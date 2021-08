Hoe Fortnite op Android te installeren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De positie van Fortnite op Android heeft meer flip-flops gezien dan een strandresort. Na bewegingen van Epic Games is de Fortnite-app opgestart vanuit Google Play , wat betekent dat als je de game wilt - of updates voor de game - je deze buiten Google Play moet installeren.

Dat is de huidige situatie, waar Epic Fortnite nu alleen aanbiedt via zijn eigen Epic Games launcher-app. Gelukkig is het eenvoudig om de Battle Royale-titel te installeren en veilig om dit te doen.

Hier is dan hoe u het op uw Android-apparaat kunt installeren.

Hoewel Fortnite niet het meest grafisch intensieve telefoonspel is dat er is, is het nog steeds behoorlijk zwaar, dus er zijn enkele minimale specificaties die je telefoon nodig heeft om het te spelen. Als je telefoon deze evenaart of overschrijdt, zou deze Fortnite nog steeds moeten kunnen gebruiken:

Besturingssysteem: aanbevolen Android 8.0 of hoger, 64 bit

RAM: 4 GB of hoger

GPU: Adreno 530 of hoger, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 of hoger

Omdat Fortnite niet langer beschikbaar is via Google Play, moet je de app rechtstreeks van Epic halen als je de app wilt. Dat is een eenvoudig proces - en u hoeft geen app-services van derden te gebruiken, u krijgt het goed vanaf de bron. Eerst moet je de Epic Games-app installeren waarmee je Fortnite kunt downloaden.

Hier is het proces:

Open de browser van je telefoon en ga naar fortnite.com . Aan de rechterkant zie je een tabblad Download Tik op Download en selecteer Get it on the Epic Games app Je browser zal vragen of je de APK voor Epic Games-app wilt downloaden, bevestig dat je dat doet. Vervolgens krijgt u waarschijnlijk een enge waarschuwing dat uw browser (dwz Chrome) de installatie van onbekende apps niet toestaat en u om toestemming vraagt. Geef Chrome/uw browser toestemming - u kunt gewoon op de melding tikken om de wijziging aan te brengen. Je kunt vervolgens de APK installeren die je hebt gedownload om de Epic Games-app te installeren.

Als je een Samsung-telefoon hebt, is het een veel eenvoudiger proces. Je kunt de Epic Games-app rechtstreeks downloaden vanuit de Galaxy Store die vooraf op je telefoon is geïnstalleerd.

Zodra je de Epic Games-app hebt, kun je de app openen om Fortnite te vinden. Het zal waarschijnlijk het eerste zijn dat je te zien krijgt.

Open de Epic Games-app, tik op Fortnite. Je download de app opnieuw, deze keer moet je Epic Games toestemming geven om dit type app te downloaden, zoals je deed met Chrome. Nadat het is gedownload, kunt u de app installeren. Zodra je de app opent - en meer rechten verleent - kun je inloggen op je Epic Games-account.

Dat is alles - het is een beetje een lang proces vergeleken met installeren vanaf Google Play, maar dat is 2020 voor jou. Wat je kunt doen, als je de Epic Games-app eenmaal hebt geïnstalleerd, is teruggaan naar de instellingen voor Chrome (of je browser) en de optie uitschakelen om apps van onbekende bronnen weer te downloaden, gewoon om dingen in de toekomst veilig te houden.