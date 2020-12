Waarom u een VPN zou moeten gebruiken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Virtuele privénetwerken (VPNs) worden steeds belangrijker: ze beschermen uw online privacy door het voor slechte actoren onmogelijk te maken uw gegevens te onderscheppen, door te voorkomen dat sites weten waar u zich bevindt en door ervoor te zorgen dat niemand u kan rondsnuffelen wanneer u een openbare Wi-Fi-netwerk.

Of je nu een politiek activist bent of gewoon Netflix wilt kijken als je op vakantie bent, een VPN kan een erg handig hulpmiddel zijn - en tegenwoordig is het gebruik ervan net zo eenvoudig als het installeren van een app.

Hier zijn 6 momenten waarop een VPN echt handig is om te hebben.

Openbare wifi is niet veilig. Je hebt geen idee wie het netwerk nog meer gebruikt, of dat het netwerk zelf zelfs legitiem is: het is niet moeilijk om een wifi-netwerk op te zetten met een overtuigend ogende netwerk-ID om de gegevens van mensen te verzamelen. Met een VPN maakt het niet uit hoe onbetrouwbaar een netwerk is of hoeveel criminelen er rondhangen: je VPN creëert een veilige gecodeerde tunnel, dus wat je ook doet - online bankieren, je plannen voor wereldheerschappij uploaden, onrecht bestrijden - kan niet worden onderschept door slechte acteurs.

Veel bedrijven gebruiken VPNs om ervoor te zorgen dat externe werknemers en thuiswerkers veilig toegang hebben tot dezelfde zakelijke IT-systemen die ze op kantoor zouden gebruiken. En het werkt ook andersom: je hebt veilig toegang tot je thuisnetwerk als je er niet bent.

De meesten van ons hebben thuis gordijnen. We hebben ze niet omdat we iets onbetrouwbaars van plan zijn; we hebben ze omdat we niet willen dat vreemden door onze ramen staren als we naar The Great British Bake-Off kijken. VPNs hebben een soortgelijk doel wanneer we online zijn: ze stellen ons in staat om onze online activiteiten uit te voeren zonder te worden gevolgd en geregistreerd door advertentienetwerken. U hoeft geen misdaadbaron of superschurk te zijn om uw privacy te beschermen.

Het gaat niet alleen om het ontwijken van advertentienetwerken en andere privacy-indringers. In sommige delen van de wereld kan online posten gevaarlijk zijn: in Vietnam kan het posten van kritiek op de regering je bijvoorbeeld in de gevangenis belanden; in Saoedi-Arabië kunt u worden opgesloten en vervolgens worden gedeporteerd voor het plaatsen dat u LGBT + -rechten ondersteunt; in Egypte gebruiken de autoriteiten het internet en sociale media-apps om LGBT + -mensen te identificeren, in de val te lokken en te arresteren, terwijl activisten in het land LGBT + -mensen waarschuwen om geen apps te gebruiken die gebruikmaken van geolocatie. Een VPN kan een cruciaal onderdeel zijn van het beschermen van de privacy en vrijheid van meningsuiting van mensen in landen die dat ook niet willen.

Sommige internetproviders analyseren de netwerkactiviteit van klanten om prioriteit te geven aan bepaalde soorten verkeer, en dat kan betekenen dat services die veel gegevens nodig hebben, soms of altijd kunnen worden beperkt. Een VPN kan daarbij helpen: al je verkeer ziet er identiek uit. Het is de moeite waard te vermelden dat een VPN niet alle soorten ISP-throttling kan aanpakken: als uw ISP op specifieke tijden de bandbreedte per klant beperkt, kan uw VPN daar niet omheen.

We zullen toegeven dat het momenteel geen groot probleem is met zoveel reisbeperkingen. Maar tijdens meer normale tijden hebben streaming en downloadbare amusementsdiensten menig saaie werkreis opgefleurd of hebben de kinderen geamuseerd als de regen stopt met spelen. Veel van dergelijke services zijn geografisch geblokkeerd en werken niet als uw IP-adres aangeeft dat u zich niet in uw eigen land bevindt. Een VPN lost dat op en stelt je ook in staat websites te gebruiken die mogelijk geoblocked zijn wanneer je naar meer repressieve landen reist (bijvoorbeeld Facebook is verboden in China).

Geschreven door Carrie Marshall. Bewerken door Dan Grabham.