Bespaar 20% op eBay met deze kortingscode bij meer dan 800 verkopers

(Pocket-lint) - In de aanloop naar Black Friday biedt eBay.co.uk 20 procent korting op items aan bij meer dan 800 verkopers. Gebruik de code PURCHASE20 bij het afrekenen om de aanbieding in te wisselen.

Het aanbod is live tot 23:59 uur op 19 november, maar verwacht dat eBay daarna nog een bod zal doen tijdens Black Friday 2020 .

Je zult minimaal £ 15 moeten uitgeven en de maximale korting die je kunt verzilveren is £ 75, maar dat betekent dat je grote kortingen kunt krijgen bij veel retailers op de site.

Om de korting te krijgen, plaatst u uw artikelen in uw winkelmandje en voert u de volgende code in tijdens het afrekenen: PURCHASE20 . Het is echt zo simpel. Je kunt de code maar één keer gebruiken, dus zorg ervoor dat je pas uitcheckt als je alle items hebt die je wilt.

De aanbieding komt alleen in aanmerking bij eBay UK. We zullen je meer eBay-aanbiedingen doen wanneer we ze ontvangen.

Geschreven door Dan Grabham.