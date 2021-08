Een LinkedIn-spraakbericht verzenden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LinkedIn, eigendom van Microsoft, probeert nieuwe manieren te bedenken om u ertoe te brengen de service daadwerkelijk te gebruiken.

Een voorbeeld hiervan is voicemail. Het is een populaire functie in een aantal berichten-apps zoals WhatsApp en Telegram, dus LinkedIn vond het duidelijk ook logisch voor zijn meer zakelijke/werkgelegenheidsgerichte netwerk.

In een blogpost waarin de functie werd aangekondigd, vroeg LinkedIn zijn gebruikers: "Heb je ooit een lang bericht getypt en bedacht hoeveel sneller en gemakkelijker het zou zijn om het hardop te zeggen?" Vervolgens voegde het toe: "Om u meer manieren te bieden om gesprekken te voeren, hebben we nu de mogelijkheid toegevoegd om spraakberichten tot een minuut op te nemen en te verzenden in LinkedIn Messaging."

In deze gids laten we u zien hoe u het kunt gebruiken, voor het geval u ooit merkt dat u de LinkedIn-app gebruikt en plotseling de kriebels krijgt om uw connecties een spraakbericht te sturen.

LinkedIn heeft voor het eerst in jaren een geheel nieuwe look

Met LinkedIn kun je eindelijk blokkeren: zo doe je dat

Open eerst de LinkedIn-app op je smartphone. Volg dan deze vier eenvoudige stappen:

Open je berichten door op het berichtenpictogram in de rechterbovenhoek te tikken Tik op het microfoonpictogram in het toetsenbord voor mobiele berichten. Tik en houd de microfoon in de cirkel vast om uw spraakbericht op te nemen. Laat uw vinger los om het spraakbericht te verzenden.

Om een spraakbericht te annuleren voordat u het verzendt, schuift u uw vinger weg van het microfoonpictogram terwijl u het ingedrukt houdt.

Ga naar je LinkedIn-inbox, open eventuele nieuwe berichten en als je een spraakbericht ziet, klik je op de afspeelknop. Voila!

Het is beschikbaar sinds de zomer van 2018, toen het voor het eerst werd gelanceerd voor beide grote mobiele platforms.

LinkedIn zei dat voice messaging geweldig is voor "het uitleggen van langere of complexere ideeën zonder de tijd en betrokkenheid van het typen en bewerken van een bericht." Ook voegde het eraan toe: "door met je eigen stem te spreken, kun je een meer persoonlijke band opbouwen en effectief communiceren."

Koel.

Beste iPhone-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 25 August 2021

Spraakberichten zijn beschikbaar in de LinkedIn-app op iOS en Android. U kunt spraakberichten ontvangen op mobiel en op internet.

Oh, en je berichten kunnen maximaal een minuut lang zijn.