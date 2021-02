Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je hebt TikTok onlangs gedownload, nietwaar? Het is verslavend, toch?

Welnu, ben je afgestudeerd door het terloops scrollen op de For You-pagina en het leuk vinden van willekeurige TikToks om, misschien, je eigen TikTok-videos te willen maken om te delen, privé of openbaar? Of misschien weet je niet eens waar je moet beginnen, en weet je niet waar al die knoppen voor dienen, en je bent verbazend over de enorme hoeveelheid aan videobewerkingstools die beschikbaar zijn. Dan zul je blij zijn dat je deze gids hebt gevonden.

Beschouw dit als een hoofdlijst met TikTok-functies , verborgen tools en algemene tips en trucs. We gebruiken de app al een tijdje en hebben zo ongeveer elk hoekje en gaatje van het ding gegraven. Maar we staan altijd open om te leren, dus als we iets hebben gemist, vertel het ons dan hieronder.

Opmerking: de meeste van deze tips en trucs zijn geschreven vanuit het perspectief van een iPhone-gebruiker, maar ze zouden hetzelfde moeten zijn op Android.

Voordat we ingaan op tips en trucs, laten we eens kijken hoe we door de app kunnen navigeren. Wanneer je TikTok opent, zie je onderaan een menubalk. Het heeft snelkoppelingen naar elk van de volgende vijf schermen (of paginas) in de app:

Home toont u twee feeds, Volgen en Voor u, waar u tussen kunt schakelen.

Bij Volgen worden videos weergegeven van accounts die je volgt De pagina Voor jou toont je trending videos en videos waarvan TikTok denkt dat je ze het liefst zou willen bekijken (vermoedelijk op basis van je gebruiksgegevens).

Discover laat je meestal TikTok-videos zien die zijn getagd met een trending hashtag.

Maar vanaf deze pagina kunt u ook zoektermen invoeren om gebruikers, videos, geluiden en hashtags te vinden. En een scanknop bij het zoekveld opent een zoeker zodat u iemands TikCode kunt vastleggen. De uwe is hier ook te vinden; het is als een QR-code waarmee u snel gebruikers kunt vinden.

Video maken wordt geopend op het opnamescherm, waar u een video kunt filmen en dingen kunt doen zoals de snelheid aanpassen, een schoonheidseffect inschakelen, een filter toevoegen en zoeken naar andere effecten om te proberen. U kunt zelfs meerdere videos en fotos uploaden om te bewerken en te delen.

Inbox toont je alle activiteit op je openbaar gedeelde videos. Je kunt deze meldingen filteren op zaken als opmerkingen en vermeldingen - ga gewoon naar de vervolgkeuzelijst bovenaan. Tik op het enveloppictogram in de hoek van Inbox om al uw privéberichten met vrienden te vinden.

Uw openbare profiel dat u en andere gebruikers kunnen zien. U kunt delen ervan - videos die u leuk vindt - privé maken. Anders zijn uw likes en openbare videos hier zichtbaar. Ik laat ook zien wie je hebt gevolgd, wie je volgt, het aantal likes op al je videos, je favoriete videos en je gekoppelde sociale media zoals YouTube of Instagram. Ik is voor iedereen zichtbaar, dus je kunt ook een profielfoto en een biografie toevoegen.

Nu je de basis van TikTok kent, laten we eens kijken naar de belangrijkste functies en verborgen opties, plus andere tips en trucs die je moet kennen.

De eerste manier om een TikTok te vinden om naar te kijken, is vanaf het startscherm.

Ga naar Home vanuit de menubalk. Tik bovenaan op Volgen om videos te zien van accounts die je volgt. Of tik op Voor jou om trending videos en videos te zien die TikTok aanbeveelt.

De tweede manier is van Discover.

Ga naar Ontdekken in de menubalk. Selecteer een video uit een van de trending hashtag-carrousels of zoek naar videos bovenaan.

De derde manier is om videos te bekijken die je aan je favorieten hebt toegevoegd of die je al leuk vindt.

Ga naar mij vanuit de menubalk. Tik op het bladwijzerpictogram om videos te zien die je aan je favorieten hebt toegevoegd of die je opslaat om later te bekijken. Je kunt ook videos die je leuk vond opnieuw bezoeken door naar het gedeelte met een hartpictogram te gaan.

Zodra je een video hebt gevonden, kun je hem leuk vinden, erop reageren, hem opslaan of downloaden voor offline weergave (indien toegestaan door de maker). Sommige gebruikers laten je zelfs duetten en reageren op hun TikToks. Er zijn zelfs opties om te delen, een live foto of GIF te maken en toe te voegen aan uw privéfavorieten om op een later tijdstip te bekijken. Je kunt ook meer TikToks vinden met dat geluid of hashtags uit de video.

Wilt u meer videos zien (en horen) waarin een bepaalde audioclip wordt gebruikt?

Zoek en bekijk een video met het geluid. Tik op de draaiende plaat aan de rechterkant van de video. Of je kunt op de scrollende geluidskoppeling onder aan de video tikken. Vanaf de geluidspagina die verschijnt, kun je het geluid aan je favorieten toevoegen, het delen, het originele gebruik van het geluid vinden (als het nog beschikbaar / openbaar is) en elke video zoeken die dat geluid gebruikt. Je kunt vanaf hier zelfs beginnen met het opnemen van een video met dat geluid.

Als alternatief kunt u geluiden zoeken via zoeken vanuit het scherm Ontdekken.

Wil je meer videos zien die een bepaald effect gebruiken, zoals een groen scherm?

Zoek en bekijk een video met het effect. Tik op de naam van het effect. Het verschijnt met een toverstaf boven het handvat van de videomaker. Vanaf de effectpagina die verschijnt, kun je het effect aan je favorieten toevoegen, het delen en elke video zoeken die dat effect gebruikt. U kunt vanaf hier zelfs beginnen met het opnemen van een video met dat effect.

Als alternatief kunt u effecten vinden via zoeken vanuit het scherm Ontdekken.

Wil je meer videos zien die zijn getagd met een bepaalde hashtag, zoals #FYP?

Zoek en bekijk een video met de hashtag. Tik op de hashtag. Het wordt weergegeven in het bijschrift van de video, onder het handvat van de maker. Vanaf de hashtag-pagina die verschijnt, kun je de hashtag aan je favorieten toevoegen, deze delen en elke video met die hashtag vinden. U kunt zelfs beginnen met het opnemen van een nieuwe video om te taggen.

Als alternatief kunt u hashtags vinden door te zoeken in het scherm Ontdekken. Trending hashtags zijn ook te zien in Discover.

De eerste manier om iemand te vinden, is via een TikTok-video die je momenteel bekijkt.

Elke video laat links de maker zien. Het is de eerste bubbel, hun profielfoto. Tik op hun bellenfoto om hun profiel te bekijken. Als alternatief, als je een van hun videos bekijkt, tik je op hun TikTok-hendel in de hoek.

De tweede manier is van Discover.

Ga naar Ontdekken in de menubalk. Zoek vanaf de bovenkant naar een gebruiker.

Op het profiel van een TikTok-gebruiker kun je zien wie ze volgen, wie ze volgt, het aantal likes op hun videos, hun openbare videos en de videos die ze leuk vonden (indien openbaar). Je hebt ook toegang tot hun verbonden sociale media zoals YouTube of Instagram.

Dit is de snelste manier om uw TikCode te vinden, een QR-code die mensen kunnen scannen om u te vinden:

Ga naar mij vanuit de menubalk. Tik bovenaan naast je naam op het pictogram met vier vierkantjes. Uw TikCode verschijnt met de optie om deze op uw apparaat op te slaan.

Hier is een andere manier:

Ga naar Ontdekken in de menubalk. Tik naast het zoekveld op het pictogram Scannen. Selecteer onderaan Mijn TikCode.

Hier is een manier om een TikCode te scannen:

Ga naar mij vanuit de menubalk. Tik bovenaan naast je naam op het pictogram met vier vierkantjes. Uw TikCode verschijnt met de optie om een TikCode te scannen. Lijn de QR-code uit in het frame om te scannen.

Hier is een andere manier:

Ga naar Ontdekken in de menubalk. Tik naast het zoekveld op het scanpictogram. Lijn de QR-code uit in het frame om te scannen.

De eerste manier om iemand te volgen, is vanuit een TikTok-video die je momenteel bekijkt.

Elke video laat links de maker zien. Het is de eerste bubbel, hun profielfoto. Druk lang op het + -teken onder hun bubbelfoto om ze te volgen.

De tweede manier is wanneer u naar iemands profielpagina kijkt.

Ga naar het profiel van een TikTok-gebruiker. Tik op de knop Volgen op hun profiel.

Als je een TikTok-account volgt, kun je niet alleen hun profielen vinden onder het tabblad Volgen op het scherm Ik, maar je kunt ook snel door al hun nieuwste inhoud bladeren via de feed Volgend in Home.

Zoek en bekijk een video. Tik op het hartpictogram aan de rechterkant van de video. Het wordt rood om aan te geven dat je de video leuk vond.

Als u een video niet leuk vindt, herhaalt u stap 2 nadat u een video leuk vindt.

Als je geïrriteerd bent door een bepaalde trend op TikTok en je minder van dergelijke videos wilt zien, of misschien gewoon minder videos in dezelfde geest wilt zien, kun je er een labelen als niet geïnteresseerd, waardoor TikTok wordt geactiveerd om je minder van die videos te laten zien vooruit gaan.

Zoek en bekijk een video. Druk lang op de video om een menu te openen. Tik op Niet geïnteresseerd.

Wilt u in contact komen met andere gebruikers? Laat reacties achter op videos.

Zoek en bekijk een video. Tik op de Reactieknop aan de rechterkant van de video. Of tik onderaan op Reactie toevoegen. Het reactiescherm van de video zal verschijnen, waar je bestaande reacties kunt zien en een veld om je reactie in te voeren. Tik op het hashtag-pictogram om een gebruiker te taggen of op het Emoji-pictogram om een emoji aan je opmerking toe te voegen. Druk op verzenden als u klaar bent met het schrijven van uw opmerking. Scrol in het opmerkingenvenster van de video om je nieuwe opmerking samen met de andere opmerkingen te bekijken. Je kunt de opmerking van een gebruiker zelfs leuk vinden door op het hartpictogram naast de opmerking te tikken.

Opmerking: als je een video bekijkt vanaf bijvoorbeeld het tabblad gelikete videos van een gebruiker, zie je mogelijk de optie om opmerkingen toe te voegen vanaf de onderkant van de video. Tik op het veld en er verschijnt een toetsenbord zodat u uw opmerking kunt toevoegen. Volg daarna stap 4 en 5 hierboven.

Als je Duet gebruikt, neem je de stijl van jezelf op een gesplitst scherm op met een andere TikTok-video (je video of die van iemand anders als ze Duets toestaan).

Zoek en bekijk een video. Tik op de Share-knop aan de rechterkant van de video. Het is alleen zichtbaar als de maker het delen toestaat. Tik op Duet. Neem een clip op door op de rode opnameknop te tikken. Bewerk het door effecten toe te voegen, enz. Herhaal stap 4 tot en met 5 nog een paar keer. Tik op de knop Volgende. Pas uw voorkeuren aan, bijvoorbeeld of het privé of openbaar is. Tik op Posten om je Duet te publiceren.

Met React kun je jezelf letterlijk laten reageren op een TikTok, als de maker het toestaat. Hun video toont een picture-in-picture-stijl.

Zoek en bekijk een video. Tik op de Share-knop aan de rechterkant van de video. Het is alleen zichtbaar als de maker het delen toestaat. Tik op Reageren. Neem een clip op door op de rode opnameknop te tikken. Bewerk het door effecten toe te voegen, enz. Herhaal stap 4 tot en met 5 nog een paar keer. Tik op de knop Volgende. Pas uw voorkeuren aan, bijvoorbeeld of het privé of openbaar is. Tik op Posten om uw reactie te publiceren.

Met TikTok kunt u andere gebruikers privé berichten sturen in een direct message-gebied.

Ga naar Inbox vanuit de menubalk. Tik op het enveloppictogram in de hoek.

Om daadwerkelijk een andere gebruiker berichten te sturen, kunt u:

Ga naar Inbox vanuit de menubalk. Tik op het enveloppictogram in de hoek. Tik op het + -teken en zoek een gebruiker om een bericht te sturen. Tik op hun profiel. Je ziet de optie om met hen te schrijven en een chatthread te beginnen.

Als alternatief kunt u bij het bekijken van een TikTok-video op de knop Delen aan de rechterkant drukken en vervolgens Bericht selecteren.

Wil je meer van je echte vrienden om mee te praten op TikTok? Nodig hen uit!

Ga naar mij vanuit de menubalk. Tik op het symbool voor persoon toevoegen in de hoek. Tik op Vrienden uitnodigen. Selecteer naar welk platform je een uitnodigingsbericht wilt sturen en kies je vrienden.

U kunt ook zien of mensen in de contacten van uw apparaat al op TikTok zijn.

Ga naar mij vanuit de menubalk. Tik op het symbool voor persoon toevoegen in de hoek. Tik op Contacten zoeken. Blader door de beschikbare contacten en druk op Volgen om ze te volgen.

Ten slotte kun je je Facebook-vrienden vinden op TikTok.

Ga naar mij vanuit de menubalk. Tik op het symbool voor persoon toevoegen in de hoek. Tik op Facebook-vrienden zoeken. Blader door de beschikbare vrienden en klik op Volgen om ze te volgen.

Bij sommige videomakers kun je hun videos delen.

Zoek en bekijk een video. Tik op de Share-knop aan de rechterkant. Het is alleen zichtbaar als de maker het delen toestaat. Kies waar je wilt delen: Facebook Messenger, Direct Message, Snapchat, Instagram, Instagram Stories, Facebook, Twitter, E-mail, etc.

Bij sommige videomakers kun je hun videos op je apparaat opslaan om ze offline te bekijken.

Zoek en bekijk een video. Tik op de Share-knop aan de rechterkant van de video. Het is alleen zichtbaar als de maker het opslaan toestaat. Druk op de knop Opslaan.

U kunt ook lang op een video drukken en een video opslaan selecteren. Hoe dan ook, je kunt het vervolgens vinden in de filmrol of galerij van je apparaat.

Dit is in wezen een bladwijzer voor videos die u later opnieuw kunt bezoeken.

Zoek en bekijk een video. Tik op de Share-knop aan de rechterkant van de video. Het is alleen zichtbaar als de maker het opslaan toestaat. Druk op de knop Opslaan.

Tik nu in het scherm Ik op het bladwijzerpictogram om alle videos te zoeken die u als favorieten hebt gemarkeerd.

Wilt u een TikTok-video opslaan als Live Photo die u als achtergrond kunt instellen?

Zoek en bekijk een video. Tik op de Share-knop aan de rechterkant. Het is alleen zichtbaar als de maker het delen toestaat. Tik op Live Photo.

Je kunt een TikTok ook converteren naar een GIF die je kunt delen. Het zal een watermerk krijgen.

Zoek en bekijk een video. Tik op de Share-knop aan de rechterkant. Het is alleen zichtbaar als de maker het delen toestaat. Tik op Delen als cadeau. Kies waar u wilt delen of sla het gewoon op uw apparaat op.

Eindelijk ben je klaar om een TikTok te maken!

Ga naar Video maken in de menubalk. Pas uw voorkeuren op het camerascherm aan, zoals de richting van de camera. U kunt ook een schoonheidsmodus inschakelen, filters of effecten toevoegen en de snelheid wijzigen. Selecteer de lengte van de clips die u wilt opnemen onder aan het camerascherm: 60 seconden of 15 seconden. Je kunt zelfs een fotosjabloon kiezen om mee op te nemen - deze voegen een verscheidenheid aan effecten en filters toe om het uiterlijk van je TikTok te veranderen. Als u klaar bent, houdt u de opnameknop ingedrukt om uw video continu op te nemen. Als je het loslaat, filmt het nog steeds. Tik er nogmaals snel op om te stoppen. U kunt er ook snel op tikken om de opname te starten en te stoppen zonder continu-opnamen. Neem hoe dan ook een reeks clips op om te bewerken. Als alternatief voor stap 2 tot en met 5, tik je op Video maken op het camerascherm om fotos en videos te uploaden en te bewerken. Klik op het vinkje als je klaar bent. U wordt naar een voorbeeldscherm gebracht waar u geluiden, meer effecten, tekst en stickers kunt toevoegen. Tik op Volgende als je klaar bent met het bewerken van je TikTok. Voeg vanuit het berichtenscherm uw beschrijving, hashtags toe en tag vrienden. U kunt ook kiezen wie uw bericht kan bekijken en opmerkingen uitschakelen. Andere opties op het Post-scherm zijn onder meer de mogelijkheid om duet / react en saves uit te schakelen. Druk op Concepten om je TikTok op te slaan in een privégedeelte op je account waar je naar terug kunt komen, of druk op Posten om het te delen.

Gebruik bij het maken van een TikTok de schuifregelaar onder aan het camerascherm om op te nemen met .3x, .5x, 1x, 2x of 3x snelheid. Op het voorbeeldscherm kun je ook naar Effecten> Tijd> Slow motion gaan als je het langzamer wilt maken.

Ga naar Video maken in de menubalk. Tik op een snelheid onder aan het camerascherm. Tik en houd de opnameknop ingedrukt om te beginnen met filmen. Druk op het vinkje als je klaar bent met opnemen. U wordt naar een voorbeeldscherm gebracht waar u naar Effecten kunt gaan om een slow-mo-effect toe te voegen. Tik op Volgende als je klaar bent met het bewerken van je TikTok om door te gaan naar het berichtenscherm.

Tik bij het maken van een TikTok op de knop Schoonheid aan de rechterkant van het camerascherm om uw selfies in realtime te verfraaien.

Ga naar Video maken in de menubalk. Tik op Schoonheid aan de rechterkant van het camerascherm. Tik en houd de opnameknop ingedrukt om te beginnen met filmen. Druk op het vinkje als je klaar bent met opnemen. U wordt naar een voorbeeldscherm gebracht waar u uw video nog verder kunt aanpassen. Tik op Volgende als je klaar bent met het bewerken van je TikTok om door te gaan naar het berichtenscherm.

Tik bij het maken van een TikTok op de filterknop aan de rechterkant van het camerascherm om een filter toe te voegen dat het uiterlijk van je video verandert. Ook kun je op het voorbeeldscherm naar Effecten gaan en vervolgens naar Visueel, Effecten of Overgangen om nog meer filters aan je opname toe te voegen.

Ga naar Video maken in de menubalk. Tik op Filter aan de rechterkant van het camerascherm. Tik en houd de opnameknop ingedrukt om te beginnen met filmen. Druk op het vinkje als je klaar bent met opnemen. U wordt naar een voorbeeldscherm gebracht waar u meer effecten en filters kunt toevoegen. Tik op Volgende als je klaar bent met het bewerken van je TikTok om door te gaan naar het berichtenscherm.

Wanneer je een TikTok maakt, tik je op de Timer-knop aan de rechterkant van het camerascherm om jezelf een paar seconden vertraging te geven voordat TikTok daadwerkelijk begint met opnemen. De app zal ook continu voor je opnemen.

Ga naar Video maken in de menubalk. Tik op Timer aan de rechterkant van het camerascherm. Markeer het stoppunt, selecteer uw vertraging en druk op Aftellen starten. Neem uw video op. Klik op het vinkje als je klaar bent. U wordt naar een voorbeeldscherm gebracht waar u meer effecten en filters kunt toevoegen. Tik op Volgende als je klaar bent met het bewerken van je TikTok om door te gaan naar het berichtenscherm.

Tik bij het maken van een TikTok op de knop Effect aan de rechterkant van het camerascherm. U kunt later ook meer effecten toevoegen.

Ga naar Video maken in de menubalk. Tik op Effect in de hoek. Zoek en selecteer een effect om toe te passen. Tik op de opnameknop en neem uw video op. Klik op het vinkje als je klaar bent. U wordt naar een voorbeeldscherm gebracht waar u meer effecten en filters kunt toevoegen. Tik op Volgende als je klaar bent met het bewerken van je TikTok om door te gaan naar het berichtenscherm.

Wilt u niet opnemen hoe u er nu uitziet? Maak vervolgens een TikTok met behulp van oudere beelden van jezelf die op je apparaat zijn opgeslagen.

Ga naar Video maken in de menubalk. Tik op de knop Video maken op het camerascherm om door de galerij van uw apparaat te bladeren. Selecteer uw media. Je hebt dan de mogelijkheid om het bij te snijden, de lengte aan te passen, te draaien, enz. Druk op Volgende als u klaar bent. U wordt naar een voorbeeldscherm gebracht waar u geluiden, meer effecten, tekst en stickers kunt toevoegen. Tik op Volgende als je klaar bent met het bewerken van je TikTok om door te gaan naar het berichtenscherm.

Als u meerdere videos en fotos wilt uploaden, gaat u als volgt te werk:

Ga naar Video maken in de menubalk. Tik op de knop Video maken op het camerascherm om door de galerij van uw apparaat te bladeren. Klik onderaan op de optie Meerdere. Selecteer al je media en tik op Volgende. Je hebt dan de mogelijkheid om geluiden over de media te synchroniseren en aan te passen. Druk op Volgende als u klaar bent. U wordt naar een voorbeeldscherm gebracht waar u geluiden, meer effecten, tekst en stickers kunt toevoegen. Tik op Volgende als je klaar bent met het bewerken van je TikTok om door te gaan naar het berichtenscherm.

Als je een TikTok filmt, tik je op de link Geluiden bovenaan het camerascherm. U kunt geluiden zoeken en toevoegen vanaf de pop-uppagina.

Ga naar Video maken in de menubalk. Tik bovenaan op Geluiden. Zoek en selecteer een geluid om toe te passen.

In het voorbeeldscherm kunt u ook geluiden zoeken om toe te voegen. Dus als u fotos en videos uploadt, voegt u er geluiden aan toe vanuit het voorbeeldscherm.

Je kunt hashtags toevoegen aan de beschrijving van je TikTok-video op het berichtenscherm. Tik op de Hashtag-knop om snel trending-tags in te voegen.

U kunt gebruikers taggen in de beschrijving van uw TikTok-video op het berichtenscherm. Tik op de @friends-knop om snel vrienden te vinden om te taggen.

Je kunt de privacy van je TikTok-video wijzigen op het berichtenscherm. Tik op Wie deze video kan bekijken en selecteer een van de volgende opties:

Openbaar: zichtbaar voor iedereen

Vrienden: alleen zichtbaar voor vrienden

Privé: alleen zichtbaar voor jou

Je kunt reacties op een TikTok-video uitschakelen vanuit het berichtenscherm. Tik gewoon op Reacties uitgeschakeld. Gemakkelijk!

Je kunt Duet / React op een TikTok-video uitschakelen vanuit het Post-scherm. Dit weerhoudt anderen ervan om te duetten en erop te reageren. Tik gewoon op Duet / React Off.

U kunt downloads voor al uw TikTok-videos uitschakelen. Hierdoor kunnen anderen ze niet opslaan voor offline weergave.

Ga naar mij vanuit de menubalk. Tik op de knop Meer [...] in de hoek. Ga naar Privacy en veiligheid. Scroll naar Downloaden toestaan en schakel het uit.

Klik in het berichtenscherm op Concepten onderaan om je TikTok op te slaan in een privégedeelte van je account zodat je het later opnieuw kunt bezoeken.

Klik in het Post-scherm onderaan op Post om je TikTok-video te delen.

Wilt u al uw opgeslagen, onvoltooide TikToks opnieuw bezoeken?

Ga naar mij vanuit de menubalk. Selecteer op uw profiel de map Concepten.

U kunt zien wie uw TikTok-videos leuk vond, op TikTok uw videos heeft gereageerd en wie u allemaal heeft genoemd vanuit één gebied in TikTok.

Ga naar Inbox vanuit de menubalk. Hier zie je al je activiteitsmeldingen. Zoom verder in door naar Alle activiteit bovenaan te gaan en vind-ik-leuks, opmerkingen, vermeldingen, enz. Te selecteren.

Als je de accounts die je volgt wilt zien, ga dan naar Mij in de menubalk en tik op Volgen in je profiel.

Als je de accounts wilt zien die jou volgen, ga dan naar Mij in de menubalk en tik op Volgers in je profiel.

Zoals de meeste dingen op TikTok, zijn er een paar manieren om dit te doen:

Ga naar mij vanuit de menubalk. Tik op je profielfoto en selecteer foto wijzigen. Voeg een nieuwe profielfoto toe of maak er een. Gemakkelijk.

Een andere manier is om op Profiel bewerken op uw profiel te tikken, en van daaruit kunt u uw profielfoto wijzigen en zelfs een profielvideo toevoegen.

Als je het aantal vind-ik-leuks van al je videos wilt zien, ga dan naar Mij in de menubalk en kijk naar het vind-ik-leuk-nummer op je profiel.

Als je videos wilt zien die je hebt opgeslagen om later te bekijken, ga dan naar Mij in de menubalk en klik op het bladwijzerpictogram.

Als je alle videos wilt zien die je in het verleden leuk vond, ga dan naar Mij in de menubalk en ga naar het gedeelte met een hartpictogram.

Om je profielfoto, naam, gebruikersnaam, bio, enz. Te wijzigen, ga je gewoon naar Mij in de menubalk en klik je op de knop Profiel bewerken.

Wilt u uw andere sociale media-accounts aan uw profiel koppelen?

Ga naar mij vanuit de menubalk. Tik op Profiel bewerken op uw profiel. Scrol omlaag naar Instagram of YouTube en selecteer ze om het proces van het koppelen van het account te starten.

Als je je naam of gebruikersnaam op TikTok wilt wijzigen, is dat eenvoudig - hier is hoe.

Ga naar mij vanuit de menubalk. Tik op Profiel bewerken op uw profiel. Scrol omlaag naar Naam of Gebruikersnaam en selecteer er een om te beginnen met het wijzigen ervan.

TikTok heeft een overvloed aan opties om het e-mailadres en wachtwoord van je account te beheren, je voorkeuren voor digitaal welzijn aan te passen, je cache te wissen, je account privé te maken, anderen te blokkeren, enzovoort. Ga gewoon naar het scherm Instellingen.

Ga naar mij vanuit de menubalk. Tik op de knop Meer [...]. Voila! Je instellingenscherm is hier. Tik op Mijn account beheren om bijvoorbeeld uw wachtwoord te wijzigen. Voel je vrij om rond te dwalen. Er zijn veel verborgen opties, zoals de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties. Je kunt zelfs een TikTok-bètatester worden via het paneel Instellingen.

Met TikTok kun je analyses van je berichten bekijken! U hoeft alleen maar te upgraden naar een gratis Pro-account.

Ga naar mij vanuit de menubalk. Tik op de knop Meer [...]. Tik op Mijn account beheren. Tik op Overschakelen naar Pro-account.

Als u nu naar het paneel Instellingen gaat, ziet u een nieuwe Analytics-optie. Tik erop om uw statistieken en grafieken te bekijken.

TikTok-munten zijn een in-app-valuta die u met echt geld koopt. Je kunt emojis en diamanten met munten kopen om aan iemand te geven als waardering voor hun inspanning. Zodra je je TikTok Coins hebt gekocht, worden ze opgeslagen in je Wallet. Ze worden niet gerestitueerd.

Ga naar mij vanuit de menubalk. Tik op de knop Meer [...]. Selecteer Saldo. Druk op opladen. Selecteer een optie voor het aantal munten dat u wilt kopen. Bevestig uw aankoop op de volgende pagina.

