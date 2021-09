Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Webstrips zijn de natuurlijke ontwikkeling van stripverhalen op het web in digitale vorm. Ze zijn ongelooflijk populair en worden geüpload door een groot aantal geweldige artiesten van over de hele wereld.

Sommige lopen al twee decennia, maar er duiken ook voortdurend nieuwe op.

We hebben enkele van onze favoriete webstrips verzameld met voorbeelden van de mogelijke hilariteit om van te genieten.

Shen Comix

Shen Comix is een webstrip met een bijzonder duister gevoel voor humor. Het begon in 2013 als Owl Turd Comix en is relatief jong in vergelijking met sommige anderen op deze lijst, maar daarom niet minder grappig.

Shen Comix, gemaakt door Shenanigansen, behandelt een verscheidenheid aan onderwerpen op een grappige manier. Je kunt zijn werk ook zien op CollegeHumor, Naver Webtoon en Daily Dot.

Adam Tots

Adam Ellis, ook bekend als Adamtots, is een amusante artiest om te volgen als je het leuk vindt om Disney-personages in een nieuw licht te zien of grappige kijk op het moderne leven in stripformaat.

De vreugde van technologie

The Joy of Tech is een webstrip van de Canadese kunstenaars Nitrozac en Snaggy (Liza Schmalcel en Bruce Evans). Het wordt drie keer per week geproduceerd en richt zich op technologiegerichte japes, met de nadruk op de "cult" van Apple-producten. Het paar begon in 1999 met het maken van webstrips, dus weet het een en ander over de geneugten van technologie.

Nate Fakes

Geen tijd om een hele strip te lezen? Maak je geen zorgen, Nate Fakes heeft je gedekt.

Deze cartoonist maakt cartoonpanelen met één frame die altijd goed zijn om te lachen.

Ontbijtgranen op zaterdagochtend

Saturday Morning Breakfast Cereal (SMBC) is vergelijkbaar met XKCD omdat het veel geeky grappen bevat over wetenschap, religie, filosofie en meer. De strip van Zach Weinersmith is vaak hilarisch en zelden teleurstellend.

Honing Dille

Honey Dill is een webstrip gemaakt door de Canadese schrijver/illustrator Ryan Harby. Dit is een strip die vaak nieuwe stripideeën bevat, evenals ongemakkelijke en absurde dwaasheden. Je zult soms dezelfde personages zien verschijnen, maar meestal houden we van deze omdat hij zo willekeurig en gek kan zijn.

Formele joggingbroek

Formal Sweatpants is een wekelijkse webcomic geïllustreerd en gemaakt door Josh Mecouch, die ook The Art of Pants maakt en voor Mad Magazine werkt . Het bevat themas voor volwassenen, donkere humor en ongelooflijke details.

Artiest laden

Loading Artist (Gregor Czaykowski) is een vaste favoriet van ons en een lange tijd webstripmaker met een duister gevoel voor humor.

Deze strips hebben een direct herkenbare styling dankzij eenvoudig ontworpen personages, opvallende kleuren en heerlijk humoristische storyboard-ontwerpen. Wees echter op uw hoede voor sommige onzedelijke scènes en vulgaire taal.

XKCD

Randall Munroe creëerde XKCD al in 2005, waardoor het waarschijnlijk een van de oudste webstrips op internet is. Het is waarschijnlijk ook een van de meest geekiest. XKCD is ongelooflijk nerdy en staat bekend om een ingetogen styling en een scherp commentaar op moderne problemen, politiek en actualiteiten.

Cyanide en geluk

Cyanide and Happiness is een andere klassieke webstrip die al jaren en jaren draait. Het werd in 2005 gecreëerd door Rob DenBleyker, Kris Wilson, Dave McElfatrick en Matt Melvin. Sindsdien is het doorgegaan en is het uitgegroeid tot een prachtige productie die ook hilarische YouTube-videos bevat .

Zoals je misschien uit de naam hebt opgemaakt, is dit een webstrip met een duister gevoel voor humor en even duistere taal, dispositie en onderwerp. Het is toch hartstikke leuk.

Hey Bob Guy

Hey Bob Guys strips draaien vooral om het leven van "The Pudges". Dit zijn schattige, komische en soms onbeschofte wezentjes van zijn eigen creatie. Deze kerels doen allerlei shenanigans die je zeker zullen doen grinniken.

The Perry Bible Fellowship

The Perry Bible Fellowship, ook bekend als PBF, is een webstrip die zijn leven begon in de krant The Daily Orange van Syracuse University. Het is een ongebruikelijke strip met een vaak surrealistische sfeer en een flinke dosis morbide humor. Verwacht seks, geweld en waanzin met deze.

Slecht getekende lijnen

Reza Farazmand is verantwoordelijk voor Poorly Drawn Lines - een webstrip die drie keer per week verschijnt en een grappige satirische toon heeft. Deze bevat regelmatige optredens van een verscheidenheid aan dieren die in allerlei augurken terechtkomen of mijmeren over hun levensproblemen.

Penny Arcade

Penny Arcade is misschien wel een van de langstlopende webstrips die er is, hij begon zijn leven lang geleden in 1998. Het is geschreven door Jerry Holkins, geïllustreerd door Mike Krahulik en richt zich vooral op videogames en de videogamecultuur.

Ctrl+Alt+Del

Ctrl+Alt+Del is een game-gerelateerde webstrip die liefdevol is gemaakt door Tim Buckley. De Ctrl+Alt+Del-strip, ook wel CAD-strip genoemd, begon in 2002 op internet. Deze strip bevat vaste themas, bekende personages en grappig commentaar op de huidige staat van gaming en nieuwe games. Gamers zijn dol op deze.

de havermout

The Oatmeal is, naast XKCD, misschien wel een van de meest bekende webstrips die ooit het internet hebben gesierd. Het werd in 2009 gemaakt door Matthew Boyd Inman en blijft al die jaren de chortles brengen.

Net als XKCD bevat het komische panelen met een hilarische kijk op het dagelijks leven, een ironisch commentaar op de moderne samenleving en een vleugje persoonlijk inzicht in het dagelijkse leven van de maker.

Tot onze favorieten van The Oatmeal behoren klassiekers zoals Mijn hond: de paradox , Hoe weet u of uw kat van plan is u te vermoorden en Hoe u een kat aait .

Webcomic naam

Webcomic-naam, door Alex Norris heeft een vrij eenvoudig ontwerp met drie frames dat de perfect verteerbare strip is voor de snelle samenleving van vandaag. Elke strip eindigt op de gezegde manier, maar de betekenis is altijd anders en alleen al op die manier is het intrigerend. Het is ook grappig, kleurrijk en laat ons regelmatig grijnzen.

Veilig bedreigd

Safely Endangered is een grappige webstrip gemaakt door de Britse kunstenaar Chris McCoy. Het heeft een klassiek donker Brits gevoel voor humor met een eenvoudige, maar direct herkenbare ontwerpstijl waar we van houden.

Meneer Lovenstein

JL Westover is het geniale brein achter de Mr. Lovenstein webstripserie. Hij zegt dat hij "dwaze strips maakt voor coole mensen" en dat valt niet te ontkennen. Zorg ervoor dat je hem volgt en kijk op zijn website voor veel gelach.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!

maan baard

James Squires is een fantastisch getalenteerde en grappige illustrator uit Nieuw-Zeeland. Hij beschrijft zichzelf als een "waanzinnige komische persoon, koffiedrinker en katteneigenaar".

Hij is de briljante geest achter webcomic Moonbeard. Een surrealistische webstripserie met vaak verrassende wendingen, gekke humor en ingetogen ontwerpen.

Extra fantastische strips

Extra Fabulous Comics wordt gerund door een artiest die alleen bekend staat als Zach. De strips zijn vaak donker gehumeurd en met NSFW-themas. Extra Fabulous Comics is interessant als je van afwisseling in je strips houdt, aangezien Zach verschillende stijlen gebruikt en allerlei soorten berichten plaatst, van volledig gekleurde berichten tot ruwe schetsen die zijn gemaakt en geüpload via een smartphone.

Sheldon-strips

Dave Kellett is een cartoonist die twee strips runt: Sheldon en Drive . Sheldon is bijzonder goed omdat het een fictief personage (genaamd Sheldon) volgt die een amusant leven leidt met zijn huisdiereend Arthur. Er zit ook veel karakter in deze komische en briljante humor.

Garfield Min Garfield

Garfield Minus Garfield is een werk van Dan Walsh dat een interessante draai geeft aan de toch al briljante Jim Davis-strip door simpelweg Garfield uit de frames te verwijderen.

De site legt het het beste uit:

"Garfield Minus Garfield is een site gewijd aan het verwijderen van Garfield uit de Garfield-strips om de existentiële angst van een zekere jonge meneer Jon Arbuckle te onthullen. Het is een reis diep in de geest van een geïsoleerde jonge man terwijl hij vecht tegen een verliezende strijd tegen eenzaamheid en depressie in een rustige Amerikaanse buitenwijk."

Briljant, Jim Davis keurt het werk zelfs goed en wij ook.

Oorlog en Erwten

War and Peas is een grappige en gekke webcomic van de Duitse kunstenaars Elizabeth Pich en Jonathan Kunz. Veel volwassen humor en gegrinnik in overvloed.

Ze kunnen praten

Jimmy Craigs strip They Can Talk geeft allerlei dieren simpelweg een stem met hilarische gevolgen. Simpele grappen en veel vermakelijk plezier.

Opzettelijk begraven strips

Opzettelijk begraven voorziet de chortles van korte pittige en grappige strips over een verscheidenheid aan onderwerpen. We hebben hier goed gelachen.

Comic Dux

Als je van je strips houdt met een beetje meer donkere humor en af en toe grofheid, zoek dan niet verder dan Comic Dux. Volg deze artiest en er ontstaat hilariteit.

Dave Contra

Strips met een twist. Als je een duister gevoel voor humor hebt en niet anders kunt dan grinniken om dingen die je niet zou moeten doen, dan is Dave Contra je man. Volg zijn Instagram en geniet van de lach.

Nathan Olsen

Nathan Olsen is een cartoonist en de maker van Sundae Comics. Nerdy strips met veel hilariteit in alle forten met monsters, superhelden, aliens en zelfs nutteloze katten. Perfect.