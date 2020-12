Amazon-tips en -trucs: de beste shopping-hacks om te weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Iedereen winkelt op Amazon. Maar niet iedereen graaft echt rond en speelt met alle verborgen functies en tools van de site.

Van een showroom waar je meubels die je wilt kopen virtueel kunt mixen en matchen tot digitale kortingsbonnen die je kunt knippen, er zijn heel veel geheime tips en trucs die we hebben gevonden die je geld kunnen besparen en de manier waarop je Amazon gebruikt totaal kunnen veranderen.

Het voelt raar om hiermee te beginnen, omdat het zo voor de hand ligt, maar je moet echt lid worden van Amazon Prime als je Amazon onder de knie wilt krijgen. Een groot deel van de tips en trucs die we hieronder voorstellen, werken alleen als je lid bent. Het is een betaald abonnement dat voor een jaarlijkse of maandelijkse vergoeding toegang geeft tot een aantal Amazon-services en -verbeteringen. Het is over de hele wereld verkrijgbaar voor $ 12,99 per maand of $ 119 per jaar.

Als u Amazon Prime-lid wilt worden en een geldige EBT- of Medicaid-kaart in de VS wilt hebben, kunt u deelnemen tegen de gereduceerde prijs van $ 5,99 per maand, in plaats van $ 12,99 per maand. Als u in aanmerking komt, kunt u vanaf hier lid worden .

Als je Amazon Prime-lid wilt worden en je bent ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, word dan lid van Prime Student . Als lid krijg je een gratis proefperiode van zes maanden met de volgende voordelen, gratis verzending binnen twee dagen op in aanmerking komende aankopen, Prime Video en aanbiedingen en kortingen voor studenten. Zodra uw proefperiode is afgelopen, kunt u zich aanmelden voor Amazon Prime met 50 procent korting. Dit is vier jaar geldig of totdat je afstudeert

Met Amazon kunt u maximaal vier andere personen aan uw Prime-account toevoegen, zodat ze uw verzendvoordelen kunnen delen, maar ze moeten wel lid zijn van uw huishouden. Om het in te stellen, gaat u naar de Amazon Household-website en klikt u op Volwassene / tiener / kind toevoegen. Je hebt hun e-mailadres nodig dat wordt gebruikt op hun Amazon-accounts. Het proces vereist ook dat de volwassenen creditcard- of bankpasinformatie delen.

Amazon Teen maakt deel uit van Prime Household en geeft kinderen van 13 tot 17 jaar de vrijheid om te winkelen, maar ouders kunnen hun aankopen goedkeuren voordat deze in rekening worden gebracht.

Wilt u gemakkelijk door de meest afgeprijsde artikelen op Amazon bladeren? Bekijk Amazon Outlet. Het verzamelt voornamelijk overvoorraden en uitverkoopartikelen die te koop zijn op Amazon, maar in elke categorie die u maar kunt bedenken. Deze deals kunnen u tot 80 procent besparen!

Amazon Warehouse is vergelijkbaar met Amazon Outlet, maar het toont grote kortingen op open-box- en refurbished-producten - meestal tech en gadgets. Houd er rekening mee dat deze items kunnen worden gebruikt, geopend of beschadigd. Maar alle items zijn gerangschikt op kwaliteit, inclusief zeer goed, acceptabel en als nieuw.

Amazon Family is een hub voor Prime-leden. Het heeft deals over huishoudelijke en ouderschapsartikelen. Maar het biedt ook op leeftijd gebaseerde productaanbevelingen en regelmatige verkoop van babyproducten. U krijgt 20 procent korting op luierabonnementen en 15 procent korting op de resterende babyregistratie-items.

Amazons beste deals voor nieuwe producten zijn te vinden in de "Todays Deals" link bovenaan elke Amazon-pagina. De sectie "Gold Box Deals of the Day" heeft elke dag nieuwe deals, evenals " Lightning Deals ", die een beperkte tijd hebben en soms binnen enkele minuten eindigen. Om alles op de hoogte te houden, gebruikt u de app van Amazon , waar u 24 uur van tevoren veel deals kunt bekijken en u kunt aanmelden voor meldingen.

Je kunt de deals zelfs naar je toe laten komen via de e-mail met dagelijkse deals van Amazon .

Als u deals ziet die u bevallen, klikt u op Bekijk deze deal om ze op te slaan. Ga dan hierheen om deals te zien die u bekijkt.

Maak een bladwijzer van deze prijsvolgersite. Camelcamelcamel.com controleert bijna elk product op Amazon, kan u laten zien welke op een bepaalde dag het meest worden verdisconteerd, u de prijsgeschiedenis van een aanbieding laten zien en u waarschuwen wanneer de prijs daalt voor de artikelen die u wilt. Probeer ook eens de site PriceGrabber of de extensie PriceBlink, beide waarmee u snel kunt controleren of een artikel elders goedkoper is. Er is ook WikiBuy, een site en een extensie . Hiermee kunt u geld terugkrijgen, promotiecodes toepassen en kijken of items in de uitverkoop gaan. OnlinePriceAlert zal u een e-mail sturen wanneer het item dat u zoekt een specifieke prijs bereikt die u bereid bent te betalen.

Amazon schenkt kortingsbonnen. Er is eigenlijk een hele sectie op Amazon die is gewijd aan kortingsbonnen. U kunt kortingsbonnen vinden voor elektronica, dierbenodigdheden, speelgoed en andere items. Geen schaar of fysieke kortingsbonnen vereist. Om aan de slag te gaan met Amazon-kortingsbonnen, ga je naar Amazon.com en klik je op de link bovenaan voor "Todays Deals". Klik in het menu met subitems op "Coupons".

We noemden Wikibuy al als een aggregator-extensie voor kortingscode die je zou moeten proberen, maar een alternatief daarvoor is Honey. Het vindt automatisch kortingsbonnen voor u en past deze toe bij het afrekenen. Installeer gewoon de extensie en het zal alles doen.

Op veel huishoudelijke artikelen en kruidenierswaren biedt Amazon je de mogelijkheid om je te abonneren en biedt het een gereduceerde prijs als je dat doet. Dit maakt deel uit van het Abonneer- en bewaarprogramma van de winkelier, waarbij u regelmatig zendingen van het artikel ontvangt voor maar liefst 15 procent korting op de normale prijs.

Je kunt extra munten in je portemonnee toevoegen aan een Amazon-cadeaubon met behulp van eenCoinstar- kiosk. Het is helemaal gratis, afgezien van de servicekosten van 11,9 procent die doorgaans worden geassocieerd met het wisselen van contanten. Kies een Amazon-cadeaubon om de kosten over te slaan en een eCadeaukaartcode te ontvangen die u direct kunt gebruiken.

Er zijn veel beloningen en enquêtesites waarmee u online taken kunt uitvoeren om punten te verdienen die inwisselbaar zijn voor Amazon-cadeaubonnen. Er is bijvoorbeeld Swagbucks , dat gratis is om mee te doen en waarmee u enquêtes kunt invullen om punten te verdienen. Er zijn ook MyPoints en i-Say.

Amazon Assistant is een extensie voor Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Microsoft Edge. Het is gratis en eenvoudig te installeren. Hiermee kunt u productvergelijkingen bekijken die tijd en geld besparen, toegang krijgen tot snelkoppelingen naar populaire Amazon-hubs rechtstreeks in uw browser en een melding ontvangen wanneer deals die u bekijkt live gaan met bureaubladmeldingen. Het geeft u ook informatie over bestellingen en leveringen.

Met Amazon kun je voor sommige items meerdere maanden betalen. Deze aanbieding is alleen van toepassing op producten die worden verkocht en verzonden door Amazon.com, zoals de Amazon Echo, maar ook op producten van derden van andere verkopers. Zoek gewoon naar de optie "maandelijkse betalingen" op de productdetailpagina.

Je kunt je oude apparaten, waaronder telefoons, tablets, cameras en meer, maar ook videogames, oude boeken en studieboeken inruilen in ruil voor een Amazon-cadeaubon. De items moeten in goede staat verkeren en de verzending is zelfs inbegrepen!

Wilt u tijdens het winkelen een steentje bijdragen aan een goed doel? Gebruik dan AmazonSmile. Maak eerst een bladwijzer voor smile.amazon.com en zorg ervoor dat u altijd van daaruit winkelt. Op de desktop kun je de AmazonSmile 1Button voor Chrome of Amazon Smile! om Firefox- browserextensies eraan te herinneren Smile te gebruiken. Kies vervolgens een goed doel - meer dan een miljoen beschikbaar - en wanneer u in aanmerking komende producten koopt, gaat 0,5 procent naar uw goede doel.

Met Amazon Alexa via een Amazon Echo-luidspreker of de hoofd-Amazon-app kun je items bestellen of opnieuw bestellen. Zeg gewoon "Alexa, bestel [productnaam]." Zorg ervoor dat u een bevestigingscode in uw Alexa-app instelt om onbedoelde bestellingen te voorkomen. Je kunt ook Alexa-winkelvaardigheden gebruiken om door deals bij andere retailers te bladeren. Blijf ook op de hoogte voor meer Alexa-only deals deze feestdagen .

Met Amazon Cash kun je geld toevoegen aan het saldo van je Amazon-account. Hiermee kunt u in wezen contant geld op uw Amazon-accountsaldo storten, zodat u eindelijk geld kunt hebben om aan Amazon te besteden zonder dat een bankkaart of een cadeaubon is aangesloten. Ga hierheen om te beginnen .

In meer dan 8.000 steden kunnen Prime-leden dezelfde dag levering krijgen voor in aanmerking komende bestellingen van meer dan $ 35. Bestel vóór 12.00 uur en je pakket wordt om 21.00 uur bezorgd (zeven dagen per week). Als je s avonds bestelt, krijg je een gratis bezorging binnen één dag. Ga hierheen om te zien of u in aanmerking komt . Er is ook Amazon Prime Now, dat leveringen binnen één tot twee uur biedt. Voer uw postcode in om te zien of deze optie voor u beschikbaar is.

Als u iets koopt dat in aanmerking komt voor gratis verzending bij Prime, maar het komt niet op tijd aan, kunt u uw lidmaatschap met één maand verlengen. Als je geen Prime hebt, vergoedt Amazon de verzendkosten. Ga voor meer informatie naar Contact opnemen met Amazon > selecteer "Een bestelling die ik heb geplaatst"> selecteer uw bestelling> selecteer Probleem met een bestelling> Problemen met verzending of levering> Verzending is te laat.

Alle Prime-leden zouden een nieuwe Amazon Day-optie moeten zien wanneer ze afrekenen en hun verzendoptie kiezen. Het idee is dat ze elke dag van de week als bezorgdag kunnen instellen. Dus als je vrijdag selecteert, komen alle items die je tijdens de week hebt gekocht aan op de door jou aangewezen "Amazon-dag" of vrijdag. Die dag is uw standaarddag, tenzij u deze bij het afrekenen wijzigt. In sommige gebieden is bezorging in het weekend mogelijk.

Als je een locatie bij jou in de buurt hebt, selecteer dan Amazon Locker voor ophalen (of retourneren) bij het afrekenen. Dit zijn veilige zelfbedieningskiosken. Er zijn meer dan 2800 kluisjes in meer dan 70 Amerikaanse steden. Je vindt ze op plaatsen als Whole Foods Markets en gemakswinkels.

Een alternatief voor Amazon Locker is Amazon Key , waarmee bezorgers uw auto, garage of huis kunnen betreden wanneer ze pakketten afgeven.

Amazon biedt een paar kaarten waarmee u beloningspunten kunt verdienen. U kunt deze punten inwisselen voor cadeaubonnen (of als cashback via Chase). Maar punten werken niet voor items zoals digitale downloads en sommige artikelen voor abonnementen en kruidenierswaren. U kunt ook andere creditcards - zoals American Express, Discover, Citi en meer - aan uw Amazon-account en Winkelen met punten koppelen. Bekijk de Amazon.com Rewards Visa Card van Chase die overal kan worden gebruikt en om punten te verzamelen. Als u een Prime-lid in de VS bent, krijgt u vijf punten per dollar die u uitgeeft aan Amazon en Whole Foods; twee per dollar bij restaurants, drogisterijen en benzinestations; en één per dollar op alle andere aankopen. Honderd punten levert je een dollar op die je op Amazon kunt besteden. Woo! Er is ook de Amazon Store Card, waarmee u tegen speciale tarieven bij Amazon kunt winkelen. US Prime-leden krijgen 5 procent terug als ze in aanmerking komende Prime-items kopen. Als u in aanmerking komt, ontvangt u een cadeaubon van $ 60 wanneer u zich aanmeldt.

Amazon werkte samen met Synchrony Financial om Amazon Credit Builder te lanceren, zodat het geld kan lenen aan Amerikaanse klanten met een slechte kredietwaardigheid of zonder kredietgeschiedenis. Het bevat een kaart met 5 procent contant geld terug bij aankopen. Het biedt ook tips voor het opbouwen van krediet. Om te beginnen geeft Synchrony zogenaamde "beveiligde" creditcards uit - waar mensen bijvoorbeeld $ 200 kunnen storten en een kredietlimiet van $ 200 hebben.

Als u niet wordt goedgekeurd voor een typische Amazon-creditcard, wordt u gevraagd om een aanvraag in te dienen. Maar de nieuwe kaarttoepassing is ook beschikbaar naast de andere Amazon-kaarten. Om rechtstreeks een aanvraag in te dienen, gaat u naar Amazon Credit Builder aanvragen> klik op Nu toepassen> en volg de instructies op het scherm.

Prime-leden kunnen iets extras krijgen als ze kiezen voor gratis verzending zonder haast bij het afrekenen (in plaats van de tweedaagse optie). Uw pakket komt meestal binnen vijf dagen aan en u krijgt credits op uw account toegepast om te gebruiken voor toekomstige aankopen.

Amazon heefteen nieuw gedeelte van zijn site gelanceerd . Het lijkt een soort thuiswinkelkanaal te zijn, dat doet denken aan QVC of HSN. Voor zover we kunnen zien, wordt de site gebruikt om producten op Amazon.com te promoten. Als je meer over een item wilt weten, raden we je aan naar Amazon Live te kijken.

De app van Amazon biedt een AR View-functie. Hiermee kunt u door duizenden items bladeren die op Amazon worden vermeld - dingen als woonaccessoires, elektronica, kantoorartikelen, speelgoed en games - en ze bij u thuis plaatsen of waar u ze maar wilt zien. Met behulp van de functie kunt u het item overlappen, vergroten of verkleinen en roteren om te zien hoe het eruit zal zien en in het echte leven zal passen. Het is ook gratis te gebruiken.

Showroom is een andere gratis AR-functie op de Amazon-website en -app waarmee je meubelstukken in een virtuele kamer kunt plaatsen en kunt zien hoe goed ze bij elkaar passen. U kunt het uiterlijk van de vloeren en muren aanpassen om uw eigen woonkamer te weerspiegelen en items gemakkelijk te verwisselen. Artikelen van derden zijn onder meer banken, stoelen, tafels, lampen, vloerkleden en kunst. Je kunt ook de eigen merken Rivet en Stone and Beam van Amazon uitproberen.

Ga hier voor meer informatie over Showroom.

Herinner je je de Echo Look nog? Het is een van de minder bekende Echo-apparaten van Amazon. Het enige doel is om u nieuwe kleding voor te stellen die u kunt kopen. Het maakt gebruik van een "Style Check-service" die algoritmen voor machine learning combineert met advies van "modespecialisten" om u stijladvies te geven. Nu heeft Amazon een nieuwer product, StyleSnap genaamd, dat - net als de Echo Look - AI gebruikt om mode-aanbevelingen te doen.

Je klikt eenvoudig op het camerapictogram in de hoek van de Alexa-app en maakt een foto van een outfit die je graag zou willen dragen. Amazon zal dan vergelijkbare kledingartikelen aanbieden. Met behulp van deep-learningtechnologie kan StyleSnap het verschil zien tussen bijvoorbeeld een uitlopende jurk of een onderjurk. De functie, waarvan Amazon ons vertelde dat deze nu live is in de Alexa-app voor iOS en Android, houdt ook rekening met zaken als merk, prijs en klantrecensies.

Whole Foods is nu eigendom van Amazon, en dus is het een Amazon Prime-voordeel : je kunt 10 procent korting krijgen op artikelen, plus andere wekelijkse kortingen en voordelen zoals bezorging binnen twee uur via Prime Now en 5 procent terug op aankopen via Amazon. Prime Rewards Visa-kaart. Download de Whole Foods Market- app om te beginnen met besparen. Vraag Alexa ook eens: "Wat zijn mijn Whole Foods-deals?"

AmazonFresh is de bezorg- en ophaalservice van Amazon voor boodschappen in geselecteerde steden. Prime-leden kunnen de voordelen van AmazonFresh krijgen tegen een extra maandelijkse contributie van $ 14,99. Ga hierheen om te zien of bezorgen of afhalen in uw regio mogelijk is.

Amazon Verse maaltijdpakketten zijn niet zoals de meeste andere maaltijdpakketten. Om te beginnen kun je een feestmaal bestellen voor één, twee of zes personen. Ze kosten tussen de $ 18 en $ 20 voor een tweepersoonsmaaltijd. De prijs per portie is ongeveer hetzelfde als die van de concurrenten. Om een maaltijdpakket te bestellen, moet u echter lid zijn van Amazon Prime en Amazon Fresh. U moet ook op een ondersteunde locatie wonen.

Twitch, eigendom van Amazon, biedt nu alleen voordelen voor Amazon Prime-leden. Deze nieuwe reeks voordelen wordt Twitch Prime genoemd. Om er toegang toe te krijgen, moet je Amazons jaarlijkse Prime-lidmaatschapsbijdrage betalen, maar je krijgt advertentievrije weergave en kortingen op pre-order en nieuwe games.

Om Amazon Prime Day 2019 te vieren, kondigde Twitch onlangs ook Twitch Sells Out aan , een tweedaags tv-shopping-kanaal-achtig programma met gaming, elektronica en aanverwante producten die tijdens Prime Day te koop worden aangeboden, live gehost door een deel van Twitch. s grootste streamers.

Amazon biedt Prime Book Box, een maandelijkse abonnementsservice voor kinderboeken, aan Prime-leden. Als u zich abonneert, ontvangt u (thuisbezorgd) een doos met vier bordboeken of twee hardcover prentenboeken of romans. Amazon zei dat je tot 40 procent korting op de catalogusprijs van deze boeken bespaart. Deze service kost $ 22,99 per maand.

Met Amazon Prime Wardrobe kun je kleding passen voordat je ze koopt. "Prime Wardrobe wordt beschouwd als een nieuw Prime-voordeel, dus neem een abonnement op Amazon Prime om van de service te profiteren. Als je dat eenmaal hebt gedaan, kun je kleding, schoenen en accessoires bestellen - zonder vooraf opladen - en u krijgt zeven dagen om ze uit te testen. Vervolgens gebruikt u het meegeleverde label om ze terug te sturen.

Amazon zal je fotos voor je afdrukken! Of je nu kaarten, wanddecoraties, mokken, fotoboeken, kalenders of prints wilt. Het is allemaal gedrukt op dik papier, in rijke kleuren en in de VS. Beter nog, plaats uw bestelling via Amazon Prime en u krijgt gratis verzending.

Geschreven door Maggie Tillman.