-lint) - In 2020 is Zoom een van de toonaangevende software-apps voor videoconferenties geworden. Het stelt je in staat virtueel met collegas te communiceren wanneer persoonlijke ontmoetingen niet mogelijk zijn, en het is ook enorm succesvol geweest voor sociale evenementen.

Vergis je niet: Zoom is een essentiële tool voor kleine, middelgrote en grote teams die contact willen houden en hun dagelijkse workflows willen voortzetten met minimale verstoring - en die ook een favoriet wordt bij individuen.

Zoom is een cloudgebaseerde videoconferentieservice die u kunt gebruiken om virtueel met anderen te vergaderen - via video of alleen audio of beide, terwijl u live chats houdt - en u kunt die sessies opnemen om later te bekijken. Meer dan de helft van de Fortune 500-bedrijven heeft naar verluidt Zoom gebruikt in 2019 en heeft in 2020 zelfs nog grotere hoogten bereikt en claimt onlangs 300 miljoen dagelijkse deelnemers aan Zoom-vergaderingen.

Als mensen het over Zoom hebben, hoor je meestal de volgende zinnen: Zoom Meeting en Zoom Room. Een Zoom-vergadering verwijst naar een videoconferentievergadering die wordt gehost met Zoom. U kunt deelnemen aan deze vergaderingen via een webcam of telefoon. Ondertussen is een Zoom Room de fysieke hardware-installatie waarmee bedrijven Zoom Meetings kunnen plannen en starten vanuit hun vergaderruimtes.

Zoom Rooms vereist een extra abonnement bovenop een Zoom-abonnement en is een ideale oplossing voor grotere bedrijven.

Hier zijn de kernfuncties van Zoom:

Een-op-een-vergaderingen: Host onbeperkt een-op-een-vergaderingen, zelfs met het gratis abonnement. Videoconferenties voor groepen: gastheer voor maximaal 500 deelnemers (als u de add-on "grote vergadering" koopt). Met het gratis abonnement kunt u echter videoconferenties houden van maximaal 40 minuten en maximaal 100 deelnemers. Scherm delen: ontmoet één-op-één of met grote groepen en deel uw scherm met hen zodat ze kunnen zien wat u ziet.

Zoom maakt één-op-één chatsessies mogelijk die kunnen uitgroeien tot groepsgesprekken, trainingssessies en webinars voor interne en externe doelgroepen, en wereldwijde videovergaderingen met maximaal 1.000 deelnemers en maar liefst 49 videos op het scherm. Het gratis niveau maakt onbeperkte een-op-een-vergaderingen mogelijk, maar beperkt groepssessies tot 40 minuten en 100 deelnemers. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 15 per maand per host.

Zoom biedt vier prijsniveaus (exclusief een Zoom Room-abonnement):

Zoom gratis: deze laag is gratis. U kunt een onbeperkt aantal vergaderingen houden. Groepsbijeenkomsten met meerdere deelnemers mogen maximaal 40 minuten duren en vergaderingen kunnen niet worden opgenomen. Zoom Pro: deze laag kost $ 14,99 / £ 11,99 per maand en gastheer van de vergadering. Hiermee kunnen gastheren persoonlijke vergaderings-IDs maken voor repetitieve Zoom-vergaderingen en kunnen vergaderingen worden opgenomen in de cloud of op uw apparaat, maar de duur van groepsbijeenkomsten wordt beperkt tot 24 uur. Zoom Business: dit niveau kost $ 19,99 / £ 15,99 per maand en gastheer van de vergadering (minimaal 10). Hiermee kunt u Zoom-vergaderingen voorzien van vanity-URLs en bedrijfsbranding, en het biedt transcripties van Zoom-vergaderingen die zijn opgenomen in de cloud, evenals toegewijde klantenondersteuning. Zoom Enterprise: dit niveau kost $ 19,99 / £ 15,99 per maand en per host van de vergadering (minimaal 100) en is bedoeld voor bedrijven met meer dan 1.000 werknemers. Het biedt onbeperkte cloudopslag voor opnames, een klantensuccesmanager en kortingen op webinars en Zoom Rooms. Optioneel - Zoom Rooms: als u Zoom Rooms wilt opzetten, kunt u zich aanmelden voor een gratis proefperiode van 30 dagen, waarna Zoom Rooms een extra $ 49 / £ 39 per maand en kamerabonnement nodig heeft, terwijl webinars met Zoom $ 40 / £ 32 per maand en gastheer.

De desktop-app is beschikbaar voor Windows en macOS , terwijl de mobiele app beschikbaar is voor Android en iOS .

Met alle apps kunt u deelnemen aan een vergadering zonder in te loggen, maar u kunt ook inloggen met een Zoom-account, Google, Facebook of SSO. Van daaruit kunt u een vergadering starten, deelnemen aan een vergadering, uw scherm delen in een Zoom Room door de vergaderings-ID in te voeren, Zoom Meetings starten, uw microfoon in- / uitschakelen, de video starten / stoppen, anderen uitnodigen voor de vergadering, uw schermnaam, chat tijdens de vergadering en start een cloudopname.

Als u een desktopgebruiker bent, kunt u ook een lokale opname starten, peilingen maken, uw Facebook live op Facebook uitzenden en meer. Met andere woorden, de desktop-app is uitgebreider, maar als je een gratis gebruiker bent, kun je nog steeds veel kilometers halen uit de mobiele app.

Naast de verschillende andere downloads van de Zoom-app is het ook mogelijk om Zoom op andere manieren te gebruiken. Er is bijvoorbeeld een Zoom Outlook-plug-in die is ontworpen om rechtstreeks in uw Microsoft Outlook-client of als invoegtoepassing voor Outlook op internet te werken . Deze Outlook-plug laat een Zoom-knop rechtstreeks in de standaard Outlook-werkbalk vallen en laat u een Zoom-vergadering starten of plannen met een simpele klik.

Een ander hulpmiddel om snel een Zoom-vergadering te starten of te plannen, is een extensie voor uw favoriete browser. Er is een Zoom Chrome-extensie en Zoom Firefox-add-on waarmee u een Zoom-vergadering kunt plannen via Google Agenda. Een simpele klik op de zoomknop en u kunt een vergadering starten of een vergadering plannen voor later, waarbij alle informatie over de vergadering wordt verzonden via Google Agenda, zodat deelnemers gemakkelijk kunnen deelnemen.

Het is vrij lastig om deel te nemen aan een Zoom-vergadering in uw browser zonder de app te gebruiken. Het is echter mogelijk. U kunt bijvoorbeeld rechtstreeks deelnemen aan een vergadering door een Zoom-webclientlink te gebruiken die er ongeveer zo uitziet: zoom.us/wc/join/your-meeting-id.

Sommige slimme bods hebben ook een browserextensie ontwikkeld waarmee u rechtstreeks vanuit uw browser kunt deelnemen aan een Zoom-vergadering zonder het gedoe van de app. Dit is ideaal als je een veilige werklaptop gebruikt waarop je bijvoorbeeld geen apps kunt installeren.

Deze extensie is momenteel beschikbaar voor Chrome en Firefox . Het is echter vermeldenswaard dat het niet officieel is gemaakt door Zoom.

Het is eigenlijk mogelijk om Zoom op uw tv te laten werken, zodat u een videogesprek op het grote scherm kunt voeren. We hebben een gedetailleerde gids geschreven over de verschillende manieren waarop u Zoom op uw tv kunt krijgen, die de moeite van het bekijken waard is.

Er zijn een paar verschillen tussen de betaalde en gratis Zoom-abonnementen die het vermelden waard zijn.

U kunt de Zoom-app downloaden op uw computer of telefoon en deelnemen aan een vergadering met een opgegeven vergaderings-ID. U kunt ervoor kiezen om audio of video uit te schakelen voordat u zich aanmeldt. U kunt zelfs uw gratis Zoom-account maken, bijvoorbeeld door uw Google-account te koppelen, en van daaruit kunt u een nieuwe vergadering maken, er een plannen, deelnemen aan een vergadering, een scherm delen, contacten toevoegen, enzovoort.

Houd er rekening mee dat u slechts op één computer, één tablet en één telefoon tegelijk bij Zoom kunt zijn aangemeld. Als je inlogt op een extra apparaat terwijl je bent ingelogd op een ander apparaat van hetzelfde type, zegt Zoom dat je automatisch wordt uitgelogd op het eerste apparaat.

U kunt zich aanmelden en Zoom downloaden naar uw computer met uw zakelijke e-mailadres als uw systeembeheerder een Pro-, Business- of Enterprise-account heeft. U wilt Zoom dan synchroniseren met uw agenda, zodat u Zoom-vergaderingen kunt plannen en externe deelnemers kunt uitnodigen om deel te nemen.

Als je een Zoom Room opzet, heb je een computer nodig om Zoom Meetings te synchroniseren en uit te voeren en een tablet voor deelnemers om de Zoom Meetings te starten. Je hebt ook een microfoon, camera en luidspreker nodig, ten minste één HDTV-monitor om deelnemers op afstand weer te geven, en een HDMI-kabel om computerschermen op een scherm te delen, evenals een internetkabel voor je verbinding.

U moet ook "Zoom Rooms for Conference Room" downloaden op de computer in de kamer en "Zoom Room Controller" voor de tablet in de vergaderruimte. U kunt die ruimten vervolgens synchroniseren met de gedeelde agenda van uw bedrijf, zodat medewerkers kunnen zien welke vergaderruimten beschikbaar zijn.

Onlangs zijn er een aantal zorgen geuit over Zoom, zowel in termen van veiligheid als problemen met ongewenste gasten die bekend staan als Zoombombers .

Het bedrijf heeft verschillende maatregelen genomen om deze problemen tegen te gaan en gebruikers gerust te stellen over het belang van beveiliging en privacy. Dit omvat eenvoudige dingen zoals het verwijderen van de vergaderings-ID uit de titelbalk van het gesprek, zodat als gebruikers schermafbeeldingen online delen, de vergadering niet wordt blootgesteld aan toekomstig misbruik.

Het bedrijf heeft een aantal updates voor de app uitgebracht om de beveiligingsreferenties te verbeteren.

De toenemende bekendheid van Zoom moet ertoe leiden dat de dienst wordt misbruikt door internettrollen en mensen die te veel tijd over hebben. Sommige mensen hebben openbare en onzekere Zoom-bijeenkomsten opgezocht en zichzelf binnengelaten, en vervolgens andere mensen aan het bellen "gebombardeerd" met grafische videos, pornografie en andere ongepaste inhoud.

We hebben een tijdje geleden een handleiding geschreven over hoe je Zoombombing kunt stoppen en er zijn verschillende manieren om dit te voorkomen, waaronder het beveiligen van je oproepen, het voorkomen van schermdeling en zelfs het uitschakelen van video. Het team achter Zoom voert ook regelmatig verbeteringen door om uw oproepen te beveiligen en veilig te houden.

Zoom is bijgewerkt met verschillende beveiligingswijzigingen om gebruikers gerust te stellen. Een daarvan is de vereiste van een standaard wachtwoord voor Zoom-vergaderingen . Dit, gecombineerd met virtuele wachtkamers , zorgt ervoor dat alleen de mensen die voor de oproep zijn uitgenodigd, ook daadwerkelijk binnen mogen.

Nog een stap om ervoor te zorgen dat oproepen voor iedereen veilig en veilig zijn.

Zoom heeft het ook gemakkelijk gemaakt om uw vergaderingen te beheren en te beveiligen wanneer ze plaatsvinden. Er is een reeks beveiligingshulpmiddelen die u nu met een paar klikken kunt openen, waaronder de mogelijkheid om de vergadering te vergrendelen wanneer deze is begonnen, zodat er geen nieuwe mensen kunnen deelnemen, huidige deelnemers aan het gesprek te verwijderen, deelnemers te dempen en ook privéchat uit te schakelen.

Om toegang te krijgen tot de Zoom-beveiligingstools, kunt u eenvoudig op de beveiligingsknop klikken die in het venster wordt weergegeven wanneer het gesprek plaatsvindt, of de muisaanwijzer op een deelnemer plaatsen om specifiek met hen te communiceren - om ze bijvoorbeeld uit het gesprek te verwijderen.

Het is nu mogelijk om deelnemers aan het gesprek te melden die niet welkom zijn of problemen veroorzaken. U kunt ze niet alleen uit het gesprek verwijderen, maar u kunt nu ook een rapport naar het Zoom Trust and Safety-team sturen om misbruik van het systeem op te lossen. Dit zal helpen om ze in de toekomst van de service te blokkeren en ook andere oproepen te verstoren.

Om dit te doen, klikt u op de beveiligingsknop op de vergadering en vervolgens op rapporteren.

In oktober 2020 onthulde Zoom de openbare bèta voor OnZoom. Het wordt beschreven als een online evenementenplatform en marktplaats waarmee betaalde Zoom-gebruikers evenementen kunnen creëren, hosten en er inkomsten mee kunnen genereren, zoals fitnesslessen, concerten, stand-up- of improvisatieshows of muzieklessen.

"We waren vernederd en geïnspireerd door alle verbazingwekkende manieren waarop de wereld zich aanpaste aan een letterlijke stopzetting van persoonlijke evenementen tijdens COVID-19. Toen bedrijfseigenaren, ondernemers en organisaties van elke omvang een manier moesten vinden - hoe dan ook - om op koers blijven en diensten blijven verlenen aan hun klanten, velen wendden zich tot Zoom, ”legt Zoom uit. "OnZoom vereenvoudigt die ervaring."

OnZoom is een uitbreiding van Zooms platform. Het bedrijf heeft in wezen functies voor het ontdekken van evenementen en het genereren van inkomsten toegevoegd, waardoor betaalde Zoom-gebruikers "eenmalige evenementen, een serie evenementen en drop-ins" kunnen plannen en hosten voor maximaal 1000 bezoekers. Betaalde Zoom-gebruikers kunnen kaartjes aanbieden en verkopen met OnZoom, en andere gebruikers kunnen een lijst met openbare evenementen doorzoeken om die kaartjes online te kopen.

Als bezoeker die OnZoom wil gebruiken, kun je voor evenementen betalen via PayPal en de bekende creditcards of OnZoom-tickets kopen en cadeau doen aan vrienden en familie. Bezoek onzoom.com voor meer informatie over hoe OnZoom werkt. Zoom heeft ook deze pagina met veelgestelde vragen voor bezoekers die willen deelnemen aan OnZoom-evenementen. Als je wilt beginnen met het hosten van een OnZoom-evenement, is er hier ook een pagina met veelgestelde vragen .

Bij de lancering werkt Zoom samen met WW (voorheen Weight Watchers) om virtuele workshopevenementen te organiseren met Zoom. Andere lanceringspartners zijn onder meer de Life Rolls On non-profit stichting en Beautiful Bestemmingen voor entertainmenttoerisme.

In oktober 2020 kondigde Zoom Zapps aan, oftewel apps waartoe zowel gratis als betaalde Zoom-gebruikers toegang hebben binnen het Zoom-platform.

"Zie Zapps als een app store precies daar waar je die het meest nodig hebt: in een Zoom-vergadering, ruimte, chat, webinar, telefoongesprek en zelfs je contactenlijst", kondigde Zoom aan terwijl hij uitlegde dat Zapps "de productiviteit kan verbeteren en meer kan helpen creëren. boeiende ervaringen ".

Lanceringspartners zijn onder meer Atlassian, Asana, Box, Dropbox, Slack, Wrike, Coursera, Kahoot !, Kaltura, HubSpot, Chorus, Gong, Cameo, Exer, Slido, Lucidspark, Miro, Mural, ServiceNow en PagerDuty. Je kunt bijvoorbeeld de Dropbox Zapp gebruiken om het document waaraan je hebt gewerkt te delen, of je kunt een poll opzetten met de Slido Zapp, of je kunt de Asana Zapp openen en updates doen over teamprojecten.

De eerste van deze Zapps zal eind 2020 landen. Zoom is van plan om in de toekomst meer ontwikkelaars een Zapp aan te bieden.

Gebruikers kunnen goedgekeurde Zapps zoeken en toevoegen en deze rechtstreeks in hun Zoom-accounts integreren. Bezoek zoom.us/zapps om demo-videos te bekijken. Zoom heeft ook een blogpost waarin wordt beschreven hoe u aan de slag kunt gaan met Zapps wanneer ze eindelijk in de Zoom-app voor iedereen starten.

Met Zoom kunt u terugkerende vergaderingen maken. U kunt de gewenste oproepinstellingen één keer instellen en ze daar elke keer dat u van plan bent te ontmoeten, en u kunt deelnemen aan gesprekken met elke keer dezelfde URL. Log in de mobiele Zoom-app in, klik op schema, tik op de optie Herhalen en selecteer een herhaling. Voor meer informatie over het plannen van vergaderingen in het algemeen en alle vergaderinstellingen, zie Zooms FAQ over het plannen van vergaderingen .

Met Zoom kunt u oproepen opnemen als videos. Hiervoor heeft u wel toestemming nodig. De gastheer van de vergadering moet opnamen inschakelen in de instellingen. Het is de moeite waard om uw accountinstellingen te controleren om er zeker van te zijn dat opname is ingeschakeld voordat u begint.

Log in op uw Zoom-account Klik om accountinstellingen / vergaderingsinstellingen te bekijken Navigeer naar het tabblad Opname en klik om video-opname in te schakelen

Het is vermeldenswaard dat Zoom-beheerders opname voor iedereen kunnen activeren, voor gebruikers of groepen. Hier vindt u meer richtlijnen voor opname-instellingen .

Om een Zoom-vergadering op te nemen, moet u kiezen of u de lokale of cloudoptie wilt gebruiken.

Lokaal betekent dat u het videobestand zelf op uw computer of in een ander opslaggebied opslaat. Met Cloud, dat alleen voor betalende abonnees is, slaat Zoom de video voor u op in de cloudopslag. Maar om videos op te nemen, heb je Zoom nodig op macOS, Windows of Linux. Wanneer u een vergadering opneemt en Opnemen in de cloud kiest, worden de video-, audio- en chat-tekst opgenomen in de Zoom-cloud.

Wanneer de Zoom-oproep begint, zou u onder aan het scherm een optie moeten zien om op te nemen. Als u daarop klikt, kunt u lokaal of in de cloud opnemen.

Als je de optie om op te nemen niet ziet, controleer dan je instellingen in de webapp (onder Mijn vergaderinstellingen) of laat je accountbeheerder dit inschakelen. De opnamebestanden kunnen naar een computer worden gedownload of vanuit een browser worden gestreamd.

Tijdens de vergadering kunt u ook zien welke deelnemers de vergadering opnemen en die van de vergadering krijgen ook te horen wanneer de vergadering wordt opgenomen. Wanneer het gesprek voorbij is, converteert Zoom automatisch de opname naar een bruikbaar MP4-videobestand.

Het is ook mogelijk om Zoom-vergaderingen en -gesprekken op mobiel op te nemen. Dit gebeurt echter via cloudopnames, dus je hebt een betaald Zoom-lidmaatschap nodig om deze functie te gebruiken. Het is ook vermeldenswaard dat de cloudopslag beperkt is, dus wees voorzichtig met het aantal vergaderingen dat u opneemt terwijl u de mobiele app gebruikt.

Volg deze stappen om een Zoom-oproep op uw mobiel op te nemen:

Open de Zoom-app op je mobiel Klik om deel te nemen of een vergadering te starten Klik op het menu met drie stippen rechtsonder in het scherm Klik op Opnemen in de cloud of opnemen Je ziet dan een opnamepictogram en de mogelijkheid om de opname te pauzeren of te stoppen Zodra het gesprek is afgelopen, vindt u de opname in het gedeelte "Mijn opnamen" van de Zoom-site

Wanneer u lokaal opneemt, worden Zoom-oproepopnames opgeslagen in de Zoom-map op uw pc of Mac. Deze zijn te vinden op deze locaties:

PC: C: \ Gebruikers \ Gebruikersnaam \ Documenten \ Zoom

C: \ Gebruikers \ Gebruikersnaam \ Documenten \ Zoom Mac: / Gebruikers / Gebruikersnaam / Documenten / Zoom

U hebt eenvoudig toegang tot Zoom-opnames door de Zoom-app te openen en naar vergaderingen te navigeren. Eenmaal daar zie je een tabblad "opgenomen" waar je de vergadering kunt kiezen die je nodig hebt en vervolgens de opname kunt afspelen of openen.

Log in op uw account en navigeer naar de pagina Mijn opnamen voor cloudopslag van uw Zoom-opnamen.

Lees hier meer over Zoom-opnames .

Zoom heeft instellingen geïntroduceerd waarmee u de audio van uw oproep kunt aanpassen en onnodige en ongewenste achtergrondgeluiden kunt verwijderen.

Om dit te activeren, klikt u op de instellingen en zoekt u de audio-opties. Daarin zie je een drop-down menu met "achtergrondruis onderdrukken".

Er zijn verschillende onderdrukkingsniveaus die u hier kunt toevoegen. Het hoogste niveau verwijdert zoveel mogelijk, waardoor problemen met ventilatorgeluiden en blaffende honden worden verminderd, terwijl u met de lagere niveaus nog steeds achtergrondmuziek kunt spelen tijdens een ontspannen, informeel gesprek met vrienden.

Als de ingebouwde ruisverwijdering niet voldoende is, zijn er andere opties beschikbaar.

Als u geen perfect rustig kantoor heeft om van te werken, zult u merken dat de zaken een beetje luidruchtig zijn en minder professioneel voor uw oproepen. Nvidia heeft de oplossing met een AI-aangedreven stuk software dat achtergrondgeluid uit uw oproepen kan elimineren.

U moet Windows 10 gebruiken en een Nvidia GeForce RTX- of Quadro RTX-grafische kaart hebben, maar als u die vakjes aanvinkt, kunt u Nvidia RTX Voice gebruiken om ongewenste ruis uit uw microfoon te verwijderen.

We hebben een gedetailleerde handleiding geschreven over het instellen van RTX Voice hier , maar in wezen hoeft u alleen de software te downloaden en deze vervolgens in de app in te stellen als uw standaard invoer- en uitvoerapparaat:

Als je dat eenmaal hebt gedaan, zou je moeten merken dat de kwaliteit van je microfoon is verbeterd en dat je vergaderingen veel professioneler zijn.

Als je de boel een beetje wilt opfleuren of niet wilt dat andere mensen tijdens het Zoom-gesprek de vreselijke puinhoop van je huis zien, dan is er goed nieuws, want Zoom biedt virtuele achtergronden. Dit zijn achtergronden voor uw gesprekken met zaken als de ruimte, stadsgezichten en uitzicht op de oceaan.

Met virtuele Zoom-achtergronden kunt u ook een afbeelding uploaden van alles wat u uw achtergrond wilt aanpassen. Het is beschikbaar voor zowel iPhone als desktops

Het is vrij eenvoudig om aan de slag te gaan met virtuele Zoom-achtergronden. Open bijvoorbeeld op een Mac of pc uw Zoom-client, klik op het pictogram "Setup" in de hoek en selecteer "Virtuele achtergrond" in het zijmenu.

Zoom biedt een paar virtuele achtergronden. Klik op degene die u wilt gebruiken. Als je je eigen achtergrond wilt, klik dan op het plusteken hierboven en links van de voorbeeldachtergronden, kies een afbeelding van je computer en voeg deze toe.

U kunt tijdens een vergadering ook een virtuele achtergrond toevoegen. Klik in je Zoom-client op de pijl naast het videosymbool aan de linkerkant, selecteer "Kies een virtuele achtergrond ..." en je ziet dezelfde virtuele achtergrondpagina.

Het bedrijf raadt het gebruik van een groen scherm en een goede webcam aan om de beste resultaten te krijgen, maar het is ook mogelijk om een virtuele achtergrond zonder groen scherm te gebruiken.

U kunt ook virtuele Zoom-achtergronden op de app gebruiken.

Log in op uw account en neem via uw telefoon deel aan een vergadering. Klik vervolgens op de drie puntjes onder aan het scherm en klik op het menu "meer". Klik vervolgens op "virtuele achtergrond" en kies de achtergrond die u wilt gebruiken.

Naast virtuele achtergronden is het mogelijk om uw Zoom-oproepen te verfraaien door filters te gebruiken. Deze zijn er in twee vormen en zijn te vinden in dezelfde achtergrondinstellingen als virtuele achtergronden.

U kunt ervoor kiezen om eenvoudige kleurschakeringen aan uw camera toe te voegen (sepia, zwart-wit en dergelijke) of om uit verschillende Snapchat-filters te kiezen om cartoonstijlen aan uw camera toe te voegen. Deze zijn misschien niet ideaal voor zakelijke gesprekken, maar zouden het leuker moeten maken met vrienden en familie.

Naast virtuele achtergronden biedt Zoom de mogelijkheid om uw uiterlijk te verbeteren wanneer u in gesprek bent. Er is een functie genaamd "Touch Up My Appearance" die handig is als je je dagelijkse cafeïnefixatie niet hebt gehad of worstelt met het leven op het thuiskantoor.

Touch Up My Appearance gebruikt een filter om fijne lijntjes subtiel glad te strijken en het moet er heel natuurlijk uitzien. Om Touch Up My Appearance te gebruiken, ga je naar Instellingen en vink je op het tabblad Video het vakje naast Touch up aan.

Naast het opnemen van Zoom-vergaderingen, kunt u ook automatisch de audio van een vergadering transcriberen die u opneemt in de cloud. En als gastheer van de vergadering kunt u uw transcriptie bewerken, de transcriptietekst scannen op trefwoorden om op dat moment toegang te krijgen tot de video, en de opname delen.

Om de Audio Transcript-functie voor eigen gebruik in te schakelen, logt u in op de Zoom-webportal en navigeert u naar My Meeting Settings, gaat u vervolgens naar de optie Cloud-opname op het tabblad Opname en controleert u of de instelling is ingeschakeld. Kies Inschakelen, indien nodig. Als de optie grijs is, is deze vergrendeld op groep- of accountniveau en moet u contact opnemen met uw Zoom-beheerder.

Met de galerijweergave ziet u maximaal 49 deelnemers aan een vergadering tegelijk , in plaats van de standaard 25, afhankelijk van uw apparaat.

Met de Zoom mobiele app op Android en iOS kunt u een vergadering starten of eraan deelnemen. Standaard geeft de mobiele Zoom-app de weergave van de actieve spreker weer. Als een of meer deelnemers deelnemen aan de vergadering, ziet u een videominiatuur in de rechterbenedenhoek. U kunt de video van maximaal vier deelnemers tegelijkertijd bekijken.

Als je 49 mensen wilt bekijken, heb je de Zoom-desktopclient voor macOS of Windows nodig. Zodra u de desktop-app op uw computer heeft geïnstalleerd, moet u naar Instellingen gaan en op Video klikken om de pagina met video-instellingen weer te geven. Schakel vervolgens de optie "Toon tot 49 deelnemers per scherm in Galerijweergave" in.

Wist u dat u niet alleen uw scherm (smartphone en desktop) kunt delen, maar ook uw scherm delen kunt pauzeren? Druk gewoon op Pause Share als u niet wilt dat uw deelnemers aan de vergadering kijken hoe u met uw presentatiedias rommelt. Lees hier meer.

U kunt tijdens de vergadering bestanden rechtstreeks vanaf uw telefoon delen en de whiteboardfunctie op uw telefoon gebruiken door met uw vinger opmerkingen te schrijven. Om aantekeningen te maken terwijl u het gedeelde scherm van iemand anders bekijkt , selecteert u Weergaveopties boven in het zoomvenster en kiest u vervolgens Aantekeningen. Er verschijnt een werkbalk met al uw opties voor aantekeningen, zoals tekst, tekenen, pijl, enzovoort.

Het is mogelijk om tijdens Zoom-vergaderingen verschillende sneltoetsen te gebruiken om eenvoudig toegang te krijgen tot functies of instellingen te wijzigen. Deze omvatten een veelvoud aan dingen, maar onze favorieten zijn:

Alt + A of Command (⌘) + Shift + A: audio in- / uitschakelen

audio in- / uitschakelen Alt + M of Command (⌘) + Control + M: audio dempen / dempen opheffen voor iedereen behalve de host

audio dempen / dempen opheffen voor iedereen behalve de host Alt + S of Command (⌘) + Control + S: Start het delen van schermen

Start het delen van schermen Alt + R of Command (⌘) + Shift + R : Start / stop lokale opname

: Start / stop lokale opname Alt + C of Command (⌘) + Shift + C : Cloudopname starten / stoppen

: Cloudopname starten / stoppen Alt + P of Command (⌘) + Shift + P : de opname onderbreken of hervatten

: de opname onderbreken of hervatten Alt + F1 of Command (⌘) + Shift + W: overschakelen naar actieve sprekerweergave in videovergadering

Geschreven door Maggie Tillman en Adrian Willings.