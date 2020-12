Zijn VPNs veilig?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een virtueel privénetwerk (VPN) kan een groot verschil maken voor uw online privacy en veiligheid. Het kan helpen voorkomen dat sites weten waar u zich bevindt en uw online activiteiten volgen. Het kan u beschermen tegen criminelen en staatscensuur ontwijken.

En het kan de geografische blokkades omzeilen waardoor je niets grappigs op YouTube kunt zien. Maar kan een VPN nog steeds onveilig zijn? Kun je echt een VPN vertrouwen om je privacy te beschermen? Laten we het uitzoeken.

Een VPN beveiligt en versleutelt uw online activiteit zodat deze niet kan worden onderschept, gelezen of gemanipuleerd door derden, inclusief uw eigen internetprovider. Dat betekent dat uw internetprovider uw netwerkactiviteit niet kan analyseren en die informatie niet kan gebruiken om specifieke services af te remmen, en dat uw internetprovider uw browsegegevens niet aan externe organisaties kan verkopen.

Een VPN laat ook uw internetverkeer door zijn eigen netwerk van servers lopen en verhult uw echte IP-adres. Dat is het adres dat sites kunnen gebruiken om erachter te komen waar u zich in de wereld bevindt en welke internetprovider u gebruikt. U bladert misschien vanuit een Bolton-slaapkamer, maar de site die u bezoekt, denkt misschien dat u verbinding maakt vanuit Bulgarije of Burundi.

Bij sommige VPNs kunt u ook verkeer filteren. We hebben bijvoorbeeld een VPN opgezet die ook een proxyserver bevat die we kunnen gebruiken om te voorkomen dat echt irritante, leeftijdsgepaste advertenties naar de tablet van de kinderen worden gestuurd.

Stel dat u wat wilt browsen via een openbaar Wi-Fi-netwerk. Hoe weet u of het legitiem is of dat het verkeer niet wordt onderschept? Als een VPN is ingeschakeld, zijn uw gegevens beveiligd tegen rondneuzen.

VPNs kunnen u ook helpen tracking door advertentienetwerken en sociale netwerken te omzeilen (meer van hen in een oogwenk). En ze kunnen ervoor zorgen dat wanneer u een belangrijk document naar iemand anders stuurt, het niet in verkeerde handen kan vallen. Dat is vooral belangrijk in delen van de wereld waar echt strikte politieke censuur heerst: in sommige landen kan online privacy letterlijk een kwestie van leven en dood zijn.

Het heeft geen zin om een VPN te gebruiken om te voorkomen dat derden uw online activiteiten registreren als uw VPN registreert wat u in plaats daarvan doet, vooral als die VPN zich in een land bevindt waar de rechtbanken of veiligheidsdiensten kunnen eisen dat het gebruikersgegevens overhandigt. Zoek naar een beleid zonder logboekregistratie en zorg ervoor dat dit geen logboekregistratie inhoudt: een VPN die uw activiteitsgegevens niet registreert, maar wel uw IP-adres registreert, voert geen beleid zonder logboekregistratie.

Een gerelateerd probleem is de jurisdictie: waar een provider zich bevindt, zal bepalen aan welke wetten hij is onderworpen en welke wetshandhavingsverzoeken hij moet respecteren. Besteed bijzondere aandacht aan de "vijf ogen" -landen - de VS, het VK, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland - die een veiligheidsalliantie hebben gevormd om bewakingsgegevens te delen en die erg enthousiast lijken te zijn over het vinden en delen van achterdeurtjes in netwerken veiligheid.

Een VPN-provider met een no-logging-beleid heeft geen gegevens om te overhandigen, maar met name in vijf ogen-landen kun je ervan uitgaan dat de daar gevestigde providers mogelijk het doelwit zijn van de veiligheidsdiensten. In een ideale wereld richten de veiligheidsdiensten zich niet op de verkeerde mensen of misbruiken hun bevoegdheden, maar dit is natuurlijk geen ideale wereld.

Een VPN kan alleen zoveel. Als je software downloadt van Dodgy Daves Download Dungeon in plaats van van betrouwbare bronnen, kan het zijn dat je met malware terechtkomt die de privacy die je VPN probeert te beschermen zal binnendringen; als je inlogt op een aantal sites met je Facebook- of Google-account, creëer je nog steeds een datatraject. Websitecookies en trackingpixels voor e-mail kunnen ook identificeren waar u zich bevindt en wat u doet.

Als gegevensprivacy uw belangrijkste zorg is, moet uw VPN deel uitmaken van een breder privacypakket, waaronder het echt vergrendelen van uw webbrowser en alle andere online apps die u gebruikt.

Als u meerdere apparaten gebruikt, is het de moeite waard om naar een VPN te kijken die u zowel op uw router als op afzonderlijke apparaten kunt installeren. Dat is om twee redenen handig: het stelt je in staat om alles op je thuis- of werknetwerk te beschermen zonder dat je op allemaal een VPN-client hoeft te installeren (maar vergeet niet dat ze een VPN-app nodig hebben als ze dan op andere netwerken of op het telefoonnetwerk), en het stelt je in staat apparaten te beschermen waarvoor je geen VPN-app kunt krijgen.

Geschreven door Carrie Marshall. Bewerken door Dan Grabham.