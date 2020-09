Pocket-lint breidt internationale edities uit met Nederlands

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Pocket-lint in 2003 begon, was het doel om de technische industrie op een consumentvriendelijke manier te bedekken voor diegenen die het graag wilden lezen. Hoewel het een publicatie in het VK is, is de aanpak altijd geweest om verhalen vanuit een mondiaal perspectief te benaderen.

In de loop der jaren is ons lezerspubliek gegroeid van een handjevol mensen in Londen tot een enorm wereldwijd publiek met lezers op alle verre bestemmingen over de hele wereld die je maar kunt bedenken.

Maar er is altijd een belemmering geweest om meer plaatsen en meer mensen te bereiken - taal.

In januari 2020 begon die barrière voor ons weg te vallen. Door verbeteringen in kunstmatige intelligentie en machine learning zijn computers nu in staat om een breed scala aan dingen te doen die voorheen niet mogelijk waren op schaal of snelheid.

Een van die dingen is vertalen.

Door een combinatie van de Google translate API, machine learning en wat menselijk ingrijpen te gebruiken, kan Pocket-lint ons nieuws, recensies, functies en koopgidsen in andere talen aanbieden.

Het proces - hoewel ingewikkeld en gecompliceerd achter de schermen - is voor u als lezer heel gemakkelijk om van te genieten. Als een van onze redacteuren een artikel op de site schrijft, wordt het nu automatisch vertaald in de talen die we ondersteunen.

Met duizenden artikelen die sinds 2003 op Pocket-lint zijn gepubliceerd, leek het zinloos om ze allemaal te vertalen. Onze niet-Engelstalige edities bieden elk artikel dat teruggaat tot 2017 en een selectie van recensies en functies die we daarvoor zorgvuldig hebben uitgekozen. In de toekomst zal elk artikel dat we schrijven beschikbaar zijn in de talen die we ondersteunen zodra de schrijver op de publicatieknop klikt.

We kunnen dit doen omdat we niet wachten op een mens om elk artikel handmatig te vertalen nadat we het hebben gepubliceerd.

We gebruiken de term "taal" in plaats van "locatie" omdat we bij Pocket-lint geloven dat dit een belangrijk onderscheid is om te maken.

Onze benadering met onze internationale edities is niet om gelokaliseerd nieuws aan te bieden dat specifiek is voor een land, maar onze wereldwijde inhoud die beschikbaar is in specifieke talen voor een wereldwijd publiek over de hele wereld.

Onze eerste internationale editie was Portugees. De Portugese taal is een van de meest gesproken talen ter wereld, met naar schatting 229 miljoen mensen die het dialect dagelijks gebruiken.

Het wordt over de hele wereld gesproken, tot ver buiten Portugal, en is de officiële taal van plaatsen als Brazilië, Mozambique, Angola, Guinee-Bissau, Oost-Timor, Equatoriaal-Guinea, Kaapverdië en São Tomé, Principe en zelfs het Chinese autonome gebied Macau. .

Onze tweede internationale editie is Spaans. De Spaanse taal heeft naar schatting 483 miljoen mensen die het dagelijks over de hele wereld gebruiken. Het wordt gesproken in het thuisland Spanje, maar ook in Equatoriaal-Guinea, 19 landen in Amerika, zoals Argentinië, Chili, Peru, Mexico en Venezuela, en op grote schaal in andere gebieden wereldwijd.

De derde taal die we hebben gelanceerd, is Frans. Frans is de nationale taal van 29 landen, buiten Frankrijk zelf wordt het gesproken in delen van Canada, België en Zwitserland als eerste taal en het wordt veel gesproken als tweede taal in Europa en Noord-Afrika. Bonjour, mes amis.

De vierde taal die we hebben gelanceerd, is Duits. Duits wordt niet alleen in Duitsland gesproken, maar is de meest gesproken taal in de Europese Unie - vóór Spaans, Frans en zelfs Engels.

En nu kunnen we bevestigen dat u Pocket-lint nu ook in het Nederlands kunt lezen.

Er zijn een aantal manieren waarop u toegang krijgt tot onze internationale edities.

De kans is groot dat u dit waarschijnlijk al in het Portugees, Spaans, Frans, Duits of Nederlands leest. Als uw browsertaal is ingesteld op "pt" of "pt-br", zullen we u automatisch de vertaalde pagina aanbevelen die we in het Portugees beschikbaar hebben gemaakt zodat u deze kunt lezen. Als uw browser is ingesteld op es-es, fr-fr, de-de of nl-nl, geldt hetzelfde: we laten u de vertaalde Spaanse, Franse, Duitse of Nederlandse pagina automatisch voor u zien.

Je kunt de Portugese editie ook bekijken door naar Pocket-lint.com/pt-br/ te gaan (of Pocket-lint.com/es-es/ voor Spaans, Pocket-lint.com/fr-fr/ voor Frans, Pocket -lint.com/de-de voor Duits, Pocket-lint.com/nl-nl voor Nederlands) of nog eenvoudiger, klik op het wereldbolpictogram in onze masthead om de internationale editie te zien die je zoekt.

U kunt altijd terugkeren naar een Engelse versie (als u dat wilt) en het systeem onthoudt uw keuze voor de volgende keer.

Er zijn een aantal snelkoppelingen die we hadden kunnen nemen om dit een stuk sneller te realiseren, maar dat leek zinloos.

Onze internationale edities zullen als hun eigen aanbod binnen het Pocket-lint-publicatieplatform staan in plaats van simpelweg een plug-in aan te bieden om on-the-fly te vertalen.

We hebben hard gewerkt om niet alleen de afzonderlijke artikelen te vertalen, maar alle functionaliteit van de site. Of het nu gaat om menus, navigatie en zelfs zoeken, alles werkt ook zoals je zou verwachten, en dat alles om een naadloze ervaring te bieden.

We wilden dat de internationale edities dezelfde kenmerken en functionaliteit zouden hebben als de Engelse editie.

Portugees was slechts de eerste taal op onze lijst, we hebben nu Spaans, Frans, Duits en Nederlands toegevoegd en daar stoppen we niet. We hebben een taalplatform gebouwd binnen Pocket-lint Rhythm (ons Content Management Systeem) waarmee we in de loop van de tijd snel en gemakkelijk meer talen kunnen toevoegen, allemaal mogelijk gemaakt door onze technologie, AI en machine learning. We werken eraan om de komende maanden Italiaans, Zweeds, Russisch, Chinees en Japans te ondersteunen.

We horen graag welke talen u ons wilt laten ondersteunen, dus laat het ons weten.

Wij zijn van mening dat technologie wereldwijd moet worden genoten, ongeacht de taal die u spreekt. En hoewel we niet kunnen beloven elke taal vanaf de eerste dag aan te bieden, zijn we vandaag begonnen met het doorbreken van die taalbarrières, en het is erg spannend.

Geschreven door Stuart Miles.